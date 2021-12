“Si Irán logra la capacidad nuclear, Israel actuará”, asegura un general israelí

12 diciembre, 2021

El exsubjefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir, advierte que “la próxima ronda de combates en Gaza es solo una cuestión de tiempo”.

El exsubjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, general Eyal Zamir, advirtió que Israel está preparado para una acción inmediata contra el programa atómico iraní.

Zamir afirmó en la conferencia del Israel American Council (IAC) en Miami que no se puede confiar en los iraníes y que La República Islámica solo se detendrá si enfrenta una amenaza clara, que lo disuada. “Preferiríamos que Estados Unidos liderara esta amenaza, que debe tener dos componentes: voluntad y capacidad», apuntó Zamir.

En este sentido, Zamir manifestó que Israel debería estar preocupado por las negociaciones que se están desarrollando entre Irán y las potencias mundiales en Viena.

Zamir se desempeñó como subjefe del Estado Mayor hasta el verano pasado. Actualmente está estudiando en Washington, mientras espera la decisión sobre quien reemplazará al actual jefe del Estado Mayor, teniente general Aviv Kochavi.

«La voluntad por sí sola no es suficiente, y la capacidad por sí sola no es suficiente. Estados Unidos tiene ambas, pero si no actúa, se requerirá que Israel actúe. Si Irán mañana logra la irrupción [hacia la bomba] nuclear; Israel actuará. Conozco los planes . Tenemos la capacidad para hacerlo», aseguró Zamir según lo cita el diario Israel Hayom.

Zamir reveló en la conferencia que las Fuerzas de Defensa de Israel están actuando en Siria para frenar las aspiraciones iraníes de afianzarse militarmente en el país árabe vecino mucho más de lo que se sabe a través de los medios. “Irán también quería establecer un ejercito en Siria similar al Hezbollah. Nosotros se lo impedimos”.

Zamir, que se ha desempeñado en el pasado también como jefe del Comando Sur, estimó que “la próxima ronda de combates en la Franja de Gaza es solo una cuestión de tiempo”. En este sentido, aseveró que las FDI están preparadas para enfrentar ese desafío, incluyendo la posibilidad de que se precisen operaciones terrestres de gran envergadura en ese enclave costero controlado por Hamás.