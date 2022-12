“Si nos acercamos”

22 diciembre, 2022

La Galería Municipal de Arte Contemporáneo de Ramat Hasharon expone bajo este nombre obras de la colección de arte Doron Sebbag, que es una de las más grandes de Israel. Visita recomendada.

En la Galería Municipal de Arte Contemporáneo de Ramat Hasharon, localidad que en estos días celebra su 100 aniversario, se está presentando la exposición “If We Come Closer”, resultado de una colaboración entre esta galería y Doron Sebbag, Art Collection, ORS Ltd., una de las colecciones de arte más grandes y antiguas de Israel. Es una exposición que reúne 40 obras de artistas israelíes e internacionales, creadas en diversos medios durante tres décadas, seleccionadas de entre miles. La primera se creó en 1987 y la última, en 2017. La galería es un interesante espacio expositivo de 600 metros cuadrados, una combinación de lo nuevo y lo viejo, ya que se estableció alrededor de un histórico pozo de agua. Cuenta con nuestra recomendación. Entrada gratuita. Sderot Weizman 20, Ramat Hasharon.

Las curadoras son: Ravit Harari, que dirige esta galería desde su apertura hace tres años, y Dana Golan Miller encargada y curadora oficial de la gran colección de Sebbag. Quien nos informa que durante más de tres décadas de existencia de la misma, se han realizado numerosas exposiciones de la colección en diversos museos y espacios. Visitamos la exposición y Dana Golan nos explicó en referencia a su colaboración con Harari: “Abrir la colección a curadores externos convoca nuevas perspectivas e interpretaciones, infundiéndole una vida fuera de sus fronteras. Un curador externo al que se le pide que conciba una exposición de una colección privada es más bien una investigadora que observa la colección buscando mapear sus características”.

Ravit Harari nos dice: “Abarcando obras de toda la vida de la colección, la exposición no busca clasificarlas cronológicamente, según su fecha de compra o tiempo de creación, sino capturar un estado contemporáneo de mente que atestigua la existencia humana. Las obras seleccionadas se centran en la figura humana, proponiendo una interpretación contemporánea de los estados emocionales y psicológicos que articula. Todas presentan figuras humanas solitarias, retratos de individuos separados de un entorno familiar, un contexto concreto o un tiempo y lugar específicos”.

Agrega: “El acto de descontextualización refuerza la capacidad de centrarse en el mundo interior y emocional al tiempo que profundiza en la esencia y el significado del presenta, tanto en la mirada interior como del exterior. Tal vez en consonancia con el espíritu de la época, al final de una pandemia mundial que dictó el aislamiento social y aumentó la necesidad de contacto y cercanía, las obras de la exposición se organizan en torno a un eje psicológico, cuyo un polo es la soledad, el desarraigo y la alienación, y el otro polo, la añoranza”.

La exposición es acompañada de dos nuevos trabajos sonoros encargados y creados especialmente para la misma. Las obras, en colaboración con los estudiantes de la carrera de artes visuales de “Alon High School” en Ramat Hasharon, resonarán en el espacio con las voces de los propios estudiantes. La obra “Speaking from the Collection”, encargada y creada especialmente por la artista Sharon Glazberg y los alumnos, es un viaje sonoro que acompaña al espectador por los espacios de la exposición con la ayuda de 20 altavoces. Mientras que en otra banda sonora se reproducen textos interpretativos de las obras, que también fueron escritos y grabados por los alumnos.