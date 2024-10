Scholz reitera su compromiso con un alto al fuego y la libertad de los israelíes secuestrados

El canciller alemán Olaf Scholz manifestó este domingo su compromiso con un alto al fuego en la guerra en la Franja de Gaza, consecuencia del atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de hace un año, para poder así liberar a los secuestrados israelíes y frenar la escalada bélica en Oriente Medio.



«El Gobierno federal insiste en defender un alto a fuego que debe materializarse de forma definitiva para la protección de la población civil en la Franja de Gaza y para que se la pueda abastecer mejor, y también para que por fin los secuestrados israelíes puedan ser liberados», dijo Scholz en un mensaje en sus redes sociales.



En la víspera del primer aniversario del ataque de la organización terrorista islámica palestina en el que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas y unas 250 secuestradas, Scholz recordó que Alemania está en contacto con sus socios internacionales «para evitar una mayor escalada en el conflicto».



«El peligro de que se produzca un gran conflicto en la región se mantiene», agregó, antes de aludir a las implicaciones para Alemania que tiene la situación en Oriente Medio, pues en territorio germano viven poblaciones migrantes con raíces en Israel, la Franja de Gaza, Cisjordania, el Líbano u otros países de la región.



Scholz dijo que es normal que estos días esas poblaciones muestren sus preocupaciones en manifestaciones, pero hizo hincapié en que no puede tener cabida en el país que «los creyentes judíos tengan miedo y terror en Alemania», que «los judíos no puedan salir de su casa con kipá» o que los miembros de esta minoría no puedan revelar su religión en centros educativos.



«El antisemitismo y el odio ciego a Israel es algo que nunca aceptaremos. Los judíos de Alemania cuentan con la solidaridad del Estado y la solidaridad de los decentes en este país», abundó el jefe del Gobierno germano.



Scholz también lamentó que en la víspera del primer aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre la paz y la reconciliación parezcan estar más lejos que nunca, circunstancia que no impide defender la negociación entre las partes y la apuesta por una resolución del conflicto basada en la existencia de dos estados. EFE y Aurora

