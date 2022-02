Schwartzman dice que la juventud favorece a Alcaraz en la final de Río

20 febrero, 2022

El tenista judío argentino Diego Schwartzman llega agotado a la definición tras haber jugado dos partidos que sumaron seis horas ayer, sábado.

El tenista argentino Diego Schwartzman, que este sábado avanzó a la final del Abierto de Río de Janeiro al eliminar a su compatriota Francisco Cerúndolo, afirmó que la juventud puede favorecer al español Carlos Alcaraz en una eventual final entre ambos debido al agotamiento de todos.



Schwartzman, número 14 en la clasificación internacional de la ATP y tercer favorito en Brasil, garantizó cupo en la final de este domingo en el único torneo ATP 500 de Sudamérica al imponerse por 2-0 a Cerúndolo (100 ATP), pero dijo que llega agotado a la definición tras haber jugado seis horas de dos partidos este sábado.



El «Peque», que conquistó el título del torneo brasileño en 2018, se medirá el domingo en la final de la edición de este año frente al vencedor del duelo entre el español Alcaraz y el italiano Fabio Fognini, que también disputaron dos partidos este sábado y dieron muestras de agotamiento.



Los tres tuvieron que disputar sus partidos de semifinales y de cuartos en el mismo día debido a que las lluvias que castigaron Río de Janeiro jueves y viernes obligaron a los organizadores a interrumpir y aplazar varios encuentros.



«Alcaraz es muy joven. Tiene 18 años, así que, de todos, puede ser el menos cansado», afirmó el argentino de 29 años.



Fognini es el mayor de los tres, con 34 años, e igualmente tuvo dos agotadores partidos el sábado.



«Alcaraz también es el que menos jugó. El partido con Berrettini (el italiano Matteo Berrettini, sexto mejor del mundo) fue de tres sets pero fue corto», aseguró Schwartzman.



El argentino, irónicamente, deseo que la semifinal entre el español y el italiano se alargue por varias horas y termine en la madrugada del domingo. «Ojalá que jueguen un tiempo muy largo y que no duerman bien. Yo necesito descansar», dijo.



El argentino afirmó que, pese a la felicidad por llegar a la final, el cansancio no le permite disfrutar el momento, especialmente cuando sabe que le espera un partido el domingo.



Agregó que al final de su partido de cuartas en el que derrotó al español Pablo Andújar por 2-1 tras tres horas y 33 minutos le dijo a la organización que, si querían garantizar un buen espectáculo, tenían que darle más tiempo de descanso.



«No dije nada malo. Sólo que quería tiempo de descanso para poder jugar. Era lo mínimo para poder ofrecer un buen espectáculo, pero no dije nada malo de ATP ni de nadie. Sólo dije que, para un buen espectáculo, los dos necesitábamos de tiempo para descansar», aseguró al ser interrogado sobre una declaraciones que fueron interpretadas como una crítica a la organización.



Dijo igualmente que antes de comenzar el partido con Cerúndolo le pidió al árbitro que el fisioterapeuta pudiese entrar al final de la primera manga, sin importar quien la venciese, para poder recibir un masaje y recuperarse de dolores musculares.



Sobre disputar dos finales en ocho días, tras haber caído ante el noruego Casper Ruud el pasado domingo en la final del Abierto de Argentina, afirmó que su arranque en la temporada de tierra batida viene siendo espectacular.



«Viene siendo un arranque espectacular en esta superficie. En Australia lamentablemente tuve una molestia física que no me dejó competir al 100 %. Es una pena porque los grand slam son lo más lindo que hay. Pero venir aquí (a Sudamérica) y hacer semifinal y final en casa y ahora estar en una final en Brasil con el apoyo de los brasileños hacia un argentino aquí es espectacular», dijo. EFE