Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers (1925-1980)

21 enero, 2023

Actor y comediante británico de religión judía. Fue investido miembro de la Orden del Imperio Británico.

Nacido en el seno de una familia de artistas del vodevil inició su carrera con el grupo cómico The Goons, cuya serie The Goon Show, en la emisora de radio BBC, tuvo una gran influencia en la sociedad británica de 1951 a 1960.

Tras convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años cincuenta, el actor alcanzó la fama internacional en la siguiente década, cuando se coronó como uno de los rostros de comedia más populares de la pantalla grande durante los años sesenta y setenta.

Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, The Party (en España, El guateque; en Hispanoamérica, La fiesta inolvidable), de 1968, y por las cinco películas de la serie de La pantera rosa, dirigidas por Blake Edwards, en las que encarnó el papel del inspector Clouseau, el cual sería más tarde convertido en dibujo animado dentro del Show de la Pantera Rosa, ​ así como la parodia de 007 Casino Royale (película de 1967) dirigida por varios directores como John Huston.

Foto: Captura de pantalla de YouTube

Su capacidad de hablar con acento diferente (por ejemplo, franceses, indios, americanos, alemanes, británicos, así como los acentos regionales), junto con su talento para retratar una serie de personajes con efecto cómico, contribuyeron a su éxito como una personalidad de la radio y la pantalla grande, lo que le valió nominaciones y premios nacionales e internacionales. Muchos de sus personajes se convirtieron en una percepción pública arraigada de su obra.

Sellers, que es reconocido como un actor de primer nivel, recibió la fama internacional gracias a la serie de películas británico-estadounidenses llamadas La pantera rosa, dirigidas por Blake Edwards y que poseen algunas de las escenas de humor y fiestas más divertidas de la historia del cine. En total, filmó cinco películas de la saga bajo el mismo director y con las que generalmente se le asocia más en su carrera, bajo el papel del divertido y torpe inspector francés de la Sûreté Jacques Clouseau.

Sus distintos personajes en la clásica Dr. Strangelove (1964) dan una muestra de su versatilidad bajo la mano de Stanley Kubrick, cinta por la que Sellers fue nominado a los Premios Óscar y a los Premios BAFTA como mejor actor por los tres distintos roles que interpretó.

Kubrick también lo había dirigido previamente en Lolita (1962), versión cinematográfica de la novela de Vladimir Nabokov.

De una figura enigmática y poco visible en público, a menudo él mismo afirmó que no tenía una identidad fuera de los papeles que interpretó, pero dejó su propio retrato, ya que filmó obsesivamente sus casas, a su familia, a la gente que lo conocía, todo lo que tomó como su derecho de lujo hasta el final de su vida. Esta película intimista se mantuvo oculta hasta mucho tiempo después de su muerte en 1980.

El director Peter Hall observó que “Peter tenía la capacidad de identificarse completamente con otra persona, y adentrarse en ella física, mental y emocionalmente. ¿De dónde le venía eso? No tengo ni idea. ¿Es una maldición? Suele serlo. Creo que en este oficio no basta con tener talento. Necesitas tener talento para gestionar el talento. Y creo que eso Peter no lo tenía”.

El filme Being There, dirigido por Hal Ashby, se lanzó en diciembre de 1979 como su penúltimo trabajo y es una de sus actuaciones más aclamadas. Le mereció su segunda y última nominación a un Óscar como mejor actor, por su papel protagónico como Chance.

Su última película en vida, The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu, fue terminada sólo unas semanas antes de su muerte, y estrenada póstumamente un mes después, en agosto de 1980. En esta comedia una vez más protagonizó dos personajes distintos y brevemente, uno adicional.

En 1982 se lanzó una nueva secuela de la exitosa saga de la Pantera Rosa, titulada Tras la pista de la pantera rosa, realizada con cortes de las películas anteriores y material inédito del actor. Sin embargo, resultó un fracaso de taquilla y de crítica.

Geoffrey Rush lo interpreta en The Life and Death of Peter Sellers (2004), de Stephen Hopkins, que cuenta la vida del comediante. ​

A pesar de su vertiente cómica, en lo personal fue señalado como inestable y con tendencia al abuso de sustancias psicotrópicas. Incluso, presentó pequeñas depresiones por el fracaso de algunas películas. Algunos creen que el abuso del nitrito de amilo contribuyó al ataque de corazón que sufrió en 1964.

Consultaba periódicamente al astrólogo Maurice Woodruff, quien pareció ejercer mucha influencia en el actor. Fuera como fuese, su fuerte personalidad le llevó a discutir con otros actores y directores, incluso con su amigo Blake Edwards (director de La pantera rosa y El guateque). Fue en esta última película cuando la relación entre ambos se quebró, se dejaron de hablar varias veces y evitó trabajar con él durante siete años. Su segunda mujer, la actriz sueca Britt Ekland, se quejó del comportamiento obsesivo y los celos de Sellers. Tal vez por ello, el actor se culpaba a menudo del fracaso de su matrimonio. Tanto fue así que en una entrevista admitió que “no es fácil convivir conmigo”.

Su primera mujer fue Anne Hayes (1951-1961), con la cual tuvo a sus hijos Michael y Sarah. En 1964 se casó con la actriz sueca Britt Ekland, con la que tuvo a su hija Victoria y de la que se separó cuatro años más tarde. Juntos actuaron en Carol for Another Christmas (1964), After the Fox (1966) y The Bobo (1967).

En 1970 se casó con la modelo australiana Miranda Quarry, de la que se separó en 1974, y quien posteriormente se convirtió en la condesa de Stockton. Su cuarta y última esposa fue la actriz inglesa Lynne Frederick, con la que contrajo matrimonio en 1977.

Con 38 años le diagnosticaron una cardiopatía. En 1964, sufrió trece ataques al corazón en pocos días, por lo que Ray Walston le reemplazó en el rodaje de Bésame, tonto. Desde entonces, la salud de Sellers nunca fue la misma.

En 1977, le fue implantado un marcapasos y se tomó un año sabático para relajarse. Pero el actor no tardó en cambiar de idea y quiso continuar rodando películas. El 21 de julio de 1980, se desplomó en la habitación del lujoso hotel londinense Dorchester y entró en coma. Dos días más tarde, con cincuenta y cuatro años, murió en un hospital de la capital británica.

Curiosamente, el 30 de julio (nueve días después) de ese mismo año tenía programada una cirugía de corazón en Los Ángeles (California).

En 1998, cuando Robin Williams ganó el Premio Óscar al mejor actor secundario, le dedicó su premio.

Fuente: Wikipedia

El actor británico Peter Sellers interpretó al Inspector Clouseau en varias películas – Foto: Allan Warren – Wikipedia – CC BY-SA 3.0