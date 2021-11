Se repite la historia: Prohíben a un académico estudiar a Baruj Spinoza en Ámsterdam

30 noviembre, 2021

Un líder comunitario impidió a un estudioso del filósofo del siglo XVII proseguir su trabajo en la sinagoga .

Un líder comunitario neerlandés prohibió a un estudioso del filósofo Baruj Spinoza visitar la sinagoga y la biblioteca comunitaria de Ámsterdam.

Yitzhak Melamed, profesor de filosofía en la Universidad Johns Hopkins, fue informado de que no podía visitar la sinagoga luego de que un director de cine pidió permiso para filmarlo durante su trabajo.

El rabino Joseph Serfaty de la comunidad sefardí de Ámsterdam envío una carta al académico.

“Los jajamim y parnassim (líderes comunitarios) de Kahal Kados Torah excomulgaron a Spinoza y sus escritos con la prohibición más severa posible, una prohibición que permanece en vigor y no puede ser anulada. Has dedicado tu vida al estudio de las obras prohibidas de Spinoza y al desarrollo de sus ideas», escribió. «Por eso, te declaro persona non grata«.

La carta del líder comunitario al académico.

Spinoza fue un reconocido filósofo judío que chocó en varios oportunidades con la comunidad judía hasta que en 1656 fue excomulgado por «herejía». En 2015, la comunidad organizó un debate sobre si la excomunión debería levantarse, pero finalmente no se levantó.