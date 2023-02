Reforma judicial: un centenar de soldados de élite amenazan con dejar de presentarse a servir

24 febrero, 2023

“La legislación en cuestión destruirá todo lo que hemos servido y por lo que hemos luchado. No dejaremos que eso suceda”, advirtieron en una carta abierta.

Oficiales reservistas y soldados de la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia Militar advirtieron en una carta abierta que dejarían de presentarse al servicio si el gobierno sigue adelante con la reforma judicial.

El centenar de firmantes se une a otros grupos militares que han escrito cartas similares en las últimas semanas. En la misiva, avisan que el gobierno se arriesgará a “la eliminación de la democracia israelí” si prosigue con su plan.

“Este es un momento de emergencia. Si continúa la legislación que pretende convertir el sistema judicial en una rama política y no independiente [del gobierno], es decir, el borrado de la democracia israelí, y si no se alcanza un amplio consenso sobre el tema, no seguiremos ofreciéndonos para servicio de reserva en la División de Operaciones Especiales”, escribieron los reservistas.

“Hemos servido con sacrificio sin fin a este país, que tanto amamos, pero no nos ofreceremos como voluntarios para las reservas en la División de Operaciones Especiales cuando una enorme bandera negra ondee sobre las acciones del gobierno”, alertan en una crítica que va en línea con declaraciones similares por parte de opositores y jueces.

“La legislación en cuestión destruirá todo lo que hemos servido y por lo que hemos luchado. No dejaremos que eso suceda”, agrega la carta que fue firmada por tenientes coroneles, coroneles, generales de brigada y un general de división, además de oficiales subalternos y sargentos.

La oposición de sectores militares se volvió un dolor de cabeza para el flamante Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Herzi Halevi, que pidió a los reservistas que dejen la controversia sobre la reforma judicial fuera del ejército.

Con todo, el diario Haaretz reportó que había «primeras señales» de reservistas que se negaban a presentarse al servicio, especialmente entre los pilotos y las tripulaciones aéreas de la Fuerza Aérea de Israel.

Mientras tanto, la señal pública Kan informó el martes que asesores legales del Shin Bet y el Mossad, el Abogado General Militar y altos funcionarios del Ministerio de Justicia emitieron una advertencia similar el martes en una reunión a puerta cerrada del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset.

El alto diplomático Alon Ushpiz, quien recientemente renunció como director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió una advertencia similar.