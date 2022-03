Salió barato: Israel cae ante Alemania 2-0

27 marzo, 2022

Alemania arrancó este sábado su preparación para Qatar 2022 con una victoria clara por 2-0 en un amistoso ante Israel en el que dominó con claridad.

Lo único que se le puede reprochar a los dirigidos por Hansi Flick es que no hayan marcado más goles.



Alemania salió con una alineación atípica dictada probablemente por el deseo del seleccionador Hansi Flick de probar algunos jugadores que normalmente tienen pocos minutos o a otros que llevaban tiempo sin jugar con la selección como Julian Weigl o Julian Draxler.



Solo un jugador del Bayern, Jamal Musiala, estaba en el once inicial. La ausencia de titulares habituales, empezando por Manuel Neuer y pasando por Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich y Thomas Müller (entraría al comienzo del segundo tiempo), era notable.



La alineación no solo era atípica sino también inédita pese a lo cual los jugadores lograron entenderse en el campo desde el primer momento.



Alemania se apropió de la pelota, puso a Israel en su campo y solo esporádicamente le permitió pasar de la raya central y empezó a merodear el área y a llenarla de centros con lo que parecía que el gol era solo cuestión de tiempo.



A veces fallaba el último pase en el borde del área o al entrar en ella. A veces se hacía un toque de más en lugar de intentar el remate. Pero las ocasiones fueron llegando y se fueron haciendo más frecuentes con el paso de los minutos.



En el 19 Timo Werner se perdió por poco un centro lanzado desde la banda izquierda lanzado por David Raum. En el 23 otro centro de Raum se cerró sobre la portería el meta Ofir Marciano tuvo que desviar el balón a saque de esquina. En el 29 y el 35 Marciano reaccionó con buenas paradas ante remates de Havertz.



Sin embargo, tras la última ocasión, el saque de esquina lanzando por Raun desde la derecha terminó en la red tras un remate de cabeza de Havertz.



El segundo llegaría inmediatamente antes del descanso, marcado por Werner que metió el pie dentro del área pequeña ante una falta lanzada por Ilkay Gündogan y dejó sin opción a Marciano.



Ya en la segunda parte, en el minuto 53, Israel tuvo su primera situación de área tras un contragolpe que se generó tras una pérdida de balón de Julian Weigl pero el remate de Dabbur fue bloqueado por Jonathan Tah.



Pese a ese conato de llegada, la tónica del partido siguió siendo la misma. Alemania incluso a apretar más.



Con la entrada de Müller la presión adelantada se hizo más asfixiante, los remates se hicieron más frecuentes. Marciano tuvo dos excelentes paradas: ante Thilo Kehrer en el 61 y ante Julian Draxler en el 68.



Alrededor del minuto 70 Alemania bajó un poco el ritmo que solo volvió a levantar esporádicamente. En el 86 Israel tuvo su primer remate al arco, un remate desde lejos a las manos de Kevin Trapp que había entrado por Marc André ter Stegen para el segundo tiempo.



En el 88 Müller falló un penal al estrellar el balón contra el poste.



Ya en el 90 Israel volvió a rematar al arco, Cohen desde fuera del área por encima de la portería. Y en el descuento se produjo un penal a favor de Israel por un descuido del debutante Nico Schlotterbeck que había hecho un buen partido. Trapp lo paró ante Cohen.



Ficha técnica:



2 Alemania: ter Stegen (Trapp, 46); Kehr, Tah, Schlotterbeck, Raum (Günther, 62); Gündogan (Müller, 46), Weigl (Stach, 63); Havertz (Nmecha, 80), Musiala, Draxler; Werner (Sané, 72).



0 Israel: Marciano; Dasa, Bitton, Menahem, Goldberg; Solomon, Abu Fani (Safuri, 74), Peretz (Cohen, 83), Avraham (Kanichovski, 46); Dabbur (Haziza, 74), Baribo (David, 63).



Goles: 1-0 (min 36, Havertz), 2-0 (min 45, Werner)



Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)



Estadio: PreZero Arena de Sinsheim.EFE