“Sobredosis” en el Museo de Diseño

20 abril, 2022

Presenta la exposición con una colección de más de 180 obras de alrededor de 150 artistas de Israel y el mundo, que exploran las relaciones entre el arte, el diseño y el entorno doméstico.

El Museo de Diseño de Holón se complace en anunciar la apertura de su última exposición “Sobredosis”, que muestra más de 180 piezas de la Colección de Galila Barzilaï-Hollander, y tiene como objetivo cuestionar la esencia de las cosas simples que son casi imposibles de notar, así como vivir sin ellas. Los curadores y diseñadores de la exposición Neil Nenner y Avihai Mizrahi declaran que a través de esta exposición se brinda una interpretación nueva y abstracta del concepto «hogar». Es una exhibición extraordinaria con objetos de colecciones privadas y artículos de arte de los diseñadores más importantes del mundo. Los objetos domésticos funcionales que la gente usa todos los días se dan por sentado con demasiada frecuencia y se subestima su función. En esta muestra su función se transforma y amplía, y los objetos cobran nueva vida en un espacio lúdico e infantil. Más datos en www.dmh.org.il

“Ghost 7” de Johansson

Galila Barzilaï-Hollander, una coleccionista israelí que reside en Bélgica, conocida por el espacio “Galila P.O.C.” (que significa colección de obsesión y pasión), es una promotora inmobiliaria que comenzó a coleccionar en 2005 como un pasatiempo, un interés temporal para llenar el vacío dejado por la muerte de su esposo. Su colección se asemeja a la “Torre de Babel”, una combinación de artistas, culturas e idiomas de todo el mundo creando un diálogo maravilloso. En la apertura de “Sobredosis”, declara “Coleccionar es como comer pistacho, no puedes parar. No me gusta decir que le he dado la vida al arte, prefiero decir que el arte me ha dado la vida. Las obras de arte en un museo son como animales raros en un zoológico, deben ser parte de nuestra vida diaria, tocados, amados, comprendidos, hablados, compartidos y más”.

“Extrementorium” de Van Lieshout

Los curadores y diseñadores de la exposición Neil Nanner y Avichai Mizrahi comenzaron a trabajar juntos durante su maestría en la Academia Israelí de Arte “Bezalel”. Avichai tiene experiencia en diseño gráfico y posee un estudio de comunicación visual y marca en Tel Aviv, trabaja en una amplia gama de campos, tanto en el campo comercial como en el campo del arte y la cultura.

Creadores en el “Boiler Room”

Neil tiene experiencia en diseño de productos, posee un estudio de diseño en Raanana y se especializa en diseño de muebles y exposiciones. En su trabajo conjunto, curan y diseñan exposiciones, instalaciones y obras de arte y diseño. Ambos han ganado premios, sus obras se exhiben en galerías y museos y se seleccionan para colecciones privadas y de museos.

En “Sobredosis” encontramos sillas, monedas, zapatos, varios utensilios, microondas y otros objetos cotidianos los que han sufrido un proceso creativo de corte, plegado, borrado, copiado y desorganizado, a través del cual se despoja de su esencia y se altera su valor para cuestionar su valor monetario.

La exposición recuerda a Andy Warhol a través de su billete de un dólar firmado que, tras la firma, subió de valor y se convirtió en una obra de arte. La exposición se extiende por la galería inferior y la galería superior del museo, imitando la estructura de una casa, para crear una casa-museo donde los objetos reconstruyen escenas cotidianas y permiten a los visitantes tener nuevas perspectivas.

En la entrada de la galería inferior se puede apreciar la obra “Ghost VII”, del diseñador sueco Michael Johansson. Un enorme muro, compuesto por decenas de objetos que se encuentran en el hogar: electrodomésticos, puertas, cajones, armarios, estantes, heladeras, hornos, marcos y más. Este trabajo se inició en colaboración con estudiantes del Departamento de Diseño Industrial de Shenkar y con el apoyo de la Embajada de Suecia. Otra obra que desafía las percepciones convencionales de privacidad es el llamado “Excrementorium” (Atelier Van Lieshout, 2013), en la que varios retretes se unen en un círculo. La instalación desdibuja el límite entre lo privado y lo público. La decisión de situar esta obra en el centro de la “casa” ofrece una nueva perspectiva sobre las situaciones íntimas y sociales.

El trabajo “The Boiler Room” es una instalación interactiva creada en el “Lab de Diseño”. Es una esfera que permite a los visitantes expresar sus posturas políticas y sociales, compartir sus visiones del mundo y responder unos a otros simplemente presionando un interruptor.

La instalación simula un proceso de polarización al tiempo que fomenta la discusión y la investigación independiente. La obra “Train Houses” de Shaul Cohen, Avihai Mizrahi y Neil Nenner, examina la vivienda desde una perspectiva social, centrándose en las brechas entre los espacios interiores, personales, y los exteriores, públicos. La fachada unificada del edificio representa el conflicto entre el interior y el exterior.

Fotos: Chiquita Levov