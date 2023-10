¿Quién entregó a Yaacob a la rapiña? Reflexión.

16 octubre, 2023

¿Quién entregó a Yaacob a la rapiña, y a Israel a los saqueadores? Libro de Isaías 42, 24

Lo que decía mi padre.

Recuerdo de mi padre Samuel Daitch Z»l, y él trabajó toda su vida en el Banco Comercial Israelita de la ciudad de Rosario. Y en alguna conversación en la mesa familiar (cuando escuchábamos algún asalto a una entidad bancaria) nos decía: “no se puede robar un Banco si no hay un entregador”. Es decir, los asaltantes deben contar con información precisa acerca de cómo se encuentra custodiado, la seguridad interna, horarios, alarmas y cómo funcionan las cámaras de seguridad.

Esta sentencia, fue lo primero que se me vino a la mente, al enterarme de la tragedia que se estaba viviendo en Israel, en las primeras horas llenas de desconcierto y confusión y dramatismo.

Hamás aprovecha.

Cuando observamos que entre los judíos se pelean. Discuten, y manifiestan por miles, cortando calles y autopistas. Bloqueando el camino al aeropuerto. Israel copia la modalidad y la conducta de los otros pueblos. Todos saben que el Primer ministro es culpable y otros miles que es inocente.

Y la “reforma judicial” es la causa o la excusa y el ovillo crece junto a la pelea intestina.

Izquierda versus derecha, y seculares versus religiosos. Incluso, y como algo inédito, muchos reservistas y exmilitares se sumaron a la polémica, declarándose los primeros en rebeldía contra el gobierno de Netanyahu.

Pude leer en Aurora, como algunos oficiales de las FDI advertían durante ese período de protestas que este conflicto, traería consecuencias en la seguridad de Israel.

Zapallada para todos.

Mientras los hermanos se peleaban al estilo de como lo hacen habitualmente los gentiles, los árabes palestinos continuaban con los atentados, y la sangre judía parecía no importar demasiado a estos dos bandos en pugna por imponer o propugnar dos modelos distintos de país.

Hamás también vio esto y tomó nota.

Se escuchaban voces donde muchos judíos decían que los árabes son nuestros verdaderos hermanos, y no los ortodoxos, y otros argumentos que exponerlos ya son conocidos por todos nosotros.

Muchos se pusieron en contra de la Torá, y Tel Aviv ya es la capital del orgullo de los grupos LGTB a nivel mundial. Y, por otro lado, se necesita que haya transporte en Shabat, ya que una parte de la población requiere y puja por un Jilul o profanación colectiva del día de la Santidad.

También muchos planteaban de separar y hacer dos países, un Israel laico o secular y otro para los ortodoxos. Un verdadero cisma como en la época después de la muerte del Rey Salomón.

Dos reinos en lugar de uno. Separar en lugar de unir.

Hamás también vio esto y tomó nota.

¿Quién fue el entregador? Final.

No cabe duda, que hay alguien o algunos que podrían haber facilitado la embestida. Podrían ser árabes-israelíes, trabajadores extranjeros, o inmigrantes que ingresaron al país no debidamente chequeados. Igualmente, no descarto la complicidad de judíos en esta tragedia sin precedentes.

Y aunque esto deba ser investigado y seguramente habrá una investigación profunda, para aquellos creyentes de que aún si estas sospechas pudieran corroborarse, también deberíamos admitir que D’os o Hashem “nos ha soltado la mano”, para permitir que esto sucediera. De lo contrario no hubiera ocurrido.

Lo que se denomina Hester Panim, es decir, el Todopoderoso nos oculta su rostro, ya que debe rectificar a sus hijos y debe castigarlos, pero al mismo tiempo no desea ver las consecuencias de su ira.

Puede que para muchos la contestación la podamos ubicar en Isaías 42,24 donde el versículo continua y sentencia: ¿Acaso no fue el Eterno (el entregador) contra quien pecamos, sin querer andar en sus caminos ni obedecer su Torá?

En la fiesta electrónica donde muchos jóvenes fueron masacrados, se ve una imagen de Buda sobre una de las carpas del evento. ¿Y esto no es avodah zarah?

Justo en el día de Simjat Torá, en la Tierra de Israel, una fiesta electrónica, donde la avodah zarah se define como: culto extranjero, idolatría, o adoración extraña. La avodah zarah es el nombre de un tratado Talmúdico del orden de Nezikim o daños, tanto de la Mishná (ley oral) como del Talmud.

Conclusión: igualmente, esto mencionado, no quiere decir que justificamos o nos alegramos, D’os libre de semejante tragedia y de tantas vidas humanas perdidas.

Solo intentamos algún grado de compresión, a los fines de que cualquier error en especial a futuro, no sea nuevamente aprovechado por nuestros jurados enemigos en el terreno, que hoy por hoy también se encuentran dispersos en todo el planeta.

Para terminar: hay dolor en nuestros corazones, por todos los asesinados. Sin distinción de ideologías ni condición, o posición política. Todos son nuestros hermanos. Pero, si no logramos extraer una conclusión adecuada de este colofón sufrido, el dolor será inaguantable. Ya que nos faltará comprender el sentido del dolor, y que debemos aprender de todo esto.

Y cierro con las palabras de Iosef el tzadik, cuando el relato en la parashá o capítulo semanal de la Torá que leeremos pronto, ya que estamos iniciando el libro del Génesis (un nuevo inicio o comienzo), en el capítulo 37 versículos 15 y 16 que dice: Un varón lo halló, y he aquí que (Yosef) erraba en el campo. El varón le preguntó diciendo: ¿Qué buscas? Él dijo: “Busco a mis hermanos; por favor dime dónde apacientan ellos”.

Dr. Natalio Daitch