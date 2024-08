Recha Freier, perfil de una gran mujer

por Dr. Israel Jamitovsky

Recha Freier fue una destacada militante social, poetisa, musicóloga y docente israelí, pero su nombre y quehacer trascendieron fundamentalmente al ser la fundadora de la Migración Juvenil(Aliat Hanoar) en 1933, organización que logró salvar la vida de aproximadamente 7.000 jóvenes judíos, prestándoles ayuda gravitante a los efectos que previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto, pudieran abandonar la Alemania nazi y radicarse en la Tierra de Israel.

Recha Freier nació como Raquel Schweitzer el 29 de Octubre de 1892 en Norden sita en el noroeste de Alemania en el marco de una familia judía ortodoxa. Sus padres fueron docentes (su madre impartía inglés y francés). Detalle digno de señalar en su biografía es que su nombre no es casual. Sus padres lo recogieron de la obra Natán el Sabio. Se trata del héroe del poeta y dramaturgo Ephraim Lessing, todo un referente del judío alemán nuevo en el cual se amalgaman la estricta observancia de la religión judía junto a un conocimiento sólido de la cultural general así como el escrupuloso respeto y tolerancia hacia otras confesiones religiosas. Un genuino antecedente de la Moderna Ortodoxia Judía surgida en Estados Unidos.

Ante el galopante antisemitismo, en 1897 la familia se traslada a las ciudad de Glogau en la franja de Silesia pero el panorama no se alteró, Recha se topó no solo con el antisemitismo de sus compañeros sino de la propia educadora. Todos ellos se mofaron de ella porque no solía escribir los sábados durante las clases…Todo este proceso incidió en su rotunda identificación sionista.

Una vez culminados sus estudios secundarios, estudia magisterio graduándose como maestra de alemán, francés e inglés en el espacio de los colegios secundarios.

En 1919, contrae enlace con el rabino ortodoxo Dr. Moritz Freier cargo que detentó en diversas comunidades judías. En este contexto, en 1922 Recha funda en Sofía la filial de la organización sionista femenina Wizo.En 1926, retorna a Berlín con su esposo.

La fundación de Aliat Hanoar

En 1932 y año previo al ascenso del nazismo al poder, Recha Freier funda la Organización Aliat Hanoar(Migración Juvenil) que con el tiempo se convertiría en el mayor emprendimiento para la salvación y educación de 180 mil niños y jóvenes judíos durante y con posterioridad al régimen nazi.

En el año 1932, doce jóvenes son despedidos de su trabajo por su condición judía y Freier sostiene que la única solución viable es que la juventud judía se radique en la Tierra de Israel fortaleciendo la presencia judía en este espacio .Las distintas organizaciones judías del medio rechazaron su postura y Freier lejos de amilanarse, obtiene certificados para 25 jóvenes, y ya en 1932 ascienden a la Tierra de Israel, los cuales son diseminados en distintos kibutzim,

La primera reunión de Aliat Hanoar se celebró el 30 de enero de 1933 y en agosto de ese mismo año el congreso sionista décimo octavo celebrado en Praga, cristalizó la postura de Freier y decidió la apertura de una oficina que apuntaría al establecimiento del Judaísmo Alemán en la Tierra de Israel .De los 60.000 jóvenes judíos, lograron salvarse 30.000, un tercio llegó a Gran Bretaña y el resto fue diseminado en diversos países.

Su múltiple quehacer llegó a oídos de Adolf Eichmann, quien le quitó el pasaporte y le prohibió abandonar Berlín, sin perjuicio de ello, desde Viena, en 1941, Freier mandó a enviados para que trasladen a Yugoslavia a 150 jóvenes cuyos padres habían sido exterminados por el nazismo, obteniendo para 90 de ellos certificados pertinentes para radicarse en la Tierra de Israel.

Marginación y lucha por su reconocimiento

Finalmente en marzo de 1941, Recha Freier y su hija se radican en la Tierra de Israel. El quehacer público es a veces ingrato y desagradecido. Al producirse su llegada a Sión, Recha Freier es desplazada por Henrietta Szold de todos sus cargos en la comisión directiva de Aliat Hanoar.Si bien en principio los fines de este emprendimiento fueron rescatar al Judaísmo Alemán, el mismo se extendió a espacios en los cuales se cernía el peligro sobre los judíos. Los guarismos son concluyentes, Como señalé al comienzo, hasta 1939, ascendieron a la Tierra de Israel 7.000 jóvenes judíos.

Recha Freier fue una genuina combatiente. Ante el total desconocimiento de sus logros en calidad de fundadora y precursora de Aliat Hanoar, lejos de claudicar, en 1954 promovió una acción judicial contra Moshé Kol, que a la sazón presidía la organización. El Juzgado Letrado de Jerusalén estableció en su sentencia que Freier fue la promotora y fundadora de esta organización, la que delineó sus bases de tal suerte que se reconoció el papel gravitante y decisivo que jugó en la salvación de miles de jóvenes judíos de Europa.

Su quehacer musical

En 1958, su quehacer se desplegó al espacio de la cultura,Amén de redactar un poemario, erigió el Fondo de Compositores Israelíes para promover la música israelí. En 1966 funda junto con el compositor Roman Haubenstock-Ramati, el festival rotulado Testimonio que apuntó a reflejar en la música, hitos centrales en la historia del pueblo judío. Fue asimismo autora de los textos para compositores como Mark Kopytman, Josef Tal e Yitzchak Sadai.

Múltiples reconocimientos

La justicia tarda pero llega.Recha Freier se hizo acreedora a múltiples reconocimientos, a saber:

A los 83 años, en 1985, recibe el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En 1981, obtiene el Premio de Israel del emprendimiento, por su gravitante contribución al estado y la sociedad en el espacio de la comunidad, servicios de bienestar social y juventud.

En Katamón, Jerusalén, en la calle Rajel Imenu, una plaza lleva su nombre.

En Nordan Alemania, ciudad de su nacimiento, una plaza se rotula Recha Freier.

En la ciudad de Beer Sheva, una calle se denomina Recha Freier.

En 1990 se funda en el Kibutz Yakum sito en la cercanía de Tel-Aviv, el centro educacional Recha

Freier.

En el año 2018, el Ente de Correos de Israel emite un sello en su honor.

Finalmente en el año 2012, se hizo acreedora a la Orden de Salvación del Judío otorgada por la Bna’i Brith y el Fondo Agrario de Israel.

Falleció en Jerusalén en el año 1984 a la edad de 91 años.