Salam promete desmilitarizar el sur del Líbano

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, reafirmó su compromiso con introducir una reforma integral en su país, de perfiles económico, político y judicial, así como desmilitarizar y reconstruir el sur libanés, tras la retirada israelí de la zona.



Salam, en una entrevista a la televisión estatal TeleLiban, la primera desde que fue designado hace un mes, aseguró asimismo estar decidido a “extender la autoridad del Estado sobre todo el territorio libanés”, y evitar “errores del pasado” que “nos llevaron a pagar un precio caro” en alusión a la destrucción del sur por la guerra con Israel.



En la entrevista, indicó que sus reformas incluirán el sistema bancario y el Poder Judicial, con el fin de “restablecer la confianza de los libaneses en su Gobierno”.



“El Estado será fuerte en la medida en que recupere la confianza de los ciudadanos”, dijo Salam, tras lamentar que en la actualidad “un 69 % de los jóvenes libaneses desean abandonar el país. Queremos que esto sea al revés, y que sienten que tienen oportunidades de trabajo y esperanza”.



“Sin una recuperación del sector bancario no habrá inversiones y, por lo tanto, no habrá depósitos. De ahí la necesidad de reestructurar los bancos y ganar confianza (…), además de trabajar seriamente en la independencia del Poder Judicial”, añadió.



Salam, cuyo Gobierno sustituye al que administró el país de forma interina durante dos años, señaló que en “los próximos días” anunciará el programa de su Gobierno, en el que serán incluidas esas “reformas económicas, financieras y políticas”, así como el plan respecto al sur, devastado por la guerra con Israel.



Según el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre pasado, en principio de 60 días pero que fue prorrogado hasta el 18 de febrero, Israel retirará a sus tropas por completo de las aldeas que ocupó en la parte meridional del Líbano, en tanto que el grupo terrorista libanés chií Hezbollah repliega a sus combatientes al norte del río Litani.



“Queremos que la retirada israelí tenga lugar el 16 de febrero, no el 18, y seguiremos movilizando todas las fuerzas diplomáticas y políticas para completar la retirada antes de esa fecha”, dijo el jefe del nuevo Gobierno libanés, que mantuvo su primera reunión el martes.



“Movilizaremos todas las energías diplomáticas para presionar a Israel y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance enviando al Ejército y ocupándonos seriamente de la aplicación de la Resolución 1701” del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Esa decisión internacional, con la que se puso fin a la guerra líbano-israelí de 2006, y sobre la que se basa el nuevo el alto el fuego, estipula también el desarme de Hezbollah y que el Estado libanés monopolice las armas en todo el país.



“Respecto a la cuestión de las armas en el norte y sur del río Litani y en todo el Líbano (…) la autoridad del Estado libanés debe extenderse con sus propias fuerzas sobre todo su territorio”, aseveró.



“En cuanto a la zona al sur de Litani, pues es una zona desmilitarizada”, añadió, lamentando y bromeando que “hemos sido (poco) inteligentes en los últimos años, por lo que estamos pagando un alto precio, especialmente nuestro pueblo en el sur, cuyas aldeas fueron destruidas, y por eso estamos comprometidos a reconstruir lo que fue destruido”, agregó.



Aludía al control tras la guerra de 2006 por los combatientes de la organización terrorista Hezbollah, y no por el Ejército libanés, de las aldeas y localidades en la divisoria con Israel, desde donde la formación que responde a los intereses de Irán empezó a atacar al Estado judío en apoyo al grupo terrorista palestino Hamás en octubre de 2023.



Tras casi un año de ataques cruzados entre Hezbollah e Israel, este país lanzó una campaña de bombardeos masivos contra objetivos del grupo terrorista chií en el sur y el este del Líbano, así como en Beirut, en un conflicto en el que la organización islamista proiraní resultó evidentemente derrotada.

