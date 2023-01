Sobreviviente del Holocausto: «Me encontré hace cinco años con mi verdadera historia»

24 enero, 2023

Eva Leitman-Bohrer nació el 29 de junio de 1944, "el peor día del mundo para nacer", en el seno de una familia judía y en una Budapest que había sido invadida tan solo unos meses antes -en marzo- por las tropas alemanas nazis, y que estaba siendo al mismo tiempo bombardeada por los aliados.

Sin embargo, creció sin conocer realmente su pasado. Para sus padres, «nunca era momento de hablar, era complicado para ellos» y querían, según cuenta Leitman-Bohrer, superviviente del Holocausto y residente en Madrid, «proteger a su familia» y darle «una vida buena».



Hace apenas un lustro, cuando vaciaba el piso de su padre recién fallecido, encontró una caja con documentos reveladores, que explicaban la historia de su familia y daban sentido a su pasado.



«Me encontré hace cinco años con mi verdadera historia en documentos que yo no conocía y fue emotivo, fue muy emocionante para mí encontrarla y seguirla», relata en vísperas de la celebración del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el próximo día 27.



Leitman-Bohrer trabaja desde hace ya dos décadas en la comunidad judía sobre la «Shoá» (el término hebreo utilizado para referirse al Holocausto) «a título general», explica, pero esos documentos la llevaron a reconstruir su pasado más personal y a plasmarlo en el libro «Los papeles secretos de Pape» (Nagrela), de la mano de la periodista Alexandra Ciniglio.



LAS CARTAS DE SU ABUELA



Pape era el hombre con el que se casó su madre y quien la crió. A su padre biológico no llegó a conocerlo, cuenta: «Por ser judío, se lo llevaron primero a un servicio militar obligatorio, luego volvió, que es cuando mi madre se quedó embarazada, y luego se lo volvieron a llevar y murió finalmente en las marchas de la muerte», narra.



Gracias a estos documentos, Leitman-Bohrer descubrió la realidad que habían vivido dos mujeres de su familia, la primera de ellas, su madre, de la que supo que fue deportada al campo de concentración de Mauthausen y después liberada.



La otra fue su abuela Rózsi, «una mujer moderna, que hoy diríamos empoderada y emprendedora», y que en 1939 «vio que la situación en Hungría no era buena».



Rózsi «decidió que había que irse a Tánger, una ciudad internacional donde no hacía falta visado», relata su nieta, y aunque sacó pasaportes para toda su familia, solo consiguió salir de Hungría junto a su cuñada. «Allí abrieron un restaurante de comida húngara», explica.



En 1942, su abuela decidió mudarse a Madrid y allí se inscribió en el Ministerio de Trabajo. Aún atesora el documento de inscripción, que también queda reflejado entre las páginas de «Los papeles de Pape».



«En plena posguerra (española), en pleno franquismo, abrió un restaurante húngaro en Madrid», relata, y desde la capital española comenzó a escribir cartas a su madre, una correspondencia con Budapest que solo unos años más tarde le salvaría la vida.



EL ÁNGEL DE BUDAPEST



Un momento clave para el devenir de su familia, según cuenta, fue cuando el portero de su casa familiar en Budapest entregó a su madre estas misivas intercambiadas con su abuela, y le explicó que «en la legación española estaban salvando a personas que tenían relación con España».



«Ángel Sanz Briz, un joven diplomático zaragozano maravilloso, estaba haciendo cartas de protección y pasaportes, y ahí fuimos aceptados y salvados de una muerte segura», cuenta.



Conocido como «el ángel de Budapest», Sanz Briz es uno de los «Justos entre las Naciones» que durante la II Guerra Mundial salvó a más de 5.000 judíos húngaros.



Leitman-Bohrer es parte de la memoria viva del Holocausto y cree «muy importante seguir recordando» lo que ocurrió: «Mi padre biológico murió en las «marchas de la muerte», su hermano murió en Mauthausen, a otro tio le asesinaron de un disparo también en unas marchas», relata.



«Cuando hablamos de seis millones de muertos, mi familia es una más dentro de esos seis millones», concluye.EFE