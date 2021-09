¿Qué sigue después de la retirada de Afganistán?

18 septiembre, 2021

El Medio Oriente está condenado a seguir siendo difícil, brutal, violento, represivo y culturalmente islamista. Las potencias regionales, incluido Israel, deben unirse para garantizar la estabilidad.

General (res.) Yaakov Amidror

A principios de esta semana, hablé con un periodista estadounidense respetado que me preguntó sobre el impacto en Israel de la retirada de Estados Unidos y la caída de Afganistán ante los talibanes. No es la primera persona que pregunta sobre esto, a pesar de que Afganistán está muy lejos de Israel y nunca fue un enemigo de Israel en el campo de batalla. Algunos amplían la cuestión y relacionan la apresurada retirada de Afganistán con la decisión de dejar de combatir en Irak y dejar atrás sólo a las tropas estadounidenses que entrenarán al ejército iraquí.

El primero en definir el proceso esperado fue el presidente Obama, quien habló de un giro hacia el Este, en otras palabras, de cambiar los esfuerzos de Estados Unidos desde el Oriente Medio hacia el este, aludiendo a China. El presidente Trump hizo lo mismo y decidió retirar todas las fuerzas estadounidenses de Siria e Irak (aunque eso no fue realizado por completo). El presidente Biden continuó este proceso y le puso un difícil final en Afganistán, dando otro paso hacia una retirada completa de Irak. En otras palabras, este movimiento no es una idiosincrasia personal, sino un proceso histórico inevitable que refleja el sentimiento estadounidense profundamente arraigado. La enorme inversión estadounidense en guerras en el Medio Oriente, los billones de dólares gastados y las decenas de miles de muertos y heridos no dieron el resultado deseado para Estados Unidos.

La pregunta no se limita a Israel. La pregunta es cómo la decisión de Estados Unidos de reducir la participación militar estadounidense en el Medio Oriente, y la rápida toma de posesión de Afganistán por los talibanes, afectará el orden internacional y regional dentro del cual opera Israel. Por lo tanto, es necesario abordar tres esferas: la esfera mundial, de Oriente Medio e israelí.

Desde una perspectiva global, el fracaso de Estados Unidos en la construcción de una nación en un país del que Estados Unidos asumió la responsabilidad en 2000 es un fracaso rotundo, especialmente considerando la velocidad del colapso del sistema militar y político en Afganistán que Estados Unidos intentó construir.

¿Afectará este fracaso la posición internacional de Estados Unidos, principalmente la carrera entre Estados Unidos y China? Lo más probable es que afecte muy poco la posición de EE. UU. La competencia de Estados Unidos con China no está relacionada con ningún evento en particular. China está impulsada por su creencia y una amplia evaluación a lo largo del tiempo del declive de Estados Unidos; que el sistema democrático se encuentra en su etapa final y China ha emergido en el escenario mundial para cambiar el mundo, no para integrarse en él, ciertamente no de acuerdo con las reglas establecidas por Occidente.

No es del todo seguro que China esté interesada en que Afganistán se convierta en un estado terrorista, pero la situación en Afganistán no es un evento importante que dicte las acciones de China.

Europa tampoco cambiará su posición cautelosa con respecto a la lucha entre China y Estados Unidos debido al éxito o fracaso de Estados Unidos en Afganistán o Irak. Europa continuará hablando grandiosamente sobre la protección de los derechos humanos en China y al mismo tiempo expandirá su comercio con China. Los europeos ciertamente estarían felices si Estados Unidos lograra aislar a los talibanes, e incluso estaban dispuestos a brindar algo de ayuda durante las diversas etapas de la guerra contra los talibanes y Al-Qaeda, pero la mayoría de los europeos cree que el comercio es preferible a la guerra, y cuando el mayor socio comercial es China, realmente no se puede luchar contra él, incluso si existen razones morales obvias para hacerlo.

La verdadera lección que el mundo aprende del fracaso de Estados Unidos tiene que ver con todo el Medio Oriente. El fracaso muestra al mundo que la historia no se puede replicar y que lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Japón no funciona necesariamente en Oriente Medio. Estados Unidos fracasó en cambiar la cultura local en Irak, y ciertamente también en Afganistán. Al parecer, Oriente Medio y los diferentes países musulmanes que componen esta región no están maduros para el cambio.

