Redención en la primavera

Yerahmiel Barylka.

Jerusalén



Los mandamientos existen para ayudar al pueblo judío a acceder a un sentido de responsabilidad para su propio futuro moral y mantener la conciencia de Dios en nuestras almas.



La primera redención es el crecimiento de un individuo hasta convertirse en un ser humano completo, una persona que cumple con todas sus aptitudes. La redención no es una construcción filosófica o teológica abstracta, sino una puesta a punto del alma humana que nos ayuda a amar más y ser más sensibles. Crea un patrón significativo de autorrealización.



La misión de los días santificados como los de Jag Hapésaj es crear las condiciones dentro de nosotros para la realización personal. El propósito de las festividades es despertarnos a nuestras verdaderas capacidades, para liberar los componentes éticos más profundos de lo que significa ser un ser humano.



Esa es la razón por la que nos incumbe tratar de mantener vivas las implicaciones éticas de la Hagadá. Si entendemos e interiorizamos el verdadero mensaje de Pésaj, podemos desarrollar una respuesta completamente nueva para aquellos que no tienen poder y tomar en serio la “oportunidad de amar al extraño como a ti mismo”.



Por el énfasis repetido en el Jumash de que celebramos nuestra redención de Egipto a principios de la primavera en el “jodesh haaviv”, como leemos en Shemot 13: 2-4: “Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moshé dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues .A. os ha sacado de aquí con mano fuerte; por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv”. Así volvemos a leer en Devarim 16: 1-2: “Guardarás el mes de Aviv, y harás Pesaj a tu Dios; porque en el mes de Aviv te sacó .A. tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás Pésaj a .A. tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que .A. escogiere para que habite allí su nombre.

Parecería que no fue casual que el Éxodo tuvo lugar en ese momento. Más bien, Dios deseaba que nuestro nacimiento nacional tuviera lugar en la misma época del año en que se reinicia el ciclo de crecimiento de la naturaleza. [Por una razón similar, parecería que deseaba que los Hijos de Israel entraran en la Tierra Prometida en el primer mes de la primavera “Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Guilgal, al lado oriental de Jericó. Y Yehoshúa erigió en Guilgal las doce piedras que habían traído del Jordán” Yehoshúa 4:19. Y luego nuevamente en Yehoshúa 5:10 “Y los hijos de Israel acamparon en Guilgal, y celebraron Pésaj a los catorce días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de Pésaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas”]



Uno sugiere que la celebración de nuestra redención nacional específicamente primavera enfatiza su propio significado. A pesar de su importancia, nuestra libertad alcanzada en Yetziat Mitzraim debe entenderse como solo la etapa inicial de nuestro ‘crecimiento’ espiritual nacional ¡así como la primavera marca solo la etapa inicial en el proceso de crecimiento de la naturaleza! Así como el florecimiento de la naturaleza en la primavera conduce a la cosecha de granos a principios del verano y la cosecha de frutas a finales del verano, también nuestra libertad nacional debe conducir al logro de metas más altas en nuestra historia nacional.



Por lo tanto, contar siete semanas desde Jag Hamatzot hasta Jag Hashavuot (Sefirat Haomer) enfatiza que Shavuot (que conmemora la entrega de la Torá) debe considerarse la culminación del proceso que comenzó en Yetziat Mitzraim, al igual que la cosecha del grano es la culminación de su proceso de crecimiento que comenzó en la primavera. Al combinar los dos calendarios, la Torá nos enseña que durante los momentos críticos del año agrícola no solo agradecemos a Hashem por Su providencia sobre la naturaleza, sino que también le agradecemos por Su providencia sobre nuestra historia. Este es un concepto extremadamente importante, que no solo es Hashem la Fuerza detrás de la naturaleza, sino que también guía la historia de las naciones. En una sociedad politeísta, estos diversos atributos estaban divididos entre muchos dioses. En una sociedad atea, el hombre no ve a Dios en ninguno de los dos. Según el Jumash, el hombre debe reconocer la providencia de Dios en todos los ámbitos de su vida diaria; reconociendo Su mano en el desarrollo de nuestra historia nacional y percibiendo Su grandeza en la creación de la naturaleza.



Si así lo comprendiéramos sería más fácil poner a punto nuestra alma porque amaremos más y seremos más sensibles para elevarnos espiritualmente, cumpliendo las instrucciones que recibimos para lograr nuestra redención.



Jag Hapésaj casher Vesaméaj