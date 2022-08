Richard Feynman, creador de la física cuántica, la nanotecnología y participó en el desarrollo de la bomba nuclear

23 agosto, 2022

Richard Phillips Feynman, premio Nobel de Física en 1965, fue un físico teórico estadounidense.

Conocido por su trabajo en la formulación integral de la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica, la física de la superfluidez del helio líquido sobreenfriado, así como su trabajo en física de partículas para el que propuso el modelo parton. Por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, Feynman recibió el Premio Nobel de Física en 1965.

Feynman desarrolló un esquema de representación pictórica ampliamente utilizado para las expresiones matemáticas que describen el comportamiento de las partículas subatómicas, que más tarde se conoció como diagramas de Feynman.

Durante su vida, Feynman se convirtió en uno de los científicos más conocidos del mundo. En una encuesta de 1999 de 130 físicos líderes en todo el mundo realizada por la revista británica Physics World, fue clasificado como el séptimo físico más grande de todos los tiempos.

Ayudó en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo conocido por un amplio público en la década de 1980 como miembro de la Comisión Rogers, el panel que investigó el desastre del transbordador espacial Challenger.

Junto con su trabajo en física teórica, a Feynman se le atribuye ser pionero en el campo de la computación cuántica y crear el concepto de nanotecnología. Ocupó la cátedra Richard C. Tolman de física teórica en el Instituto de Tecnología de California.

Feynman fue un entusiasta divulgador de la física a través de libros y conferencias, incluida una charla de 1959 sobre nanotecnología y la publicación de tres volúmenes, The Feynman Lectures on Physics. Feynman también se dio a conocer a través de sus libros autobiográficos ¡Seguro que está bromeando, Sr. Feynman! y ¿Qué te importa lo que piensen los demás? y libros escritos sobre él como Tuva o Bust! de Ralph Leighton y la biografía Genius: The Life and Science of Richard Feynman de James Gleick .

Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Queens, ciudad de Nueva York. Si padre era originario de Minsk en Bielorrusia (entonces parte del Imperio Ruso). Su familia era judía.

El joven Feynman estuvo fuertemente influenciado por su padre, quien lo alentó a hacer preguntas para desafiar el pensamiento ortodoxo, y quien siempre estaba listo para enseñarle algo nuevo a Feynman. De su madre obtuvo el sentido del humor que tuvo a lo largo de su vida. Cuando era niño, tenía talento para la ingeniería, mantenía un laboratorio experimental en su casa y le encantaba reparar radios.

Esta reparación de radio fue probablemente el primer trabajo que tuvo Feynman, y durante este tiempo mostró signos tempranos de aptitud para su carrera posterior en física teórica, cuando analizaría los problemas teóricamente y llegaría a las soluciones.

Cuando estaba en la escuela primaria, creó un sistema de alarma contra robos en el hogar mientras sus padres estaban fuera durante el día haciendo mandados.

En 1941, con la Segunda Guerra Mundial arrasando en Europa, pero Estados Unidos aún sin entrar en guerra, Feynman pasó el verano trabajando en problemas de balística en el Arsenal de Frankford en Pensilvania. Después de que el ataque a Pearl Harbor llevara a los Estados Unidos a la guerra, Feynman fue reclutado por Robert R. Wilson, quien estaba trabajando en medios para producir uranio enriquecido para usar en una bomba atómica, como parte de lo que sería convertirse en el Proyecto Manhattan.

En este momento, a principios de 1943, Robert Oppenheimer estaba estableciendo el Laboratorio de Los Álamos, un laboratorio secreto en una meseta en Nuevo México donde se diseñarían y construirían bombas atómicas. Se hizo una oferta al equipo de Princeton para que se redistribuya allí. “Como un grupo de soldados profesionales”, recordó Wilson más tarde, “nos inscribimos, en masa, para ir a Los Álamos”.

Como muchos otros físicos jóvenes, Feynman pronto cayó bajo el hechizo del carismático Oppenheimer.

En Los Álamos, Feynman fue asignado a la División Teórica y terminó en convertirse en el líder del grupo. Él y Bethe desarrollaron la fórmula Bethe-Feynman para calcular el rendimiento de una bomba de fisión.

