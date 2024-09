David A. Rosenthal*.

La exposición “Refugiados por segunda vez”, pretende reconstruir las narrativas de los refugiados ucranianos en Israel, que actualmente experimentan un segundo desplazamiento. Además, busca contextualizar las circunstancias actuales de la guerra en Israel dentro de un marco regional y mundial más amplio, especialmente en relación con Ucrania.

El acto inaugural de la exposición del reconocido fotógrafo de Tel Aviv, Erez Kaganovitz, se celebró el 1 de septiembre en el Museo ANU de la Universidad de Tel Aviv. La exposición pretende restablecer los relatos de los refugiados ucranianos en Israel, que están experimentando un segundo desplazamiento, y contextualizar las circunstancias actuales en Israel dentro del contexto regional y mundial más amplio, en particular, en relación a Ucrania.

El término “refugiados” se emplea por segunda vez en este contexto. Desde el comienzo de la abrupta incursión rusa en Ucrania en 2022, aproximadamente 3,7 millones de personas de nacionalidad ucraniana se han visto obligadas a huir de sus hogares dentro del país. Además, más de 6,3 millones de refugiados ucranianos han sido documentados en todo el mundo (cifras hasta enero de 2024) según las Naciones Unidas.

Los datos de Eurostat de mayo de 2024 indican que más de 4,2 millones de ellos residen actualmente en varios países de Europa. En Polonia hay más de 950.000 refugiados; en Finlandia, 62.000; en Suecia, 40.000; y en Estonia, casi 34.000. Durante las tres semanas iniciales del conflicto en Ucrania, Polonia acogió a más de dos millones de ciudadanos ucranianos que se vieron obligados a huir de su patria como consecuencia de la agresión rusa. Esto convirtió a Polonia en el principal centro de asistencia y acogida para los ucranianos.

Elucidar estos relatos humanos fomentará la comprensión y estrechará el vínculo entre la sociedad israelí y los refugiados ucranianos en Israel. Erez Kaganovitz es el fotógrafo responsable de captar con su refinado lente las imágenes para este proyecto, titulado por él “Refugiados por segunda vez”. La exposición está organizada por las embajadas de Ucrania y Polonia, con el apoyo de varias embajadas europeas, como Estonia, Finlandia y Suecia. También contó con la participación especial del honorable embajador de Estados Unidos en Israel, Jacob J. Lew.

Kaganovitz afirmó que documentar las experiencias de los refugiados ucranianos en Israel que han soportado un segundo periodo de desplazamiento en el lapso de casi dos años le ha proporcionado una profunda percepción de la resistencia y el optimismo del espíritu humano. Además, afirmó que el hecho de poner de relieve estos relatos humanos facilitaría una comprensión más amplia y una conexión emocional más fuerte entre la sociedad israelí y los refugiados ucranianos que residen en Israel.

Yevgen Korniychuk, Embajador de Ucrania en Israel, dijo que la exposición trata de las historias personales de ucranianos que se han enfrentado a profundos desafíos. Estas personas huyeron inicialmente de los horrores de la invasión rusa de Ucrania, para enfrentarse posteriormente al terror del atentado de Hamás del 7 de octubre en Israel.

Del mismo modo, Agata Czaplińska, Chargé d’Affaires de Polonia en Israel, ha dicho que la invasión rusa de Ucrania tiene ramificaciones que van más allá de las víctimas inmediatas y de su patria. Además, la situación tiene repercusiones para Polonia, su vecina y aliada, así como para el continente europeo en general y la comunidad mundial. Tras este brutal asalto, Polonia y otras naciones europeas han ofrecido refugio a cientos de miles de refugiados ucranianos.

Czaplińska afirmó que: “tanto Ucrania como Israel han sufrido importantes agresiones externas. Los refugiados se ven obligados a compartir sus experiencias de miedo e incertidumbre, al no poder regresar a sus hogares. Para un número considerable de personas, sus hogares ya no existen, al haber sido destruidos por demoliciones, incendios o bombardeos. La población civil vive en un estado de constante anticipación a los ataques con cohetes. Muchos desconocen la suerte que han corrido sus familiares. Hay noticias de niños ucranianos secuestrados en Rusia y de israelíes tomados como rehenes y mantenidos cautivos en Gaza durante 331 días. Es inevitable que muchas de estas personas no vuelvan a ver a sus seres queridos, como demuestran los casos de las familias de Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubnov, Carmel Gat y Almog Sarusi, cuyos cadáveres fueron recientemente recuperados de Gaza”.

