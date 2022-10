Sobre Kol Nidre, el rezo más importante de Iom Kipur

2 octubre, 2022

Es un rezo en hebreo y arameo que se recita en la sinagoga antes del comienzo del servicio de la tarde en cada Iom Kipur (“Día de la Expiación”).

Estrictamente hablando, no es una oración, sino que es una declaración y su entonación ceremonial ha estado cargada de matices emocionales desde el período medieval creando una introducción dramática a Iom Kipur en lo que a menudo se denomina “noche de Kol Nidre”.

Kol Nidrei está escrito en una mezcla de arameo y hebreo. Su nombre se toma de sus palabras iniciales que significan “todos los votos”. La fórmula anula cualquier juramento o prohibición personal o religiosa que se haga entre uno mismo y Dios para el próximo año, a fin de evitar preventivamente el pecado de romper los votos que se hacen a Dios pero que no se cumplen o no se pueden cumplir.

Antes del atardecer en la víspera de Iom Kipur, los fieles se reúnen en la sinagoga. Se abre el Arón haKodesh y en muchas comunidades se retiran algunos de los Sifrei Torá (rollos de la Torá). Dos personas se paran a cada lado del jazán, persona que guía los cantos en la sinagoga (en algunas comunidades sostienen los Rollos de la Torá), y los tres (formando un beth din o corte rabínica) recitan:

“Por la autoridad de la Corte Celestial y por la autoridad de la corte aquí abajo, con el permiso de Aquel Que Está en Todas Partes y con el permiso de esta congregación, consideramos lícito orar con los pecadores”.

Esta invitación a los marginados no es específicamente para Kol Nidre sino para todo Iom Kipur, siendo obvio que cuando incluso los pecadores se unen al arrepentimiento, la ocasión es digna de la clemencia Divina.

Luego, el cantor canta el pasaje que comienza con las palabras Kol Nidre con sus conmovedoras frases melódicas y, en diferentes intensidades desde silencioso hasta fuerte, lo repite dos veces por si un rezagado no las escuchó. A continuación, se proporciona el texto arameo tradicional, que (excepto por la línea que conecta un Día de Expiación con otro) es casi idéntico en las liturgias ashkenazí y sefardí.

“Todos los votos, prohibiciones, juramentos, consagraciones, konams y konasi y términos sinónimos, que podemos prometer, jurar, consagrar o prohibir sobre nosotros mismos, desde el Día de Expiación anterior hasta este Día de Expiación y desde este Día de Expiación hasta el próximo Día de Expiación que vendrá. Todos ellos, los repudiamos, todos ellos son deshechos, abandonados, cancelados, nulos y sin efecto. Nuestros votos ya no son votos, y nuestras prohibiciones ya no son prohibiciones, y nuestros juramentos ya no son juramentos”.

El líder y la congregación luego recitan “Que todo el pueblo de Israel sea perdonado, incluso todos los extranjeros que viven en medio de ellos, porque todo el pueblo es culpable”. Este verso se considera parte integral de la recitación de Kol Nidre, repetido tres veces, y diferentes tradiciones regionales lo han entretejido en la recitación de varias maneras.

El líder entonces dice: “Oh, perdona las iniquidades de este pueblo, según tu gran misericordia, así como perdonaste a este pueblo desde que salió de Egipto”. Y luego el líder y la congregación dicen juntos tres veces: “El Señor dijo: ‘Yo los perdono conforme a tus palabras’”. Luego, los rollos de la Torá se vuelven a colocar en el Arca y comienza el servicio vespertino habitual.

La fecha de la redacción de la declaración y su autor son igualmente desconocidos; pero ya existía en el período geónico (589-1038 d. C.). Hay una teoría común de que comenzó durante un período de extrema persecución, en el que los judíos fueron obligados a punta de espada a convertirse (ya sea al cristianismo o al islam) y que se suponía que Kol Nidre anularía esa conversión forzada.

La tendencia a hacer promesas o votos a Dios era fuerte en el antiguo Israel; la Torá consideró necesario advertir contra la promiscuidad de los votos. Como lo expresa un comentario, “se considera un pecado temible que uno viole sus votos y juramentos y los Sabios consideran que es un asunto extremadamente serio que uno se acerque a los Días del Juicio con tal violación en mano”.

Este rito declara que los peticionarios, que buscaban la reconciliación con Dios, se retractan solemnemente de sus votos y juramentos que habían hecho a Dios durante el período intermedio entre el Iom Kipur suplicando el perdón de Dios. Al recitar la anulación de votos de Kol Nidre en este momento, le estamos pidiendo a Dios que nos favorezca anulando cualquier decreto negativo de juicio que nos espera, aunque no merezcamos tal anulación.



Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.