Administró el grupo de cómputo de computadoras humanas en la división teórica. Con Stanley Frankel y Nicholas Metropolis, ayudó a establecer un sistema para usar tarjetas perforadas de IBM para computación. Inventó un nuevo método para calcular logaritmos que luego usó en Connection Machine.

Otro trabajo en Los Alamos incluyó el cálculo de ecuaciones de neutrones para la «Caldera de agua» de Los Alamos, un pequeño reactor nuclear, para medir qué tan cerca estaba de la criticidad un conjunto de material fisible.

Ayudó a los ingenieros a idear procedimientos de seguridad para el almacenamiento de uranio a fin de evitar accidentes de criticidad, especialmente cuando el uranio enriquecido entraba en contacto con el agua.

Insistió en dar a la base una conferencia sobre física nuclear para que se dieran cuenta de los peligros. Explicó que, si bien cualquier cantidad de uranio no enriquecido podía almacenarse de manera segura, el uranio enriquecido debía manipularse con cuidado.

Desarrolló una serie de recomendaciones de seguridad para los distintos grados de enriquecimiento.

Feynman fue el responsable del trabajo teórico y los cálculos sobre la bomba de hidruro de uranio propuesta, que finalmente resultó ser inviable.

Fue buscado por el físico Niels Bohr para discusiones individuales. Más tarde descubrió la razón: la mayoría de los otros físicos idealizaban demasiado a Bohr como para discutir con él. Feynman no tenía tales inhibiciones, señalando enérgicamente todo lo que consideraba defectuoso en el pensamiento de Bohr. Dijo que sentía tanto respeto por Bohr como por cualquier otra persona, pero una vez que alguien lo hacía hablar sobre física, se concentraba tanto que se olvidaba de las sutilezas sociales.

Estuvo presente en la prueba nuclear de Trinity.

La vida de Feynman fue retratada en numerosas películas y libros y recibió muchos homenajes, aquí van algunos:

Feynman fue interpretado por Matthew Broderick en la película biográfica Infinity de 1996.

El actor Alan Alda encargó al dramaturgo Peter Parnell que escribiera una obra de dos personajes sobre un día ficticio en la vida de Feynman. La obra, QED, se estrenó en el Mark Taper Forum de Los Ángeles en 2001 y luego se presentó en el Teatro Vivian Beaumont de Broadway, con ambas presentaciones protagonizadas por Alda como Richard Feynman.

Real Time Opera estrenó su ópera Feynman en el Festival de Música de Cámara de Norfolk (CT) en junio de 2005.

En 2011, Feynman fue objeto de una novela gráfica biográfica titulada simplemente Feynman, escrita por Jim Ottaviani e ilustrada por Leland Myrick.

En 2013, el papel de Feynman en la Comisión Rogers fue dramatizado por la BBC en The Challenger (título estadounidense: The Challenger Disaster), con William Hurt interpretando a Feynman.

La vida de Feynman se conmemora de varias maneras. El 4 de mayo de 2005, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió el juego conmemorativo “Científicos estadounidenses” de cuatro sellos autoadhesivos de 37 centavos en varias configuraciones. Los científicos representados fueron Richard Feynman, John von Neumann, Barbara McClintock y Josiah Willard Gibbs.

El sello de Feynman, en tonos sepia, presenta una fotografía de un Feynman de treinta y tantos años y ocho pequeños diagramas de Feynman.

El edificio principal de la División de Computación en Fermilabrecibe el nombre de “Centro de Cómputo Feynman” en su honor.

Se utilizaron dos fotografías de Feynman en la campaña publicitaria “Piensa diferente” de Apple Inc., que se lanzó en 1997.

Sheldon Cooper, un físico teórico ficticio de la serie de televisión The Big Bang Theory, es un fanático de Feynman que lo ha emulado en varias ocasiones, una vez tocando los bongos.

El 27 de enero de 2016, Bill Gates escribió un artículo “El mejor maestro que nunca tuve” describiendo los talentos de Feynman como maestro que inspiró a Gates a crear el Proyecto Tuva para colocar los videos de Feynman “El carácter de la ley física”, en un sitio web para visualización pública.

En 2015, Gates hizo un video sobre por qué pensaba que Feynman era especial. El video se realizó para el 50 aniversario del Premio Nobel de 1965 de Feynman en el CERN, hogar del Gran Colisionador de Hadrones. Una calle en el sitio de Meyrin se llama » Ruta Feynman» en honor al físico.