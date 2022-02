Rusia reconoce a las repúblicas separatistas

21 febrero, 2022

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una nueva vuelta de tuerca en la crisis de Ucrania al reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Dombás.

La medida ha generado de inmediato el rechazo y la condena de los principales actores internacionales implicados en esta crisis en apoyo de Kiev: Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea.



Previamente, Putin comunicó esta decisión a su colega francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, a los que informó de que tenía intención «de firmar el decreto» de reconocimiento de ambos entes separatistas, según informó el Kremlin en un comunicado.



«Considero necesario tomar una decisión madurada hace mucho: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk», dijo Putin en un discurso televisado a la nación, tras el que firmó los tratados de amistad y asistencia mutua con los líderes de ambos entes prorrusos.



«Hago hincapié una vez más en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, parientes, entre los cuales no solo se encuentran colegas, amigos, excompañeros, sino también parientes, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre, familiares», afirmó Putin.



EEUU A PUNTO DE ADOPTAR SANCIONES CONTRAS LAS REPÚBLICAS SEPARATISTAS



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará «pronto» una orden ejecutiva con sanciones económicas para las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki



La orden ejecutiva prohibirá nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, indicó Psaki.



BIDEN SE REÚNE CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD NACIONAL



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está reunido con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para seguir la escalada de tensión en Ucrania y las acciones de Rusia, dijo a la prensa un alto funcionario de la Casa Blanca.



El citado funcionario de la Casa Blanca no dio información sobre el contenido de la reunión, que no figuraba en la agenda oficial de Biden, y se limitó a decir que el presidente está recibiendo «periódicamente» información sobre los últimos acontecimientos relativos a Rusia y Ucrania.



Previamente, EEUU había acusado a Rusia en la OSCE de buscar «un pretexto para invadir más todavía Ucrania» y advirtió de que el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk supondría una violación de la soberanía y la integridad territorial ucraniana.



LA OTAN CONSIDERA QUE LA DECISIÓN DE PUTIN «EROSIONA LOS ESFUERZOS» PARA RESOLVER EL CONFLICTO



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó la decisión de Rusia y advirtió de que «erosiona los esfuerzos hacia una resolución del conflicto».



«Condeno la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas ‘República Popular de Donetsk’ y ‘República Popular de Lugansk’. Esto socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del conflicto y viola los Acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte», dijo Stoltenberg en un comunicado.



LA UE ANUNCIA QUE REACCIONARÁ «CON FIRMEZA Y DETERMINACIÓN»



La Unión Europea (UE) afirmó que la decisión de Putin supone una violación «flagrante» del derecho internacional y advirtió de que reaccionará con «unidad, firmeza y determinación solidaria».



«El reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minks», escribieron en sendos tuits el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen.



«Estamos dispuestos a reaccionar con un frente unido y fuerte», indicó previamente el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.



Especificó que «ciertamente si hay una anexión, habrá sanciones. Y si hay reconocimiento, pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán», advirtió Borrell.



REINO UNIDO AFIRMA QUE LA DECISIÓN DE PUTIN ES «UNA VIOLACIÓN» DE LA SOBERANÍA DE UCRANIA



El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el reconocimiento por Rusia de la independencia de Lugansk y Donetsk es una «flagrante violación de la soberanía y la integridad de Ucrania».



Para el Reino Unido, el reconocimiento de la independencia de estas dos autoproclamadas repúblicas en el este de Ucrania supone «claramente una violación del derecho internacional», así como un «repudio de los acuerdos de Minsk», que Rusia suscribió para el arreglo del conflicto en el Donbás, indicó.



UCRANIA PIDE UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU



Tras el anuncio de Putin, el presidente ucraniano convocó al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y previamente ordenó a su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, que solicite una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas urgentes dirigidas a lograr una desescalada y pasos prácticos para garantizar la seguridad de su país.



Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el pasado fin de semana, Zelenski instó a Occidente a garantizar la seguridad de Ucrania mientras este país no ingrese en la OTAN, algo a lo que Rusia se opone terminantemente.



ESTADOS UNIDOS Y UCRANIA ESTUDIAN SACAR A ZELENSKI DE KIEV SI SE PRODUCE LA INVASIÓN RUSA



Según informó hoy la cadena NBC, que cita a funcionarios de la Casa Blanca, los Gobiernos de Estados Unidos y de Ucrania han conversado sobre la posibilidad de sacar de Kiev al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, si las fuerzas rusas proceden con una invasión terrestre. La idea, de acuerdo con la NBC, sería trasladar a Zelenski a la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, cerca de la frontera con Polonia, que a diferencia de Ucrania sí es miembro de la OTAN. EFE