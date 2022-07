Piratas informáticos iraníes filtraron información de más de 300.000 israelíes

1 julio, 2022

Los hackers apuntaron a sitios de reservas de viajes y se hicieron con gran cantidad de información privada.

Los piratas informáticos iraníes atacaron varios sitios webs populares de reservas de viajes israelíes. Con esto, lograron acceder a información personal de más de 300 mil israelíes. El incidente ocurrió hace dos semanas y lo confirmaron ayer desde la Autoridad de Protección de la Privacidad de Israel.

El ataque afectó a varios sitios webs operados por Gol Tours LTD, una empresa turística dueña de más de 20 páginas de reserva de viajes. La información que se filtró incluye teléfonos, direcciones, fechas y lugares de vacaciones reservados.

El ente afirmó que se comunicó de inmediato con la compañía tras el ataque. En un esfuerzo por abordar las fallas de seguridad de las que se aprovecharon los piratas informáticos. Sin embargo, se negaron a colaborar por el alto costo.

“En cualquier caso de no informar de inmediato una violación de seguridad grave y no cooperar de acuerdo con las pautas, la autoridad tomará medidas decisivas para proteger la información personal del público. Incluida la detención efectiva de las operaciones de la empresa”, dijo la Autoridad de Protección de Privacidad en una declaración.

La autoridad agregó que la medida inusual tomada en este caso sirviera como un aviso para otros dueños de sitios webs que podrían considerar no informar violaciones de seguridad. En respuesta a las acusaciones, el propietario de Gol Tours LTD hizo caso omiso y confirmó que la autoridad lo trató peor que los piratas informáticos.

“Nunca dije que no actualizaría [las medidas de seguridad en línea de la empresa] porque me costaría dinero, nunca”, añadió al Canal 12. “Los iraníes solo tomaron nombres y números de teléfono de nuestro sitio. No tenemos números de tarjetas de crédito en nuestro sistema. La autoridad nos había enviado un documento defectuoso y no respondió a nuestros mensajes”.