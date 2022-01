Solidaridad Extrema

28 enero, 2022

por Ronny Majlis*

Voy a contarles varias anécdotas, la primera debe tener unos 20 años, yo estaba viviendo un semestre en Israel y como estudiante pobre no tenía plata para nada, así que durante las vacaciones hice algunos «trabajitos» y con toda la plata en la billetera me fui a Tel-Aviv a cambiar mi pasaje de regreso, cuando me bajo del bus, no siento la billetera, todos mis documentos, dinero, pasaje, absolutamente todo estaba ahí…. lo único que se me ocurrió fue ir a la terminal de buses cerca de donde me bajé y le expliqué esta situación al que vi con una radio y unos teléfonos, dirigiendo un poco lo que pasaba con los buses. Al escuchar mi historia el hombre detuvo por completo lo que estaba haciendo, toma su radio control y le pide a todos los buses regresar a la base para «revisar» si estaba mi billetera, final feliz, mi billetera aparece intacta y me visión de que el Israelí es medio frío o indolente cambió por completo y para siempre.

Hace algunos años ya, un israelí que vivía en Chile me llama un día con su idea de formar «Hatzalá Chile», qué era? básicamente un grupo de rescatistas de primera atención disponibles 24×7 a atender el llamado ante una emergencia de salud. Acepté con gusto y luego de varios meses de capacitaciones y cursos prácticos comenzamos a funcionar con este voluntariado que ya lleva varios casos de éxito y cada año con más voluntarios, esta red nació en Israel como respuesta principalmente a los atentados terroristas que requerían una respuesta rápida de atención y hoy funciona en muchas ciudades del mundo.

Esta semana hice una de esas tonterías que cuando te das cuenta dices «uy como tan $%%·$»»(&!», dejé por varias horas el auto con la llave puesta lo que claramente dejó al auto sin batería. Era la hora de buscar niños al colegio y el vecino no solamente me prestó su auto si no que me dijo, no te preocupes, llamemos a Yedidim, esta 2da organización está compuesta por voluntarios que principalmente están «on-call» ante cualquier necesidad doméstica, pinchada de neumático en la carretera, gato arriba del árbol y otros varios.

Hoy venía caminando a mi casa con unas bolsas pesadas del «super» y un desconocido en el auto para y me dice te llevo? le digo no, no es necesario voy aquí cerca, ¿dónde cerca? yo te llevo!

El israelí en general se ve frío e indolente ante lo que parece algo sin importancia, pero cuando ven que hay algo que se ve importante o lo es, activan el «chip» solidario y se transforman en seres completamente compenetrados y empáticos ante lo que sucede, ahora si lo ven como una tontería simplemente no te dan «bola».

Poner la energía donde corresponde y dejar pasar lo que no es importante es una gran virtud, creo que es otro de los aprendizajes grandes del sistema de startups Israelí, estamos rodeados de estímulos y compromisos todo el tiempo, aprendamos a separar lo que merece esfuerzo de lo que no.

* Ingeniero Comercial UC, socio fundador de “The Cow Company“, venture partner en “Impacta.vc” , fundador de TIKKUNO aceleradora de negocios socio-ambientales entre Israel y LATAM. Director de la Corporación «EmprendeTuMente“, miembro del grupo de emprendedores “G100” y mentor en “MentoresxChile“. Además de ser consultor y asesor de empresas.