Por lo tanto, debe quedar bastante claro que el Medio Oriente, entre el Océano Atlántico y las fronteras de la India, no cambiará pronto dramáticamente, al igual que no lo hizo después de los acuerdos de Oslo ni después de la mal llamada «Primavera Árabe». Esta región está condenada a seguir siendo difícil, brutal, violenta, represiva y culturalmente islamista. El doble fracaso de Estados Unidos lo demuestra una vez más. Una sospecha sana debe acompañar cada anuncio o evaluación sobre un cambio para mejor, porque es difícil o imposible realizar un cambio de este tipo en el área. El mundo debería reconocer esto y considerar los procesos regionales en consecuencia.

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que después de que Estados Unidos se vaya parcial o totalmente, no habrá un vacío. No hay vacío en el mundo real, y se habrá eliminado el obstáculo a la intervención de otras potencias que Estados Unidos planteaba por su propia presencia. Esto permitirá a China y Rusia expandir su influencia en el área. Habrá indicios económicos de esto. Ellos participarán en la reconstrucción de Siria, así como en la reconstrucción de Irak y el Líbano, y probablemente también de Afganistán (principalmente por China), y expandirán su influencia construyendo bases militares en la región y vendiendo armas. El interés chino, además de la competencia con Estados Unidos, se deriva de las necesidades energéticas de China. El interés ruso es geoestratégico. Considera al Medio Oriente como “el área vecina” desde la cual los problemas pueden extenderse a los países de la ex Unión Soviética e incluso a la propia Rusia.

China y Rusia estarán encantados de apostar su presencia y expandir su influencia, incluso simbólicamente, en cualquier lugar del que Estados Unidos se retire, aunque solo sea para señalar un cambio a su favor. Su presencia más prominente en la región probablemente provocará un cambio en el comportamiento de los países del Medio Oriente, ya que no será posible ignorar los intereses rusos y chinos. El mundo se ve diferente cuando hay una base militar china o rusa, en lugar de una base estadounidense, cerca.

En cuanto al propio Medio Oriente: los países de la región deben reconocer que las condiciones políticas y de seguridad que los rodean están cambiando y que el paraguas estadounidense se está debilitando (porque Estados Unidos decidió doblar el paraguas, para bien o para mal). Para Irán y Turquía, dos países con un pasado imperial que sueñan con restaurar su antigua gloria y expandir su influencia, esta es una oportunidad que no perderán y, por lo tanto, probablemente se volverán más agresivos.

Para los países que buscan mantener el statu quo y que están preocupados por el eje chií del mal, así como por el resurgimiento del Imperio Otomano impulsado por una ideología similar a la de los Hermanos Musulmanes, ahora es el momento de actuar colectivamente para protegerse.

Estos países son países árabes, algunos ricos, algunos densamente poblados y algunos con graves problemas económicos y sociales. Son dictaduras en un nivel u otro, que ejercen un duro control sobre su población y reprimen a la oposición. Al mismo tiempo, están amenazados por organizaciones islámicas extremistas, tanto internas como externas. A cada uno de ellos por separado le resultará muy difícil lidiar con la presión turca o iraní, así como con el peligro acechante de enemigos internos desde dentro, en diferentes formas.

Sin embargo, si actúan juntos, en asistencia mutua en asuntos económicos, de inteligencia y militares, podrán enfrentarse a los dos países no árabes que buscan controlar el mundo árabe. Cada uno de estos países se enfrentará a difíciles desafíos internos, pero también podrán lidiar con esto más fácilmente si se mitiga la amenaza externa y reciben el apoyo de la “hermana árabe” del exterior.

No está del todo claro si el mundo árabe está preparado para tal cambio. Quizás las viejas rivalidades entre y dentro de estos países no les permitan cooperar, lo que parece ser tan crucial para cualquiera que examine sus problemas externos. Si este resulta ser el caso, Irán y Turquía lo tendrán más fácil para amenazar a los países de Oriente Medio. Al mismo tiempo, los movimientos islamistas radicales se verán alentados por el éxito de los talibanes y aumentarán sus esfuerzos en estos estados árabes. Queda por verse si surge Al-Qaeda, ISIS [Estado Islámico] o una nueva organización con una ideología similar.

Desde la perspectiva israelí, el debilitamiento del compromiso y la participación de Estados Unidos en el Medio Oriente plantea un problema principalmente porque Israel se quedará con la carga de enfrentarse a los países que amenazan a Israel y a toda la región.

