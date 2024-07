Quiénes fueron los jerarcas nazis más siniestros que acompañaron a Hitler en la “arquitectura” del Holocausto

Uno a uno, los personajes más oscuros que estuvieron detrás del ”mayor y más horrendo crimen de la historia de la humanidad” en un libro que se descarga gratis acá.

Por Patricia Suárez

“Monstruos del nazismo” puede descargarse gratis en Bajalibros clickeando acá

El libro que leerán está escrito en un lenguaje claro y puede ser leído por cualquier lector interesado, tenga o no una exhaustiva experiencia en la Historia. Pueden leerlo sin temor a los golpes bajos ni a descripciones detalladas de asesinatos y torturas que linden lo macabro, no porque no hayan existido sino porque la información está por sobre el amarillismo.