La Chargé d’Affaires concluyó que: “En estas horas oscuras nuestro deber es demostrar fuerza y solidaridad frente a la agresión y el terror. Esto es algo que nadie puede derrotar”.

Sirva como ejemplo el caso de Yana Oleksenko, de Ucrania, superviviente de la tragedia de Motyzhyn (región de Bucha) y residente actualmente en Israel, Petah Tikva. Ella declaró que:

“La guerra provocó la pérdida de electricidad, agua y suministros de alimentos, obligando a la población a soportar estas condiciones con temperaturas que alcanzaban los -15°C. Recuerdo estar sentada en el sótano sin calefacción de nuestra residencia, rodeada de sacos de patatas, y escuchando las detonaciones lejanas. Tenía la ferviente esperanza de que mi familia y yo saliéramos ilesos de esa terrible experiencia. Se hizo evidente que la única opción viable para sobrevivir era evacuar la zona. Cuando se produjo el alto el fuego, emprendimos un viaje en automóvil hacia el oeste. Durante el trayecto observé un número considerable de víctimas mortales y vehículos incinerados. La experiencia permanecerá indeleblemente grabada en mi memoria durante toda mi vida. No está claro cuál habría sido el destino de la familia si no hubieran logrado escapar y llegar a la frontera rumana. El estallido de la guerra en Israel el 7 de octubre, junto con la posterior difusión de imágenes de destrucción en las carreteras, evocó poderosos recuerdos de haber recorrido esa misma ruta en Ucrania. Las imágenes y los olores de aquel viaje volvieron a mí, y fue una experiencia muy estresante y aterradora. Después de escapar de una guerra, me enfrentaba a otra”.

En consecuencia, Angela Markova, la madre de Yana Oleksenko, describió las circunstancias de lo que vivió:

“Cuando empezó la guerra, recuerdo sobre todo la sensación de pánico que invadió a toda la población. Al principio, no sabíamos qué hacer. Sin embargo, dado el incesante bombardeo de Kiev, optamos por evacuar y trasladarnos a nuestra casa del pueblo en la zona de Bucha, a unos veinte kilómetros de Kiev. Recuerdo la inquietud que sentí al ver pasar convoyes de tanques rusos y personal militar por delante de nuestra residencia. Documenté meticulosamente los acontecimientos con mi teléfono móvil, con la intención de asegurarme de que mi familia no fuera identificada ni sufriera ningún tipo de daño. Los acontecimientos confirmaron mi preocupación. Con la salida de las fuerzas rusas de Bucha, el mundo fue testigo de las atrocidades que habían cometido. Estoy convencido de que es posible perdonar muchas injusticias, pero la muerte de inocentes es una transgresión que no puedo perdonar. Tras la masacre de Bucha, se hizo evidente que era imperativo trasladarse a un lugar más seguro. Mi padre, de 81 años, mi hija Yana y yo pudimos trasladarnos a Israel; sin embargo, mi marido, de 53 años, no pudo reunirse con nosotros debido a que seguía siendo apto para el reclutamiento en Ucrania. A pesar de mantener un contacto telefónico regular, sigo sintiendo una profunda añoranza por él aquí en Israel”.

Tras la presentación de estos angustiosos y espeluznantes relatos, escucharemos a personas que sobrevivieron al genocidio ruso en Ucrania, que comenzó hace dos años y medio. Los testimonios y fotografías de la exposición pueden verse en la página web de Humans of Tel Aviv y también en el Centro Cultural Ucraniano situado en Tel Aviv, junto a la Embajada de Ucrania, hasta finales de este mes.

Esta exposición de Erez Kaganovitz, junto con las dedicadas a la Shoá y al 7 de octubre, sirven para ilustrar el devastador impacto de la guerra en nuestra generación. Sin embargo, la incertidumbre que rodea a la duración de una guerra, una vez que ésta ha comenzado, supone un reto importante a la hora de navegar por las complejidades de un conflicto de estas características. Es de esperar que esta exposición y otros actos similares se repitan para reavivar el recuerdo de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y volver a ser testigos del dolor de los supervivientes de semejante horror.

(*) Politólogo, periodista y analista internacional.