Al mismo tiempo, esto también presenta a Israel una genuina oportunidad. Después de todo, Israel se ve menos afectado por las retiradas de Estados Unidos que los países árabes. Israel nunca construyó su capacidad de defensa sobre la base de una asociación estadounidense activa, y ciertamente no en el campo de batalla. Israel ha esperado que Estados Unidos proporcione solo los medios para la victoria de Israel: a través de la asistencia para comprar armas estadounidenses, a través del apoyo diplomático que permite a Israel usar la fuerza hasta lograr la victoria en el campo de batalla y mediante la disuasión de las fuerzas que dañan o amenazan a Israel. En estas áreas, Estados Unidos no ha retrocedido en su compromiso con Israel y, por lo tanto, las condiciones para llevar a cabo una guerra futura no han cambiado fundamentalmente desde la perspectiva de Israel.

Sin embargo, es cierto que Israel está ahora más solo al soportar la carga diaria de lidiar con las fuerzas agresivas en la región, tanto para prevenir como para ganar guerras. Israel tendrá que afrontar esta carga adicional en el aumento de su fuerza militar. Israel debería intentar convencer a Estados Unidos para que ayude en este esfuerzo adicional. Pero en ninguna circunstancia Israel debe pedir a Estados Unidos que regrese sus soldados a la región.

No es asunto de Israel cómo Estados Unidos establece sus prioridades y dónde está dispuesto (o no) a sacrificar la vida de sus hombres y mujeres. Nuevamente, Israel debe mejorar su poder militar y, con este fin, recibir la mayor asistencia posible de Estados Unidos para que no necesite ayuda estadounidense en el campo de batalla. Israel debe enfatizar repetidamente que se defenderá por sí mismo. Israel está dispuesto a pagar por esta capacidad y estará feliz de recibir la ayuda de Estados Unidos para aliviar la carga de realizar esta capacidad.

De hecho, la posición regional de Israel puede fortalecerse en dos áreas. Quizás los países de Oriente Medio llegarán a comprender que una relación abierta con Israel es de vital importancia para su capacidad de defenderse. A diferencia de Irán y Turquía, Israel no tiene pretensiones ni aspiraciones de controlar o influir en los países árabes, además de su deseo de evitar que lo amenacen. Por lo tanto, los países árabes pueden beneficiarse significativamente de las relaciones abiertas con Israel porque Israel puede proporcionar conocimientos y tecnología en áreas que son importantes para estos países, como el agua, la agricultura, la educación y la salud. Israel puede ayudarlos a defenderse mediante la cooperación de inteligencia, así como con asistencia de seguridad abierta y encubierta.

Israel no es un sustituto de Estados Unidos, pero junto con Israel estos países podrán construir un esquema regional que les facilitará hacer frente a diversas amenazas. Si responde correctamente a la decisión de Estados Unidos, el mundo árabe puede madurar y aprender a lidiar con sus problemas por sí solo, junto con Israel.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, aumentará la importancia de Israel para asegurar los intereses estadounidenses en la región (y necesariamente también de la posición de Israel como componente de la seguridad nacional de Estados Unidos). Si Estados Unidos evalúa la situación correctamente y no permite que el clamor del flanco ideológico antiisraelí en los márgenes de la extrema izquierda del Partido Demócrata perjudique su pensamiento racional y profesional, comprenderá que Israel es el único país de la región en el que Estados Unidos puede contar.

Israel es el único país donde Estados Unidos tiene un socio serio y un área segura de despliegue avanzado; el único país en el que Estados Unidos puede confiar en la resiliencia del régimen y la amistad. Es la única democracia en toda la región, en la que Estados Unidos puede confiar en el sentido más profundo de la palabra. “Valores compartidos” no es un eslogan vacío, sino la base para la cooperación frente a situaciones difíciles.

La decisión de los presidentes estadounidenses recientes de recortar las inversiones en el Medio Oriente (principalmente para dirigir la energía y los presupuestos al Lejano Oriente) es sin duda de importancia histórica para todo el Medio Oriente. El cambio de EE. UU. no garantiza su éxito en la carrera contra China, pero ciertamente socava el sentimiento de los países de la región del Medio Oriente de que hay alguien en quien confiar en caso de una crisis, particularmente con respecto a Irán y Turquía y con respecto a la lucha contra el terror global.

Sin embargo, si actúan juntos, los países árabes deberían poder defenderse de la agresión iraní y turca. Agregar a Israel a esta empresa hará que sea mucho más fácil enfrentarse a las potencias regionales que no son árabes pero que aspiran a gobernar el mundo árabe. Israel debe continuar fortaleciendo su capacidad para defenderse por sí mismo con la ayuda de Estados Unidos. Israel seguirá siendo el aliado de Estados Unidos en el que más se puede confiar frente a las amenazas y los cambios que azotan la región.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security y JINSA – The Jewish Institute for National Security of America