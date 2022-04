“Queenta” Primer Festival de jazz femenino

28 abril, 2022

Es un nuevo festival creado por el club “Yellow Submarine” dedicado a la creación femenina, con artistas de todo el mundo y de Israel. Aseguran que serán tres días de belleza, gracia y euforia.

Chiquita Levov

Atcha Bar, director de la Asociación “Yellow Submarine” de Jerusalén, anuncia la producción de “Queenta”, un nuevo festival que es también el primero de su tipo pues se dedica exclusivamente a creadoras originales, destacadas músicas que dictan el tono que se escucha en Israel y en el extranjero. Contará con una programación de artistas que llegarán de todo el mundo, desde mujeres embajadoras e íconos musicales hasta creadoras locales prometedoras, sensacionales e innovadoras. El festival está dirigido por Chen Levy quien promete que serán tres días de belleza, gracia y euforia. Entre el 24 y el 26 de mayo, en el Yellow Submarine.

Más datos en https://yellowsubmarine.org.il/en/

Chen Levy junto a Inbal Paz

Nos informa que gracias a sus músicos femeninos y masculinos, el jazz israelí evolucionó hasta convertirse en una de las escenas musicales más importantes y prósperas del mundo. Desde hace muchos años, los músicos israelíes crean y actúan en los mejores festivales del mundo, han fundado numerosos festivales promoviendo y permitiendo que la riqueza del género se propague y florezca. Sin embargo, la presencia de la creación femenina es escasa. Por ello la necesidad de un festival de este tipo.

Stav Achav y Daniel Harlev

La directora artística del festival es Chen Levy, música, cantante y creadora, es la coordinadora del programa de jazz vocal en la escuela de música Rimón y estudiante en el programa de estudios de jazz en la Academia de Música y Danza de Jerusalén.

Como parte del festival, Chen rendirá un tributo original a la legendaria cantante israelí Shoshana Damari como nunca antes se había escuchado. Sobre el programa nos dice que durante tres días, destacadas artistas de la música en formaciones alternas pondrán de relieve la gran variedad del género. Desde el jazz israelí original hasta el free-jazz, el latín, el hip-hop y el jazz americano clásico de principios del siglo XX. Finalmente, el festival ofrecerá producciones originales diseñadas exclusivamente para el festival y tributos a memorables e históricas destacadas mujeres músicas.

Roni Caspi

Levy declara sobre el festival “Queenta”: “Su anuncio resuena no solo a nivel artístico, sino tanto en su enunciado como en su mensaje. Para mí era muy importante seleccionar contenido interesante y de calidad, explorar combinaciones extraordinarias entre artistas femeninas y crear producciones diseñadas exclusivamente para el festival y los artistas que participan en él. La esencia del festival es poner de relieve el rico capital femenino que existe entre nosotras y darle el escenario que se merece. La variedad de géneros no fue la única preocupación que guió mis elecciones: me aseguré de brindar un lugar central a las músicas innovadoras y prometedoras, así como a aquellas que criaron a la generación más joven. Todo esto promete un festival único, único, su primacía conmovedora y excepcional en el paisaje local”

Ariacne Trujillo Durand – Foto PR.

El festival lo abre el show “Furias” de Ariacne Trujillo Durand y Carolina Cohen una cubana y una argentina que pondrán en escena un show Afro-beat cubano enérgico y edificante. También estarán Anat Fort en piano y Mayu Shviro en violonchelo, la voz de Meital Waldmann con el piano de Nitsan Kolko. La pianista Stav Achav el guitarrista Daniel Harlev y la percusionista Roni Caspi. La “Big Band”, en un concierto de jazz estadounidense, presentando a 13 músicos en un mismo escenario, con una invitada especial: Hillai Govreen, Las cantantes Julia Feldman y Hagit Goldberg rendirán homenaje al álbum a dúo de Betty Carter y Carmen McRae y finalmente, un intrigante tributo de Hadar Noiberg y Katia Toobool a Alice Coltrane.

Fotos: Chiquita Levov