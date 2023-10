Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Señor Luis Alberto Lacalle Pou

8 octubre, 2023

De mi mayor consideración:

Como ciudadano uruguayo, hijo, padre y abuelo de ciudadanos uruguayos, hace ya años publiqué una carta abierta dirigida a usted que sé que usted recibió porque recibí constancia desde su secretaría.

Ya en ese tiempo, apenas comenzada su actuación como presidente, le pedía a usted que sacara de la cancillería un eslabón que estaba podrido, que estaba dejando mal al Uruguay por ignorancia o por mala fe.

Le escribí a usted aquella vez, ya que en su carácter de Presidente era responsable final de la cadena de mando de los ministerios.

Hoy tengo que reiterar mi pedido: saque usted a quien no sirve para el cargo, su ministro de Relaciones Exteriores.

Acabo de leer el comunicado que hace ese ministerio con respecto al vil ataque de Hamás contra el Estado y pueblo de Israel.

En dicho comunicado hay más de un detalle digno de críticas, comenzando con la frase “Ante estos hechos, la Embajada del Uruguay en Tel-Aviv…”

Señor Lacalle, la ciudad de Tel Aviv es una hermosa ciudad, PERO NO TIENE NADA QUE VER EN ESTE ASUNTO. La Embajada de Uruguay tiene su sede en la ciudad de Herzlía, y ESTA ACREDITADA COMO EMBAJADA ANTE EL ESTADO DE ISRAEL, CUYA CAPITAL ES JERUSALEM.

Hágame caso, señor Presidente, eche a los inservibles, no creo que el problema sea ignorancia “O” mala fe. Son ambas, su prestigio personal está en juego.

Además de lo mencionado, países cuya importancia, tamaño y poder son mayores que los de nuestro Uruguay, no emitieron un comunicado de un ministerio sino que fueron los propios gobernantes quienes llamaron por teléfono para dar su apoyo al actual gobernante de Israel. Me refiero al presidente Macron de Francia, el presidente Biden de Estados Unidos, y otros.

Y los nombrados dieron su apoyo sin contemplaciones, mientras que el comunicado de Uruguay por su redacción -¿mala redacción o mala intención?- dictamina la posición de ese ministerio, no la del país ni de su gobierno que usted encabeza.

No quiero pensar que usted tuvo algo que ver con esa redacción.

Además, quiero confirmar a usted que sí, hay muchos uruguayos viviendo en las granjas que tienen frontera con Gaza y que son constantemente atacados desde ese enclave. No puedo saber porque aún no se han publicado nombres, si hay uruguayos entre los fallecidos, heridos o raptados. No sería nada extraño pues asesinaron, hirieron y raptaron a ancianos, niños, mujeres, hombres, todos los que pudieron.

A la espera de no tener que reiterar mi pedido, saludo a usted con el debido respeto a su persona y a su cargo.

Mauricio Aliskevicius

NOTA: su señor padre conversaba mucho de política con mi fallecido hermano mayor, cuando eran vecinos de Pocitos, y no me extrañaría que mi hermano le haya sacado fotos a usted cuando niño. Fíjese si la firma del fotógrafo coincide con letras de mi apellido.