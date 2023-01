¿Qué hay detrás las visitas de funcionarios estadounidenses a Israel? ¿Señales de cooperación o confrontación?

22 enero, 2023

Por primera vez desde que el nuevo gobierno del primer ministro Netanyahu asumió el cargo, altos funcionarios de la Administración de EE. UU., el asesor de Seguridad Nacional, seguido quizás por el secretario de Estado, visitarán Israel.

Las visitas traen consigo muchas oportunidades, incluida la posibilidad de redactar un plan de trabajo conjunto, pero también conllevan desafíos. Se requerirá que Israel aborde varios problemas desafiantes para garantizar que los fuertes lazos bilaterales entre Jerusalén y Washington no se vean socavados.

Por Eldad Shavit

La visita a Israel del asesor de Seguridad Nacional de los EE. UU., Jake Sullivan, y la esperada visita del secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, están destinadas a coordinar la política con Israel en una variedad de temas, sobre todo Irán. Además, tienen como objetivo aclarar las preocupaciones sobre la posibilidad de que los movimientos del gobierno israelí rompan el statu quo en el tema palestino. Si bien Biden y su Administración, amistosos con Israel, no buscan la confrontación, los pasos que entren en conflicto con los intereses y valores de Estados Unidos podrían conducir en esa dirección. El valor de Israel para los Estados Unidos se ha derivado durante muchos años de su posición como la única democracia en el Medio Oriente. Los movimientos que se interpretan como que socavan esta imagen, agravados por las crecientes críticas a Israel que ya sonaron entre los legisladores demócratas y muchos judíos estadounidenses, podrían cambiar la situación con el tiempo. Por lo tanto, el gobierno israelí, que necesita el apoyo de los Estados Unidos para enfrentar los muchos desafíos políticos y de seguridad que se le presentan, debe considerar el estado de ánimo y los intereses de los Estados Unidos.

El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se encuentra ahora en Israel, y aparentemente su visita será seguida por una visita del secretario de Estado Antony Blinken. Desde las elecciones a la Knesset (Parlamento), y más aún desde la juramentación del nuevo gobierno israelí, altos funcionarios de la Administración estadounidense han realizado frecuentes declaraciones en público, en las que el hilo conductor incluye los siguientes principios:

La Administración de EE. UU. apoya la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, y los pasos que alejan a las partes de este objetivo son peligrosos para la seguridad a largo plazo de Israel y su identidad judía. Según el secretario de Estado Blinken, la Administración es consciente de que en la actualidad las posibilidades de avanzar en una solución política son escasas, pero tienen la intención de mantener la opción en el futuro. Por lo tanto, la Administración se opondrá a las medidas que aumenten las tensiones y debiliten las perspectivas de una solución política. Blinken enfatizó explícitamente que la Administración objetará la expansión de los asentamientos en Cisjordania y los movimientos de anexión. Tom Nides, embajador de Estados Unidos en Israel, agregó que la misión central de la administración es “mantener viva la solución de dos estados”.

Estados Unidos espera que Israel mantenga el statu quo en el Monte del Templo y en los lugares sagrados. El secretario de Estado Blinken enfatizó que es importante que todas las partes muestren moderación y eviten las provocaciones en el Monte del Templo y en otros lugares sagrados, tanto en la retórica como en la acción.

Estados Unidos “mantendrá [al gobierno de Israel] los estándares mutuos que hemos establecido en nuestra relación durante las últimas siete décadas”. Estados Unidos continuará apoyando los valores democráticos, incluidos los derechos LGBT y la igualdad de justicia para todos los ciudadanos de Israel. Hasta ahora, los funcionarios de la Administración han evitado referirse en público a la reforma judicial propuesta por el gobierno israelí, pero se citó a un portavoz del Departamento de Estado que enfatizó que los principios democráticos compartidos estaban en el centro de la relación entre los dos países, y que las instituciones independientes de Israel eran fundamentales para mantener la floreciente democracia del país.

La visita de altos funcionarios estadounidenses a Israel, y la posible visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, son una oportunidad para que ambas partes presenten su política, en un esfuerzo por elaborar un plan de trabajo conjunto. Aparentemente, la Administración está preocupada por los movimientos descritos en los acuerdos de coalición, particularmente en el contexto de la cuestión palestina, así como en el ámbito interno israelí. La impresión es que, aunque la Administración enfatiza que conoce y confía en el juicio del primer ministro Netanyahu, las visitas tienen como objetivo subrayar a los líderes israelíes la seriedad de las expectativas estadounidenses de que el nuevo gobierno tendrá en cuenta los intereses y deseos de los Estados Unidos, como expresado en una serie de comentarios sobre asuntos relevantes desde las elecciones a la Knesset. Es probable que los visitantes estadounidenses tengan la intención de centrarse, entre otras cosas, en la coordinación de políticas sobre la cuestión iraní.

