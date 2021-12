Sinfónica Rishon LeZion con el conductor Dan Ettinger

8 diciembre, 2021

El próximo concierto de la Sinfónica nos trae un programa de alto nivel con obras de Ben Haim, Beethoven y Prokofiev. Con la participación de dos solistas: Yael Levita y Edna Prochnik.

Dan Ettinger, director musical de la orquesta de la Ópera Israelí y de la Filarmónica de Stuttgart conducirá próximamente un programa variado y de alto nivel con dos cantantes solistas: la soprano Yael Levita y la mezzosoprano Edna Prochnik.

Yael Levita

En el programa las piezas “Bein Hadassim” de Paul Ben-Haim, tres solistas Leor Leor Lifshiz en piano, Masha Mershon en violin y Daniel Akta en cello en la interpretación del “Concierto Triple” para piano, violín, chelo y orquesta de Beethoven.

También los héroes mitológicos de Shakespeare “Romeo y Julieta” tal como Prokofiev los veía en su imaginación y el público deberá imaginarlos con la ayuda de la gran música. El concierto se presenta entre el 11 y el 14.12 en el Hogar de la Opera de Tel Aviv, el Centro de Cultura Meir Nitzan en Rishon LeZion y el “Beit Haam” de Rehovot.

Sobre la pieza que abre el programa nos informan: Paul Ben-Haim, que creció con la tradición de la canción artística “Lid” en Alemania, incluso antes de llegar a Israel en la década de 1930, comenzó a buscar fuentes de inspiración en los textos hebreos y compuso música para ellos. Grabó varios éxitos en el arte israelí y, a mediados de la década de 1960, recopiló textos del Cantar de los Cantares, Proverbios y Canciones de Yehuda Halevi que se referían al amor. Ettinger ejecutó recientemente este trabajo en Alemania y fue recibido con entusiasmo. Ettinger cree que ahora toca el turno a los espectadores israelíes de experimentar las perlas de amor de Ben Haim.

Sobre la pieza de Prokofiev, nos informan que el compositor escribió: “En Romeo y Julieta he hecho grandes esfuerzos para alcanzar una simplicidad que llegue al corazón de los oyentes. Eso espero. Si todavía hay quienes no escuchan una melodía, no sienten el sentimiento, no tengo más que arrepentimiento. Pero estoy seguro de que tarde o temprano descubrirán por sí mismos la melodía y la emoción”.

Ettinger opina que sin duda nuestras generaciones ya han descubierto la maravillosa música de Prokofiev, bailada por los más grandes bailarines del mundo.

Sobre la pieza de Beethoven nos preguntan qué pasa cuando un conductor reúne en el mismo escenario a tres instrumentos solistas como sucede en este “Concierto Triple” tan especial. Los tres jóvenes solistas, Lifshiz, Mershon y Akta, se sentarán frente a la orquesta y simultáneamente llevarán a cabo tres diferentes relaciones: entre ellos mismos, entre ellos y la orquesta y entre ellos y el público. Un evento musical fascinante y con hermosa música.

Fotos: Chiquita Levov