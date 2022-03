Sobrevivientes de un campo nazi se reencuentran por sorpresa 77 años después

25 marzo, 2022

Viven en el sur de Florida a 60 kilómetros de distancia, pero hasta ahora no lo sabían

Dos nonagenarios supervivientes del Holocausto se reencontraron por sorpresa y por primera vez desde que hace más de 70 años estuvieron juntos en un campo de trabajo en Polonia durante una cena organizada en el sur de Florida por una organización judía.



Según informó el canal local de CBS, Jack Waksal, de 97 años, y Sam Ron, de 98, asistieron el pasado domingo a un banquete del Museo del Memorial del Holocausto de EE.UU.



Cuando Ron, uno de los oradores del acto, dijo su nombre antes de asentarse en EE.UU., Shmuel Rakowski, Waksal inmediatamente reconoció a uno de sus compañeros en el campo de trabajo de Pionki, en Polonia, donde durante la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando eran unos adolescentes, pasaron varios años.



«Cuando lo vi fue como si me hubiera reencontrado con mi hermano», dijo Waksal en unas declaraciones recogidas por CBS que, al enterarse del reencuentro, organizó esta semana una reunión por Zoom en la que los dos supervivientes del Holocausto compartieron sus recuerdos.



Ambos hablaron del miedo que pasaban cada vez que los guardianes escogían al azar los presos que eran trasladados a Auschwitz.



«Trabajamos juntos. Sufrimos juntos. Fue un día muy emotivo y espero seguir en contacto con él», dijo Ron.



El mayor de los dos contó que en el campo de Pionki los presos se dedicaban a meter carbón en un horno para generar energía, «un trabajo duro, en malas condiciones, con frío y hambre.



«Cientos de personas murieron. No era raro encontrarse al despertar por la mañana la persona al lado muerta», dijo el mayor de los dos supervivientes del Holocausto.



Para ambos reencontrarse después de haber pasado aquello tiene un significado especial, según dijeron en su conversación.



Ambos viven en el sur de Florida, Ron en Boca Ratón y Waksal en Bal Harbour, distantes 60 kilómetros, pero hasta ahora no lo sabían. EFE