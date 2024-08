Si lo queréis no será una leyenda. Th. Herzl

Mauricio Aliskevicius.

Nos tratan de genocidas y no nos gusta en absoluto.

Nos gritan “apartheid” y de nada sirve negarlo con todas las fuerzas.

Nos están tratando de asesinos porque nuestro ejército está luchando contra los que son realmente asesinos de Hamás, Jihad Islámica y Hezbollah. Que nuestro valiente ejército sea el más noble y respetuoso del mundo no es aceptado y va en contra de nuestras necesidades militares.

Nos agregan el título de imperialistas porque se construyen asentamientos donde no se debería de acuerdo a la resolución 181 de ONU de 1947, acuerdos de Oslo, etc.

Nada de esto nos gusta, pero continúa habiendo elementos de la población judía israelí que sigue haciendo lo que hicieron en el poblado árabe de Jit días pasados, con la misma consecuencia que los atentados terroristas islámicos de los que tanto sufrimos y tanto nos quejamos. ¿Cómo podemos defendernos si estos terroristas judíos les dan argumentos en nuestra contra?

Por más que estemos en desacuerdo, y demos por descontado que si se reconoce a nivel mundial un estado palestino será otro enemigo del cual cuidarse, que no sería una situación muy diferente a la realidad de hoy, por más que existe todo tipo de pruebas de que alguna vez esos territorios fueron nuestros, no existe otro camino que aceptar que exista un estado palestino. Si alguien tiene idea de una solución mejor -o menos mala- por favor que la haga saber. Los palestinos no se irán de los lugares donde viven, y los israelíes no los quieren como ciudadanos de Israel. Agregamos que ningún país musulmán los quiere absorber.

El estado palestino debe existir, fue decretado en 1947.

Israel lo aceptó en 1947, debe aceptarlo ahora, lo que no impide que discuta muchos puntos. Hay antecedentes en todo el globo terráqueo y en toda la historia que hacen posible la solución.

Tenemos muchos motivos, muchas razones, determinados derechos a fijar fronteras que no sean las dictaminadas por la ONU. Solamente debemos estudiarlas muy bien porque deberán existir para el futuro y porque deberán ser reconocidas por una mayoría de países. Pero sobre todo deberán ser reconocidas y aceptadas por los israelíes, especialmente los que utilizan los libros sagrados para matar palestinos, quemar sus casas y plantaciones, incendiar sus vehículos.

Estos señores no se diferencian en nada a los islamistas radicales, pues ambos grupos matan y destrozan en nombre de un dios que ellos fabrican a su imagen y semejanza, no al revés.

Lógicamente habrá que hacer muchos cambios para dar este gran paso. Para comenzar, de acuerdo al pensamiento occidental, Israel deberá separar la religión del Estado, o sea de la política. La religión debe tener total libertad, pero dentro de los hogares y los templos. El no cumplimiento nos transforma de democracia en teocracia. O sea que nos iguala con Pakistán, Afganistán, Irán, y todos los países musulmanes que criticamos a menudo.

Para realizar este cambio fundamental, es imprescindible cambiar la legislación que nos rige. Deberá elaborarse una Constitución que refleje el sentimiento democrático, y que para modificarla sea más que difícil, estableciendo que una reforma deba ser plebiscitada (o sea aprobada en votación por el pueblo), después de aprobada por una muy amplia mayoría relativa en la Knéset (70, 75 u 80%).

Evidentemente se hace fundamental cambiar el actual gobierno, donde hay ministros que fomentan al terrorismo tipo “Jit” incluso lo apoyan. Estos ministros son los negacionistas de la democracia, deben desaparecer.

Lo escrito en la Biblia con respecto a las tierras que históricamente fueron judías, no tienen más valor que un dato informativo. En la actualidad hay miles de situaciones similares que perdieron su valor por guerras u algún otro motivo.

No hay quien intente que Turquía devuelva a Chipre la mitad de lo que era ese país no hace muchos años. No sabemos en qué va a terminar la conquista sangrienta de varias zonas de Ucrania por el sadismo de Vladimir Putin. Estados Unidos no le devolverá a México la mitad de su superficie. Mi padre nació en Bielorrusia (Vishniev) y al despertarse una mañana del año 1918, se encontró con que su ciudad se llamaba Vishniavos, y él ya no era bieloruso sino lituano, y hasta nuestro apellido fue cambiado.

No queremos de ninguna manera perjudicar a nadie, por lo que las reformas deberán hacerse muy bien pensadas y calculadas para minimizar los problemas. Para eso deberán nombrarse personas con mucho conocimiento y totalmente independientes de los sectores políticos o religiosos.

Las fronteras de este futuro país deberán ser delineadas de tal forma que, si bien ninguna de las partes quedará conforme, contemplará en lo posible los intereses de todos, pero esencialmente tendrán en cuenta la seguridad y la paz.

Por lo ya mencionado, las resoluciones de ONU, tratados firmados a posteriori y la historia antigua serán tomados en cuenta en lo posible, dado que las situaciones cambiaron.

Es fundamental tomar en cuenta los factores primordiales: seguridad y paz. Por lo que las partes deberán firmar tratados de desmilitarización, y países musulmanes y otros no musulmanes deberán ser garantes de que el nuevo Estado los cumpla. Israel no tiene derecho a intervenir en la formación del gobierno de lo que será nuevo Estado, pero habrá cláusulas de compromiso de paz y habrá también un listado de palestinos que por antecedentes de terrorismo (dirigentes, altos mandos y personas con sangre en sus manos) no podrán ser habilitados para ser parte del gobierno del nuevo país.

¿Queremos paz?

¿Queremos seguridad?

¿No queremos árabes gazatíes como ciudadanos israelíes?

¿No queremos palestinos de Judea y Samaria como ciudadanos israelíes?

¿Queremos cambiar las espadas por arados?

¿Queremos que nuestros enemigos cambien espadas por arados?