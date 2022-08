Rab Shimon Sholom Kalish y la frase que salvó la vida de 20.000 judíos de Shanghái (China)

21 agosto, 2022

En 1842, China perdió la Guerra del Opio y firmó el Tratado de Nanking con Reino Unido.

Poco después, las potencias coloniales crearon asentamientos para ciudadanos internacionales en diversas partes de Shanghái.

Este oasis multicultural, que incluía a residentes británicos, franceses, estadounidenses y rusos, era uno de los pocos lugares en los que se garantizaba la aceptación de refugiados judíos, sin necesidad de visado.

A partir de 1845 comenzaron a llegar a China dos grupos de judíos los rusos y los Baghdadíes. Los últimos se convirtieron en prósperos comerciantes. Los judíos disfrutaron de su época dorada en Shanghái.

Calle en el gueto de Shanghái, 1943 – Foto: Wikipedia – Dominio Público

Pero la pesadilla se cernía sobre Europa. En 1938, en la Conferencia de Evian en Francia, la mayoría de los países rechazaron la entrada de refugiados judíos que huían de la persecución nazi. La situación era terrible.

A pesar de que Shanghái se encuentra a más de 7.000 kilómetros de sus hogares en Alemania, Polonia y Austria, más de 20.000 judíos huyeron a la ciudad más grande de China para escapar del Holocausto entre 1933 y 1941. La urbe no era solo un refugio seguro. También era una ciudad moderna con una comunidad establecida de judíos rusos, que una década antes habían construido la estructura que sostenía aquella Estrella de David en la sinagoga Ohel Moshe.

En 1937, invasores japoneses tomaron la ciudad de Shanghái. Las agencias gubernamentales locales cayeron y cesó el control de pasaportes. Muchos judíos europeos vieron una oportunidad. Decidieron viajar en barcos de lujo desde Europa a Asia. Durante los siguientes dos años, cerca de 20 mil judíos huyeron a Shanghái.

Uno de los impulsores de estos grupos fue el Rab. Shimón Sholom Kalish quien organizó el éxodo de miles de jóvenes de Mir, Kletsk, Radin, Novhardok y otras ieshivot, a través de Rusia y Japón hacia Shanghái al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando Shanghái quedó bajo control japonés, tenía 26.000 judíos en el llamado gueto de Shanghái. Se dice que cuando el grupo de Kalish llegó a Shanghái y no sabían qué hora era el sábado, le preguntaron a Kalish y él respondió que debían guardar tres días de sábado por si acaso…

A medida que se intensificaba la Segunda Guerra Mundial, los nazis aumentaron la presión sobre Japón para que entregara a los judíos de Shanghai. Un día el gobernador militar japonés de la ciudad llamó a los líderes de la comunidad judía y uno de sus líderes era el Rab. Kalish. El gobernador japonés tenía curiosidad y le preguntó: “¿Por qué los alemanes los odian tanto?”

Sin dudarlo y sabiendo que el destino de su comunidad dependía de su respuesta, Rab Kalish astutamente le dijo al traductor (en idish): “Zugim weil mir senen orientalim” – “Dile que los alemanes nos odian porque somos orientales”. El gobernador, cuyo rostro había sido severo durante toda la confrontación, esbozó una leve sonrisa. Finalmente y a pesar de la alianza militar, Japón no accedió a la demanda alemana y los judíos de Shanghái nunca fueron entregados.

Después de la guerra, Kalish se mudó a los Estados Unidos. A su fallecimiento en 1954, su hijo Yerachmiel Yehuda Myer Kalish acompañó el cuerpo de su padre a Tiberíades en Israel dónde descansan sus restos.

Durante buena parte del dominio japonés sobre China, los japoneses no molestaron mucho a los judíos porque a finales de los años 30, Japón no quería oponerse a Estados Unidos, país que albergaba la mayor población judía. Pero eso cambió con el incidente de Pearl Harbor. La Guerra del Pacífico arrancó en diciembre de 1941. Los japoneses que ocupaban Shanghái ya no tenían motivos para portarse bien con el Reino Unido y EE.UU. e inmediatamente tomaron la colonia internacional. Ya no permitieron más judíos en Shanghái. Muchos judíos fueron arrestados y encerrados en campos de internación. Circulaban rumores en la comunidad judía de que los alemanes habían presionado a Japón para “negociar” con ellos.

Entre no hacer nada y provocar otro Holocausto, los japoneses optaron por un término medio. En febrero de 1943, el ejército obligó a todos los judíos en Shanghái a residir en una zona de 3 kilómetros cuadrados en el distrito de Hongkou, conocido como el “Gheto Shanghái”. Se les prohibió salir del área, incluso para trabajar, a menos que recibieran permiso de los oficiales japoneses, lo que rara vez sucedía.

Las enfermedades y la desnutrición se multiplicaron en muchos de los hogares colectivos que estaban horriblemente superpoblados. Mucha gente no tenía trabajo y vivía en viviendas con muchas otras camas y baños y cocinas comunes. No tenían privacidad y casi no tenían comida.

Las cosas empeoraron cuando los estadounidenses comenzaron a bombardear a las tropas japonesas en Shanghái en 1945. El sonido de los cazas B29 era un recordatorio constante de que podían ser un daño colateral. Japón se rindió en agosto de 1945 y finalmente Shanghái fue liberada.

La situación no fue fácil en este tiempo, pero sin dudas, si Shanghái no hubiera acogido a estos refugiados en su momento, es posible que muchos de ellos no hubieran sobrevivido a los escuadrones de la muerte nazis.

A partir de la liberación del gueto la mayoría de los judíos abandonaron la ciudad china para reunirse con sus familiares en países como Estados Unidos, Canadá e Israel, que proclamó su independencia en 1948 y acogió al resto.

Hoy se calcula que quedan en Shanghái solo 2000 judíos.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.