Rusia busca al redactor de discursos de Putin exiliado en Israel

25 marzo, 2023

El Ministerio de Interior de Rusia declaró en busca y captura a Abbás Galliámov, politólogo y antiguo redactor de discursos del presidente ruso, Vladímir Putin.

Galliámov, exiliado en Israel y nombrado agente extranjero en febrero, fue incluido en la lista de Interior por un caso penal que no se precisa, según informa la agencia TASS.



El politólogo, de 50 años, trabajó para el jefe del Kremlin entre 2008 y 2010, aunque abandonó el servicio civil tras la anexión de la península ucraniana de Crimea (2014).



Galliámov fue incluido en la lista al día siguiente de que se publicara su entrevista con Radio Free Europe, en la que relata su trabajo como redactor de discursos de Putin.



En la entrevista explica la evolución de Putin desde una persona lógica, que no se sentía amenazada por la oposición rusa o por la OTAN, a una irracional «muy preocupada con mostrar fuerza».



«Nadie podía prever entonces que Rusia se transformaría en un tipo de Estado fascista, como ahora», dijo.



Se mostró muy decepcionado con el reciente discurso sobre el estado de la nación en la que intento «normalizar la guerra» y lo único que confirmó es que convocará elecciones presidenciales en 2024 y muy probablemente se presente a la reelección.



Galliámov predice que Putin nombrará en los próximos meses primer ministro a Dmitri Medvédev para que cargue con la culpa de la más que probable derrota en el campo de batalla ucraniano.



«Él no quiere asumir la responsabilidad de la derrota. Es un hombre fuerte y para él ser responsable de las derrotas es la peor cosa imaginable. Quiere asegurarse de que no es culpable de esta (derrota), al menos ante sus propios ojos, sus amigos, su entorno y la historia», afirmó. EFE