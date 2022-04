Rusia suspende el gas a Polonia y Bulgaria

27 abril, 2022

El gigante gasístico ruso Gazprom confirmó hoy que ha suspendido «por completo» el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos.

«Gazprom ha suspendido por completo el suministro de gas a Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) por impago en rublos», indicó la empresa controlada por el Estado ruso en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.



Bulgaria y Polonia adelantaron el martes que Gazprom cortaría el gas a estos dos países a partir de este miércoles.



«Al final del día hábil del 26 de abril, Gazprom Export no recibió pagos por suministros de gas en abril de Bulgargaz y PGNiG en rublos como establece el decreto del presidente de la Federación Rusa del 31 de marzo», señaló la compañía.



No obstante, la mayoría de los países europeos se han negado a pagar en rublos a Rusia.



«Los pagos por el suministro de gas a partir del 1 de abril deben realizarse en rublos utilizando los nuevos requisitos, sobre los cuales se informó a las contrapartes de manera oportuna», recalcó al respecto Gazprom.



«En este sentido, Gazprom Export notificó a Bulgargaz y PGNiG de la suspensión del suministro de gas a partir del 27 de abril hasta que se realice el pago de acuerdo con el procedimiento establecido por el decreto» de Putin, añadió.



La gasística rusa advirtió además a Sofía y Varsovia de que «Bulgaria y Polonia son Estados de tránsito y en caso de retirada no autorizada de gas ruso de los volúmenes en tránsito a terceros países, los suministros para el tránsito se reducirán en este volumen».



El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a finales de marzo que los países «inamistosos», entre ellos EEUU, Canadá, el Reino Unido y todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) -en la que el gas ruso supone el 40 % del consumo- paguen los suministros en rublos debido a las sanciones occidentales a transacciones en divisas con Rusia por su campaña militar en Ucrania.



El mecanismo ideado por Rusia para ello establece que esos países considerados hostiles deben abrir una cuenta especial en rublos y otra en divisa en Gazprombank.



La idea de Putin era que el banco ruso recibiría el pago en la divisa especificada en el contrato de suministro de gas, el euro o el dólar, y luego lo convertiría en rublos en el mercado de divisas de Moscú, el MICEX, y lo depositaría en la cuenta de rublos del comprador. EFE