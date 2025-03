¿Quiénes eran los terroristas de Hamás abatidos en el ataque sorpresa de Israel en Gaza?

Despliegue de Hamás en Gaza Foto: Hadi Mohammad / Fars Media Corporation CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un sorpresivo ataque contra Hamás en la Franja de Gaza, en la madrugada de hoy, martes, tras fracasar las negociaciones con el grupo terrorista islámico, que se niega a liberar más rehenes.

Entre los peces gordos de Hamás que han sido eliminados en el ataque aéreo figuran, según medios árabes, dos miembros de la oficina política del grupo terrorista: Mohammed Abu Ubaida al Jammasi e Issam al Daalis, el alto oficial del Ministerio del Interior, Mahmoud Abu Watfa, el alto oficial de seguridad Bahjat Abu Sultan y el alto funcionario del Ministerio de Jusiticia, Abu Omar al Taha.

Los ataques aéreos comenzaron a las 2:00 a.m., bajo la recomendación de los estamentos ejecutivos, y luego que el equipo negociador recibiera la impresión de que Hamás no liberará pronto a los rehenes y no cambiará de posición.

استشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية بغزة جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة pic.twitter.com/cMPkh8zjEG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 18, 2025



Según los medios palestinos, entre los terroristas abatidos figura Mahmoud Abu Watfa, un alto oficial de seguridad, que se desempeñaba como viceministro del Ministerio del Interior de Hamás.