En un artículo publicado en Yisrael Hayom (11 de enero), Meir Ben Shabbat, ex consejero de Seguridad Nacional y actualmente investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), estimó que la Casa Blanca ha ajustado sus expectativas a la composición del nuevo gobierno, las posiciones de la coalición sobre el tema palestino y la situación interna en Israel. Además, “Netanyahu debe enfatizar que Israel es una democracia joven y vigorosa que utiliza herramientas democráticas para discutir temas que son el foco de severos desacuerdos internos. No hay motivo para la intervención o la influencia extranjera de ninguna de las partes”. Sin embargo, es dudoso que la Administración respalde el enfoque de Ben Shabat. De hecho, la Administración del presidente Biden ha mostrado desde el principio un gran compromiso con la seguridad y el bienestar de Israel, y parece que no tiene prisa por desgastarse en una confrontación con él. Sin embargo, la inmunidad no dura para siempre, sobre todo en lo que respecta a los acontecimientos en el ámbito palestino. Cualquier desviación significativa por parte de Israel del statu quo en general, y en particular la promoción de movimientos unilaterales afectará las acciones de la Administración. La reacción de EE. UU. podría ir desde la condena pública hasta la erosión real del respaldo que Israel recibe en las instituciones internacionales, incluido el Consejo de Seguridad, que probablemente abordará el tema.

Jake Sullivan, Meir Nem Shhabbat y Gilad Eerdan Foto> Oficina del Asesor de Seguridad Nacional de EE. UU.

Además, es importante que Israel no ignore el mensaje de los Estados Unidos sobre la necesidad de “preservar los valores compartidos” como base para la relación especial entre los países. Algunos afirman que las demandas de Estados Unidos son vagas y no son más que retórica de una Administración que tiene contactos con países que están lejos de ser defensores de los principios democráticos. Aun así, los contactos entre la Administración y estos países se ven eclipsados por la profundidad de sus relaciones con los países democráticos. Por tanto, aquí también es muy probable que la realidad emergente desmienta las afirmaciones de quienes minimizan el posible riesgo de la política del nuevo gobierno en las relaciones con Estados Unidos.

La Administración estadounidense ve en la promoción de una agenda liberal y el fortalecimiento de la democracia su objetivo central y, en su opinión, Israel debe preservar estos principios, particularmente con respecto a posibles daños a los derechos humanos y un sistema judicial independiente. El valor de Israel para los Estados Unidos se deriva ante todo de la capacidad de la Administración para presentarlo como la única democracia en el Medio Oriente. Esto es especialmente cierto en un momento en que las críticas estadounidenses a la conducta de Israel, en particular la de sus legisladores elegidos democráticamente, son cada vez más fuertes. Al mismo tiempo, se está reduciendo la motivación y la capacidad de apoyar a Israel por parte de los judíos estadounidenses, cuyos líderes critican al gobierno israelí con una frecuencia cada vez mayor.

Las visitas de Sullivan y Blinken serán una oportunidad para que el primer ministro Netanyahu presente sus objetivos a la Administración y, en particular, transmita sus ideas sobre las necesidades de Israel y la naturaleza preferida de la cooperación entre los países. Sin embargo, la suposición de que, independientemente de sus acciones, Israel seguirá siendo un activo para los Estados Unidos en términos de seguridad, economía y tecnología, y que la Administración, por lo tanto, cerrará los ojos y seguirá concediendo todas sus solicitudes, es incorrecta. Además, esta suposición errónea podría dañar la capacidad de Israel para establecer el diálogo estratégico con la Administración que es tan esencial en vista de los desafíos que enfrenta. El foco concreto de la agenda de Israel es el tema iraní. Incluso si la Administración cree que la diplomacia es la forma preferida de evitar que Irán adquiera armas nucleares, el progreso significativo de Irán en las capacidades de enriquecimiento de uranio obliga a los EE. UU. a preparar un plan alternativo para reforzar su disuasión, un proceso que requiere un entorno «libre de ruido». Un cambio unilateral de política por parte de Israel sobre la cuestión palestina y la necesidad de la Administración de hacer frente a una situación que percibe como problemática, hará que sea muy difícil centrar su atención en la coordinación sobre la cuestión iraní.

Además, el primer ministro Netanyahu ha definido la expansión de los Acuerdos de Abraham en general, y la promoción de las relaciones con Arabia Saudita en particular, como un objetivo estratégico para su gobierno. Parece probable que, durante la visita de los funcionarios estadounidenses, Netanyahu les pida que trabajen con estos países para asegurar una rápida implementación de este objetivo. Incluso es posible que Netanyahu le pida a la Administración que apoye a Israel contra los movimientos políticamente hostiles de la Autoridad Palestina en la arena internacional, especialmente en vista de la reciente solicitud de la Asamblea de la ONU a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para una opinión sobre la legalidad de la ocupación. La Administración está de acuerdo con Israel sobre la importancia de estos objetivos, pero ¿será capaz de promoverlos en una situación en la que Israel actúa en contra de sus declaraciones con respecto a los palestinos? Esto es muy poco probable.

Para Israel, las relaciones con los Estados Unidos son una prioridad máxima, pero esto significa tener en cuenta los intereses estadounidenses. El liderazgo israelí, por supuesto, debe defender lo que considera importante para la seguridad nacional de Israel, incluso al precio de un conflicto con la Administración estadounidense. Sin embargo, es vital comprender que Washington, tanto la Administración como el Congreso, espera que Israel respete los intereses estadounidenses. Israel no puede esperar que la Administración responda a sus necesidades en una situación en la que sus políticas contradicen significativamente los intereses y valores de Estados Unidos.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies