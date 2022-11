22 noviembre, 2022

La exitosa serie presenta “El violín azul”, un concierto que contará con Pavel Sporcl, el virtuoso checo del violín, en una apasionante interpretación de la obra maestra de Mendelssohn.

El próximo concierto de la Serie “Instrumentos y Voces” de la Camerata Israelí Jerusalén se titula «El violín azul», y la orquesta estará bajo la batuta del conductor alemán Oliver Weder. El solista invitado esta vez es el violinista virtuoso Pavel Sporcl de la Republica Checa, quien interpretará el Concierto para Violín, la obra maestra de Felix Mendelssohn-Bartholdy. El programa se completa con Divertimento para instrumentos de cuerdas de Andre Hajdu, Romanza para violín y orquesta de Antonín Dvořák y la Sinfonia No. 2 de Camille Saint-Saëns . Se presenta entre el 29.11 y el 4.12 en Jerusalén. Tel Aviv, Zichron Yaakov y Rehovot.

Más datos: https://www.jcamerata.com

El maestro Oliver Weder tiene una larga tradición que acompaña a la orquesta que dirige desde hace un cuarto de siglo. La «Orquesta Sinfónica de Turingia», de la que es director musical y titular. Además, dirigió alrededor de 50 orquestas como director invitado, incluidas varias Filarmónicas. Se desempeña como profesor invitado en las academias de música de Frankfurt y Maine y en la Universidad de la ciudad de Assen.

Pavel Sporcl ha tocado con las orquestas más prestigiosas del mundo. En su país, ganó reputación no solo entre los asistentes al concierto, sino entre todos los amantes de la música. Estableció su estatus a la par de las estrellas de pop, gracias a la fructífera colaboración con artistas que no están en la tradición clásica. Participa en los medios electrónicos y escritos, y sus grabaciones tienen una gran circulación. Sobre este concierto declaro en una entrevista: “Pensé tocarlo de manera un poco diferente: no usar ropa negra, sino solo una camisa, pantalones y tal vez un pañuelo. Quería acercarme a los jóvenes, mostrarles que no deben tener miedo de los conciertos. Mientras tanto, me quité el pañuelo, pero aún tengo un violín azul».

Sobre las obras y los compositores: André Hajdu compuso su Divertimento para cuerdas en 1987. Esto es lo que escribió sobre la pieza: “El divertimento fue creado como por casualidad. El clarinetista Giora Feidman, quien interpretó mi “King’s Cheer” en Berlín con miembros de la Filarmónica de Frankfurt, me pidió otra pieza corta para el mismo conjunto, pero sin clarinete. La fecha estaba cerca y no podía perder tiempo en profundizar o dudar. Eran días de verano: unas vacaciones en Safed con mis hijos, un campamento de música en “Hadassim”, y por todas partes el trabajo “fluye” en mi cabeza. Las ideas surgieron mientras viajaba o, alternativamente, en la mesa de una cocina en Safed. Mi estado de ánimo era ligero y alegre, y esto se siente en el trabajo”

El Concierto para violín es un famoso concierto de Mendelssohn fluye con tanta naturalidad en las venas de los amantes de la música clásica, que uno tiene la sensación de que podría haber estado aquí todo el tiempo. La pieza “Romanza” de Dvozak fue compuesta en 1873, cuando su estrellato empezaba a ascender en su República Checa natal. La Sinfonía No.2 fue compuesta por Saint-Saëns en 1859 a los 24 años. Fue como un anuncio de alta presencia de cuerdas, instrumentos de viento, trompetas y timbales. Luego, el violinista principal da a todos un motivo simple, como un ejercicio para principiantes.