Salit Lahav: noticias de música brasileña

21 enero, 2022

La flautista y fundadora del ensamble “Chorole” que se especializa en “choro” y en música brasileña, se une al flautista Matan Klein para un concierto único “Dúo de Flautas” en el club “Shablul”.

Salit Lahav es una eximia flautista que fundó el “Chorole” nombre que le puso al primer y único Ensamble Israelí de Choro, para tocar música brasileña en general. En especial el Choro popularmente llamado también “chorinho”, un género musical, una música popular e instrumental brasileña, con más de 130 años de existencia. Salit es una artista que toca también muchos otros instrumentos, se presenta con su ensamble, o asiduamente como invitada en otras agrupaciones y orquestas, de las más importantes del país. En un encuentro nos cuenta sus novedades.

Salit y Matan

Nos dice: “Estoy muy feliz de invitarlos a un nuevo show “Duet Flutes” con mi flautista favorito: Matan Klein. Matan es verdaderamente uno de los músicos más increíbles del país, que nunca deja de crear proyectos y escribir música nueva. Hace unos meses fui invitada a su programa y toqué una pieza increíble de Hermeto Pascoal compositor, arreglista, productor musical y un virtuoso multi instrumentista de Brasil. Nos embarcamos en una larga conversación sobre nuestro amor compartido por la música brasileña en general y por Hermeto en particular. Al final de la conversación, a Matan se le ocurrió la idea de un espectáculo conjunto. Por supuesto que salté con la idea, reunimos un muy buen grupo de músicos y tocaremos por primera vez con este gran conjunto en el Club Shablul del Puerto de Tel Aviv. El próximo miércoles 26.1.

Nos informa que pronto pondrán en escena un nuevo espectáculo festivo de “Chorole”, con motivo del lanzamiento del nuevo álbum del Ensamble, que fue grabado mitad en Brasil (con invitados brasileños increíbles) y mitad en Israel (acompañado por un quinteto de cuerda). El espectáculo se podrá ver en el “Studio Annette”, el nuevo e increíble estudio de la Asociación Felicja Blumenthal que ha estado apoyando al ensamble “Chorole” durante muchos años. Está ubicado en la calle Shavil Hameretz 2, Tel Aviv.

“Chorole”

Otra noticia es que Salit Lahav se presenta también en un concierto de la serie “Jazz Candente” producida por “Shamaim”, junto con la increíble cantante cubana Mayelis y la “Banda Poder Latino” de Fernando Knopf, en lo que promete ser una Gran Fiesta Cubana” El 3 y 4 de febrero en el Museo de Tel Aviv. Y en otros escenarios del país.

Fernando Knopf

Salit confiesa en un tono más personal, “uno ve las noticias, la situación es bastante impactante, pero como alguien que acaba de terminar una semana de aislamiento con Corona, puede dar fe de que este virus en particular no es tan terrible. Por lo tanto, uno debe seguir viviendo, salir e ir a los espectáculos. Créanme, no hay mejor cura que la música para Corona.”