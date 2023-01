Schwartzman avanza a la segunda ronda en Australia

17 enero, 2023

El argentino Diego Schwartzman (23) se impuso por 6-4, 6-7(6), 6-3 y 7-6(5) al ucranio de la previa Oleksii Krutykh en la primera ronda del Abierto de Australia.

El porteño, que igualó su registro de 2022, consiguió sobreponerse a las molestias en el muslo izquierdo que le hicieron abandonar el torneo de Auckland y destacó que su rival no le hizo jugar «largos rallies», por lo que no tuvo que correr «al lado que más molestaba”.



“Tomé mucha medicación para sentir menos y ayer conseguí jugar algunos puntos con uno de los chicos que el torneo ofrece para entrenar”, agregó el mejor clasificado argentino, antes de admitir que se encuentra “feliz” porque hacía tiempo que no encontraba la victoria.



“Al ser latino y estar tan lejos es cierto que se siente cansancio. Yo tuve cinco años muy regulares y estos dos meses de bajón nunca me ocurrieron”, dijo un Schwartzman que se cruzará con el estadounidense Jeffrey John Wolf. EFE