Rubio y Netanyahu ratificaron la alianza de EE.UU. e Israel para eliminar a Hamás en Gaza

En su declaración conjunta, el premier israelí destacó la existencia de una estrategia común, incluida “cuándo se abrirán las puertas del infierno”, si no se libera a todos los rehenes

Román Lejtman

Enviado especial a Jerusalén

Marco Rubio se reunió este domingo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para analizar la situación en Medio Oriente y tratar la iniciativa de Donald Trump destinada a trasladar a los palestinos de Gaza y derrotar a la organización terrorista Hamás.

Tras el encuentro, el premier israelí y el secretario de Estado ratificaron la vigencia del proyecto de Trump respecto a Gaza y coincidieron en señalar a Irán como el principal enemigo regional de Estados Unidos e Israel.

“El presidente Trump y yo estamos totalmente coordinados con una estrategia compartida. No todo puede revelarse, ni siquiera cuándo se abrirán las puertas del infierno, como seguramente ocurrirá si no se libera hasta el último de todos nuestros rehenes”, advirtió Netanyahu durante su declaración pública.

A su lado, se encontraba Rubio, que aprovechó la oportunidad para confirmar el apoyo de la Casa Blanca a Israel.

Marco Rubio recuerda a las víctimas judías asesinadas por los nazis, durante su visita al Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, (Israel)

“Quiero transmitir a la gente de este gran país, por todo lo que han pasado y por lo que pasarán, que son un país extraordinario. Se han levantado de las cenizas de un momento muy bajo en la historia de la humanidad, enfrentándose a amenazas de todos lados y son un ejemplo para todo el mundo. Si hubiera más Israel en Oriente Medio, habría más paz y tranquilidad”.

Durante la reunión a solas, Rubio y Netanyahu coincidieron en la necesidad de “eliminar” a Hamás, y afirmaron que Teherán despliega sus recursos financieros y militares para sostener a todas las organizaciones terroristas de Medio Oriente.

“Hamás no puede continuar como una fuerza militar ni de gobierno… deben ser eliminados”, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana durante su presentación pública.

Rubio cree que la iniciativa de Washington para reconstruir la Franja también puede contener las actividades fundamentalistas que ejecutan Hezbollah, los Huties y la Jihad Islámica.

Y lo más importante, la administración israelí está de acuerdo:

“Discutimos la audaz visión de Trump para el futuro de Gaza y trabajaremos para asegurar que esa visión se convierta en realidad”, aseguró Netanyahu al concluir la cita con Rubio.

Además de abordar la situación en Gaza, Siria y Líbano, Netanyahu y el secretario de Estado debatieron acerca del rol de Irán en Medio Oriente. Rubio y el premier israelí coincidieron sobre el papel desestabilizador que protagoniza el régimen de los ayatolas con su proyecto nuclear.

“Irán nunca podrá ser nuclear, un Irán nuclear que pueda entonces considerarse inmune a presiones y acciones. Eso nunca podrá suceder”, señaló el secretario de Estado norteamericano.

La agenda de Rubio también incluyó una reunión con Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y con el presidente de Israel, Isaac Herzog, antes de visitar el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Rubio y Saar trataron la vigencia de los Acuerdos de Abraham -firmados durante la primera administración de Trump-, el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, la lucha contra el antisemitismo global y las negociaciones para avanzar hacia la segunda etapa del cese del fuego.

Esa agenda se repitió en el cónclave que protagonizaron Rubio y Herzog, adonde se analizó la marcha de las negociaciones para iniciar la segunda fase de la tregua pactada entre Israel y Hamás.

“Es un honor para nosotros tenerlo entre nosotros, en nuestro país. No tiene idea de lo mucho que significa para nosotros en estos días y tiempos difíciles que nuestra nación ha atravesado y soportado desde el 7 de octubre. Agradecemos al presidente Donald Trump su amistad y solidaridad con el pueblo de Israel y el Estado de Israel, y estamos agradecidos por su participación directa en el regreso de nuestros rehenes”, afirmó Herzog cuando recibió al secretario de Estado.

A continuación, el secretario de Estado reiteró el apoyo político de la administración republicana para recuperar a los cautivos secuestrados por Hamás en Gaza.

“En cuanto a la cuestión que usted mencionó sobre los rehenes, quiero decirles, en nombre del presidente, que está firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos los rehenes regresen a casa, todos y cada uno, y que no descansará, no guardará silencio, no olvidará hasta que todos regresen a casa. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno aquí, como usted sabe, para que eso se haga realidad, y esa sigue siendo una prioridad muy importante”, preciso Rubio.

Las declaraciones del secretario de Estado revelan la preocupación que tiene la Casa Blanca acerca de los casi 80 rehenes -entre vivos y muertos- que aún están a merced de la organización terrorista. Ya se negocia una segunda fase de la tregua, y la incertidumbre política complica las conversaciones que tienen a Doha (Qatar) como escenario principal.

