Netanyahu anunciaría hoy la creación del Gobierno ante el fin del plazo

21 diciembre, 2022

El primer ministro designado debe informar al presidente antes que finalice el día que ha logrado armar la coalición gobernante. La ceremonia de asunción podría tener lugar el 2 de enero a más tardar.

Se prevé que Benjamin Netanyahu, ganador de los comicios israelíes de noviembre, anuncie hoy la creación de Gobierno ante el fin del plazo para formar Ejecutivo que se le acaba a medianoche, pese a tener cuestiones pendientes de cerrar con sus socios de coalición y no haber podido ultimar todo lo pactado.



Según los reportes, no se espera que pida otra extensión de mandato para formar coalición, después de que el presidente ya le diera una prórroga de diez días añadidos este mes.



Netanyahu busca formar gobierno desde hace un mes y medio, y hasta ahora tiene varios asuntos pendientes de cerrar con su bloque de aliados, las formaciones ultraortodoxas judías y las fuerzas de extrema derecha, con las que debe aprobar varias leyes polémicas en el Parlamento (Knéset) para satisfacer sus demandas.



La mayoría de los proyectos de legislación se han tratado los últimos días en sede parlamentaria, pero aún no se han aprobado.



El líder del Likud quería dejar esta cuestión cerrada antes de anunciar la creación de Ejecutivo.



Ante la festividad judía de Hanuká que se celebra estos días, el Parlamento no se reunirá en pleno hasta el próximo lunes, un margen que debería dar tiempo a Netanyahu para zanjar los temas pendientes.



Según el diario Haaretz, el siguiente lunes, cuando el Parlamento se vuelva a reunir en pleno, Netanyahu comunicará formalmente al presidente del Parlamento que pudo crear Ejecutivo. Tras ello, se activará la cuenta atrás para la ceremonia de juramento de Gobierno, que se debe celebrar en un plazo máximo de una semana.



Tras varios años de bloqueo político, Netanyahu consiguió ganar las elecciones israelíes del pasado 1 de noviembre con un mayoría amplia de 64 escaños junto a su bloque de aliados.

Con información de EFE