ScienceAbroad, Fundación Israelí digna de todo encomio

por Dr. Israel Jamitovsky

Una reciente nota en torno a la problemática de científicos, académicos y médicos israelíes radicados temporaria o definitivamente en el exterior, originó que me topara con ScienceAbroad, fundación sin fines de lucro que apunta a mantener el vínculo con investigadores israelíes dispersos en el mundo académico y científico así como promover y respaldar el retorno de este valiosísimo colectivo a Israel.

Esta fundación configura un genuino espacio internacional para aproximadamente 4.500 investigadores israelíes dispersos en 300 centros académicos de todo el orbe. Dirige 41 centros que operan en distintos ámbitos de Estados Unidos, Canadá y Europa, en mérito al generoso despliegue de voluntarios que ya han obtenido su respectivo doctorado.

La Fundación comenzó a operar en el año 2006 en Boston por iniciativa del Dr. Shmulik Hess, del Dr. Guil Blander y del empresario Rami Lotem en tanto colectivo pequeño que apuntó a respaldar el quehacer de los posdoctorantes de las biociencias durante su estadía en el exterior y facilitar su posterior retorno a Israel. Posteriormente surgieron nuevos grupos en América del Norte y el 27 de marzo de 2008 se erige la fundación en Israel bajo el nombre de BioAbroad-fomento al retorno y absorción de científicos israelíes. En el año 2016, la asamblea de la institución resolvió modificar su rótulo y desde ese momento se denominará ScienceAbroad-organización de científicos israelíes del exterior, apuntando a contar entre sus filas a investigadores y académicos israelíes de todos los espacios sin excepción alguna.

Desde su misma fundación y hasta el año 2023, la institución fue presidida por el Dr. Shmulik Hess y a partir de esta fecha la Prof. Rivka Carmi encabeza los destinos de la institución. Su sede central está en la ciudad de Hod Hasharón, en las afueras de Tel-Aviv.

Agudo crecimiento de doctorantes

Trascendió que en el año 2016,1615 estudiantes culminaron su doctorado en Israel y desde el comienzo del siglo 21, su número se acrecentó en un promedio de un 5%. anual, en los últimos años este guarismo se estabilizó.

Con bueno criterio, La Academia Israelí estimula y promueve la salida de aquellos estudiantes que ya obtuvieron su doctorado, a los efectos de que se encaminen al exterior y hagan un posdoctorado, consustanciarse y conoce de cerca a los mejores investigadores del orbe, sus elaboraciones, sistemas y métodos de investigación, todo lo cual redundará finalmente en beneficio de la ciencia e investigación en el espacio israelí.

En ese contexto, no hay duda que durante la permanencia en el extranjero, en muchos casos el vínculo con Israel se resquebraja, especialmente en los hijos de científicos y médicos y en la joven generación. De las fuentes a que he accedido, no surge si en los distintos espacios en que estos israelíes se afincan y desenvuelven, existen colegios judíos , vida comunitaria judía o marcos específicamente israelíes y en caso de existir marcos educativos, si este colectivo envía a sus hijos a recibir instrucción judía .Recuerdo que hace unos cuantos años un estudio de la Organización de Comunidades Judías Europeas, señalaba que solo un 15% de la numerosa colonia israelí afincada en el Viejo Continente enviaba a sus hijos a colegios judíos, cifra decepcionante y desalentadora. Desconozco si en la actualidad el cuadro mejoró o empeoró.

Guarismo preocupante: 70% de los científicos no retornan a Israel

De los estudios practicados, aflora en tanto constante un guarismo desalentador. Desde hace años, alrededor de un 70% de los miembros de Science Abroad, es decir doctores que hacen un posdoctorado no retorna a Israel, todo ello antes del controvertido intento de reforma judicial y la guerra desatada. por Hamás el 7 de octubre.

¿Cuáles son las causas principales de esta postura? Acorde a investigaciones practicadas por la propia fundación ScienceAbroad, un 47% de los encuestados señaló que la actual guerra incidió en su decisión de permanecer en el exterior en tanto que un 45% de los entrevistados afirmó que la reforma judicial promovida (aunque no aprobada) por el actual Gobierno de Israel pesó en su resolución de radicarse en el exterior. Sólo un 5.4% informó que decidió retornar a Israel a raíz del conflicto bélico desatado por Hamás.

Sin subestimar ni menoscabaren un ápice el peso de las razones invocadas, hay científicos y docentes universitarios que residían en países en lo que felizmente reina la paz y dueños de un orden institucional digno de todo encomio y pese a ello, abandonaron dichos espacios porque como científicos o docentes universitarios, pudieron únicamente autorrealizarse en los grandes centros de investigaciones y en las mejores universidades del orbe. Presumiblemente tanto la propuesta de reforma judicial como la guerra desatada por Hamás hayan ahondado aún más la decisión de este colectivo de no retornar a Israel.

Por último, no hay mal que por bien no venga. El galopante antisemitismo reinante en determinados ámbitos académicos a partir del 7 de octubre de 2023 (y no me refiero a estudiantes pro palestinos), reflejado en virulentas posturas antiisraelíes del cuerpo docente de prestigiosas universidades, incidirá en el retorno de científicos israelíes a Israel, pero conspirará evidentemente contra su natural ambición de progresar al no poder especializarse en el exterior y publicar sus elaboraciones en prestigiosas tribunas. En este contexto, la tarea de ScienceAbroad puede revestir de gran utilidad para posibilitar la feliz reincorporación de estos científicos en Israel.

Médicos: guarismos mas alentadores

Un estudio promovido en el año 2024 por la Dra. Mayán Guilboa y el Dr.Lior Seluk entre los médicos israelíes radicados en el exterior, indica que un 31% no retornó a Israel después de finalizada su especialización y pasantía, pese a que urge la presencia de médicos en Israel, especialmente en la Galilea o en el Neguev. Por ello, no extraña que en último año se hayan radicado en Israel 519 médicos nuevos inmigrantes y se prevé en un futuro no muy lejano la apertura de varias Facultades de Medicina en Israel.