La segunda etapa del cese del fuego establece que Hamás debe liberar a todos los rehenes -vivos y muertos-, mientras que Netanyahu debe ordenar la retirada de todas las Fuerzas de Defensa de Israel que están desplegadas en Gaza. El premier israelí no quiere retirar las tropas, y eso implicaría que la organización terrorista no entregará un solo rehén más.

La negativa de Netanyahu tiene una razón militar: si las tropas propias se van de Gaza, Hamás se queda con el control territorial y puede atacar de nuevo.

A su vez, el 61 por ciento de la sociedad israelí -última encuesta publicada- exige que se logre la libertad de los cautivos. Sólo un 18 por ciento optó por ir a la guerra contra Hamás, en lugar de recuperar a los secuestrados en la Franja.

Trump advirtió a Hamás que si no liberaba a todos los rehenes a las 12 AM del sábado (hora del Este), se rompía el cese del fuego y la guerra se iniciaba otra vez. Hubo una intensa negociación liderada por Egipto y Qatar que permitió la libertad de tres rehenes y la continuidad de las conversaciones para avanzar hacia la segunda fase de la tregua.

En su red social, Trump festejó la libertad de los tres secuestrados y ratificó que avalaría todas las medidas que asuma Israel respecto a Gaza y Hamás. “Estados Unidos apoyará las decisiones que tome”, posteó el líder republicano.

Desde esta perspectiva, Netanyahu y Rubio trabajarán en Jerusalén para diseñar una respuesta a Hamás que permita liberar a los rehenes y mantener a las tropas del ejército israelí en la Franja. Los dos objetivos corren a la par, y no son excluyentes para el primer ministro y el secretario de Estado.

Cuando termine su gira por Israel, Rubio partirá a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En Abu Dabi y Riad, el secretario de Estado se encontrará con otro escenario geopolítico. Estos países árabes rechazan a Hamás y condenan sus actos terroristas, pero respaldan la existencia de Palestina y descartan el plan de Trump para Gaza.

Rubio deberá extremar su capacidad diplomática para regresar de los Emiratos y Arabia Saudita con un resultado positivo.

La gira del secretario de Estado es un desafío geopolítico.

Israel acepta la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, pero no ha logrado un mínimo consenso en el mundo árabe. Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Líbano rechazaron la propuesta de Trump para terminar con Hamás en Gaza.

La iniciativa de la Casa Blanca tiene tres etapas: trasladar a los países vecinos -todos árabes- a los casi dos millones de palestinos que viven en Gaza, derrotar a Hamás que aún se esconde en los túneles de la Franja, y por último, convertir la actual zona de conflicto en la “Riviera de Medio Oriente”, como caracterizó Trump.

Los estados árabes se niegan a recibir a los palestinos de Gaza, y esa resistencia política pone en un callejón sin salida a la propuesta de la Casa Blanca. Trump intentó convencer al rey Abdullah II de Jordania, a quien invitó a Washington, pero todo quedó en la nada.

El líder republicano también había acordado un encuentro con Abdelfatah El-Sisi -presidente de Egipto- para explicar su propuesta en detalle. El-Sisi canceló la visita para evitar un roce diplomático con Estados Unidos. El presidente de Egipto, como el rey de Jordania, tampoco avala la propuesta de Trump para Gaza.

“Todos estos países árabes dicen lo mucho que les importan los palestinos, pero ninguno de ellos quiere recibir a ningún palestino, ninguno de ellos tiene antecedentes de hacer algo por Gaza en ese sentido. Y entonces el presidente (Trump) dice, muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Nos encargaremos. Tendremos que trasladar a la gente. Es el único plan que hay en este momento”, dijo Rubio antes de volar a Medio Oriente.

Y agregó en un comentario directo al mundo árabe: “Ahora bien, si alguien tiene un plan mejor –y esperamos que así sea–, si los países árabes tienen un plan mejor, entonces será estupendo. Entonces, si dicen que lo tienen, lo van a presentar, lo vamos a analizar, a ver qué incluye y qué hace. Obviamente, puedo decirles que cualquier plan que deje a Hamás allí va a ser un problema, porque Israel no lo va a tolerar. Vamos a volver a estar donde estábamos. Pero les vamos a dar la oportunidad de presentar un plan”.

Si los estados árabes no acompañan la propuesta de Trump, quedan dos caminos hacia adelante: Hamás permanece en Gaza y mantiene un jaque perpetuo a Israel, o Israel avanza sobre la Franja para terminar con la organización terrorista.

“Hamás tiene armas. Alguien tiene que enfrentarse a esos tipos. ¿Quiénes serán? No van a ser los soldados estadounidenses. Si los países de la región no pueden resolver ese aspecto, entonces Israel tendrá que hacerlo, y entonces volveremos a estar donde estábamos”, explicó el secretario de Estado para justificar la propuesta de Trump.

En Medio Oriente, los espejismos forman parte del ejercicio del poder.

Fuente: INFOBAE