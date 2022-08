Raisí dice que OIEA debe cerrar la investigación de trazas de uranio para salvar el pacto nuclear

29 agosto, 2022

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó que es necesario cancelar la investigación de la agencia nuclear de la ONU acerca de las trazas de uranio encontradas en lugares no declarados para salvar el acuerdo atómico.

“No tiene sentido hablar de un acuerdo si no se resuelve la cuestión de las salvaguardas (la investigación)”, dijo Raisí en su primera rueda de prensa desde que tomó posesión del cargo hace poco más de un año.



El mandatario calificó la cancelación de la investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como “uno de los pilares” del acuerdo, además del levantamiento de las sanciones y garantías.



Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que fue abandonado en 2018 por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.



La Unión Europea presentó un “texto final” durante la última ronda de negociaciones en Viena a principios de este mes, que Estados Unidos e Irán están estudiando.



Una de las principales cuestiones pendientes es la petición iraní de que se cierre una investigación del OIEA acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en tres lugares que Irán no había declarado y que sugieren que hubo actividades nucleares secretas.



Durante la negociación del JCPOA, Irán ha exigido que se archive esa investigación alegando de que mientras siga abierta EEUU podría usarla para solicitar la reimposición de sanciones al entender que Teherán no cumple con sus compromisos.



Raisí también subrayó que “se deben levantar” las sanciones que Estados Unidos reimpuso en 2018.



“Irán considera esas sanciones ilegales”, dijo.



Además, reivindicó el “derecho inalienable” de Irán a la energía nuclear pacífica y acusó a Israel de tratar de negarle este derecho.



“Irán ha conseguido desarrollar energía nuclear de forma autóctona a pesar de las amenazas y el sabotaje del régimen sionista”, aseguró el presidente del régimen islamista cuyos líderes amenazan constantemente con destruir a Israel.

El Estado judío estima, en cambio, que la verdadera intención del programa nuclear iraní es el desarrollo de una capacidad atómica militar.

Paralelamente, Irán canaliza grandes recursos económicos y militares a grupos subordinados (proxies) tales como Hezbollah en el Líbano, la Yihad Islámica Palestina en Gaza, las milicias chiís en Irak, y otros, con el objeto de amenazar a Israel. Aurora y EFE