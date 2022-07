Según un estudio israelí, un químico cura las heridas el doble de rápido que los antibióticos

14 julio, 2022

Los expertos dicen que la pomada podría ser un medicamento estándar, pero queda mucho camino por recorred.

Científicos israelíes afirman que usaron un químico natural para hacer que las heridas de los cerdos se curen dos veces más veloz de lo que lo harían de otra forma. Esperan desarrollar la sustancia para uso humano y afirman que podría transformarse en “una alternativa a los antibióticos del futuro”.

Los expertos tomaron algunos cerdos, con varias heridas, y las trataron con antibióticos o con una forma sintética de diindolilmetano (DIM). Las heridas tratadas con antibióticos tardaron 10 días en cerrarse en promedio por completo, mientras que de la otra manera, la mitad de tiempo.

El profesor Ariel Kushmaro y sus compañeros publicaron este experimento en una revista revisada por pares Pharmaceutics. Están trabajando en el desarrollo de la sustancia química en un ungüento para animales.

“Lo que vimos en nuestro experimento fue que las heridas se curaron más rápido cuando se trataron con DIM”, le dijo Kushmaro a The Times of Israel. “Los antibióticos matan la capa de bacterias que está sobre la herida. Crece una capa de tejido nuevo, pero también tienes tejido y bacterias muertos. Con DIM, como las bacterias en realidad no mueren, no hay una capa de tejido ni bacterias muertos, por lo que el cierre es más rápido”.

El objetivo a largo plazo es probar DIM en heridas humanas y ayudar a lanzar un nuevo enfoque en la medicina humana. Kushmaro afirmó que su investigación es emocionante por el mecanismo que ilustra. “Este es un cambio de juego y un concepto novedoso para el tratamiento antimicrobiano”.

DIM interfiere con la comunicación entre bacterias, similar a los bloqueadores de señales que interfieren con el nexo por radio o celular. “Las bacterias ‘hablan’ entre sí usando señales químicas. Y al bloquear o bloquear esta comunicación estás aislando a cada bacteria para que esté sola”, agregó Kushmaro.

“Esta comunicación hace que las bacterias expresen genes virulentos y, cuando no lo hacen, se vuelven menos virulentas y más vulnerables a los antibióticos y al sistema inmunitario. Esta idea de bloquear la comunicación entre las bacterias de alguna manera es más prometedora que los antibióticos. Esta podría ser una alternativa a los antibióticos del futuro».