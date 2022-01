Rusia u Occidente: ¿qué debería elegir Jerusalén?

4 enero, 2022

El gobierno israelí no ha expresado públicamente una posición con respecto a la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.

Por el teniente coronel (de la reserva) Daniel Rakov

Aun así, una renovada guerra entre Rusia y Ucrania podría dificultar la elección entre su compromiso con sus aliados occidentales y su importante relación con Rusia.

Nuevas imágenes de satélite muestran que Rusia continúa congregando sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania en las últimas semanas. Reuters informó el viernes que no pudo verificar de forma independiente las imágenes de Maxar Technologies, con sede en Estados Unidos, que muestran nuevos despliegues de cientos de vehículos blindados y tanques en la anexada Crimea.

Mientras tanto, un alto funcionario ucraniano afirmó que su país controla la situación y que la escalada no es inminente.

Moscú ha presentado una serie de demandas públicas a Occidente, enfocándose en alcanzar acuerdos legalmente vinculantes para detener la expansión de la OTAN y el despliegue de sistemas de armas en países vecinos que Rusia percibe como una amenaza a su seguridad. También exigió abordar la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania y su representación diplomática frente a EE. UU.

El jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que había recibido una respuesta inicial positiva de Estados Unidos sobre sus propuestas para atenuar las tensiones y que esperaba el éxito de las negociaciones. Sin embargo, también dijo que la OTAN había «engañado descaradamente» a Rusia expandiéndose desde el final de la Guerra Fría y necesitaba «garantías», informó Reuters.

Se espera que las negociaciones en curso entre Moscú y Washington sobre el control de armas nucleares y armas cibernéticas se reanuden el 10 de enero, centrándose en las nuevas demandas rusas con respecto a la expansión de la OTAN y el despliegue de armas ofensivas.

Si Rusia invade Ucrania; Estados Unidos y los países occidentales amenazan con aumentar costos políticos y económicos sin precedentes en Moscú. Aun así, no hay ninguna intención occidental de entrar en un enfrentamiento militar con Rusia.

El dilema de Israel

Israel está lejos de la arena ucraniana y es incapaz de evaluar con precisión las intenciones de Rusia de invadir. Actualmente, el gobierno israelí evade lidiar con esta crisis que podría profundizar su dilema con respecto a las relaciones con Rusia, y más ampliamente, su enfoque sobre la competencia entre las grandes potencias.

Jerusalén ha forjado un camino único en las relaciones internacionales en los últimos años. No confronta públicamente a Moscú sobre la cuestión de Ucrania y se abstiene de sumarse a las medidas punitivas colectivas occidentales contra Rusia (sanciones, aislamiento político y deportación de espías).

Pero, por otro lado, Occidente también muestra una comprensión de la necesidad de Israel de hablar con el Kremlin, especialmente considerando las relaciones de vecindad entre Israel y Rusia luego de la intervención militar de Moscú en la guerra civil de 2015 en Siria.

Las relaciones entre Israel y Rusia están en su punto más alto y, en los últimos treinta años, se han desarrollado considerablemente en comparación con el período soviético.

Rusia permite a Israel libertad de acción militar contra Irán y sus representantes en Siria. Hace gestos, como devolver los restos del soldado israelí, nacido en Estados Unidos, Zachariah Baumel, que desapareció en la batalla del Sultán Yacoub.

Rusia espera que Israel le ayude a alcanzar acuerdos políticos en el Medio Oriente en cooperación con Estados Unidos. Israel tiene una población de más de un millón de ruso parlantes, que sirve como puente cultural entre los dos países. El comercio bilateral ronda de dos mil a tres mil millones de dólares al año. Rusia también valora la postura positiva de Israel sobre el papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y su lucha contra la Alemania nazi.

Si la crisis entre Rusia y Ucrania se intensifica, Israel podría verse obligado a ajustar su política actual. La administración Biden y sus aliados occidentales podrían presionar a Israel de manera más rigurosa que en el pasado para que tome partido públicamente y se una al campo occidental que condena a Rusia.

La negativa de Israel a hacerlo se sumaría a una serie de desacuerdos con Washington sobre el programa nuclear iraní, el problema palestino, las exportaciones cibernéticas ofensivas y más.

Al mismo tiempo, Israel debe examinar y equilibrar constantemente sus políticas entre Estados Unidos y Rusia. Si bien Estados Unidos se centra en la amenaza china, se está retirando del Medio Oriente.

Como resultado, sufre de una imagen de debilidad entre los actores de la región. Mientras tanto, Rusia y China están ganando influencia como para afectar temas importantes para Israel, como el papel de Moscú como moderador entre Irán y Occidente y la influencia de Rusia sobre la libertad de acción de Israel en Siria.

Recomendaciones de política

No se espera que Rusia desaparezca de la frontera norte de Israel en un futuro previsible. Por lo tanto, el liderazgo de Israel debe prestar mucha atención a los escenarios de escalada entre Rusia y Estados Unidos y adaptar su posición en consecuencia.

Es posible que pronto se establezca un nuevo e incómodo statu quo en las relaciones entre las potencias globales. Es probable que Israel prefiera delinear una posición vaga entre Rusia y Occidente.

Israel no debe esperar a que estalle una crisis, sino aprovechar la situación para formular una estrategia nacional, que es necesaria incluso si Rusia no invade Ucrania. Tal estrategia debería equilibrar la adhesión a la alianza histórica con los Estados Unidos y la necesidad de que Jerusalén mantenga la libertad de maniobra frente a las otras potencias.

Israel debe iniciar mecanismos de consulta con sus aliados occidentales y posicionarse como un posible intermediario de poder con Rusia en cuestiones regionales. Israel también debería tener una posición clara acerca de en qué ámbitos desarrollar su cooperación con Rusia y dónde restringirla.

A pesar de otros temas urgentes en la agenda israelí, no participar en la planificación de políticas con respecto a Rusia podría llevar a una improvisación innecesaria y dañar los intereses israelíes.

Fuente: JISS The Jerusalem Instituto for Strategy and Security