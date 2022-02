La conexión sefaradí del cantante colombiano Sebastián Yatra

14 febrero, 2022

El artista reveló un dato desconocido por la mayoría de sus seguidores.

En una entrevista con El Mundo, Sebastián Yatra reveló un detalle desconocido motivo para sus seguidores.

“Soy ciudadano español por los judíos sefardíes. Nunca había contado eso porque me lo acaban de dar. Acabo de entrar por primera vez con mi pasaporte español a España. Me han dado aprendizajes y cultura. Aquí hay muchísima cultura y me han enriquecido un montón. España es un país lleno de oportunidades”.

De raíces españolas por algunas generaciones anteriores, el cantante colombiano sostiene que el país europeo es su segunda casa. A los 27 años, el artista realizó un balance de su vida: “Yo me crie y he estado viviendo en Miami, pero siempre me sentí muy colombiano, como un inmigrante en Estados Unidos. Nunca me he sentido americano, aunque le tengo un montón de cariño a Estados Unidos y le agradezco todo lo que me ha ido pasando”.

Por otro lado, llegando a la actualidad, Yatra acabó de publicar su tercer álbum de estudio titulado Dharma. Este disco, según él, tiene mucho que ver con su proceso espiritual y psicológico de los últimos años de su vida.

“Dharma es la aceptación de la realidad. Aceptar la vida tal y como es y aceptar tus sentimientos. Aceptar la tristeza como tristeza y la felicidad como felicidad. Vivir cada cosa sin estar por allá, en el futuro o en el pasado. Estar aquí, en el presente”, declaró el cantante de Melancólicos Anónimos.

Este último lanzamiento tiene como homenaje a España y Colombia fundamentalmente. Y, para concluir, anticipó su próximo objetivo: “Estoy por estrenar una serie de Netflix en la que soy protagonista y que tiene un cast casi completamente español. Se llama ‘Érase una vez, pero ya no’”.