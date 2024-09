Qatar y Turquía se ofrecen para mediar entre Israel y Hezbollah, según una fuente libanesa

Qatar y Turquía se han ofrecido para mediar entre Israel y Hezbollah para lograr el cese de los bombardeos masivos israelíes contra las posiciones militares y arsenales de la organización terrorista chií el sur del Líbano, donde el Estado judío intenta «crear una zona de amortiguación de 10 kilómetros de profundidad», dijo este martes una fuente diplomática libanesa en El Cairo.



Esa fuente, que prefirió no ser identificada por la sensibilidad del asunto, reveló que el Gobierno libanés ha recibido «varios mensajes estadounidenses y europeos» en los que se le comunica que «Israel no retrocederá», y que «la única solución» es que Hezbollah «haga concesiones», ya que «cualquier negativa sólo provocará más ataques y escalada».



Ante el rápido deterioro de la situación en la frontera líbano-israelí, «Qatar y Turquía se han ofrecido a mediar y a contactar de forma directa con Hezbollah», agregó la fuente que señaló que una «delegación de ambos países llegará en las próximas horas a Beirut».



Esa delegación -añadió- «transmitirá una iniciativa que no incluye ninguna garantía de parte de Israel» en alusión implícita a que su visita se centrará en presionar a la formación terrorista chií libanesa para que cese el lanzamiento de cohetes y drones contra el Estado judío en apoyo al grupo terrorista islámico palestino en Gaza.



«Ayer (lunes) llegaron gran número de mensajes estadounidenses, árabes y europeos a (el primer ministro libanés, Najib) Mikati y a (el presidente del Parlamento Nabih) Berri, e incluso a Hezbollah, que incluían una petición israelí clara y directa de cerrar el frente de apoyo (a Gaza) para frenar la escalada», dijo la fuente.



«Todos los mensajes se centran en un punto; Israel quiere crear una zona de amortiguación, sin nadie, a una profundidad de 10 kilómetros, que no retrocederá y que la única solución es volver a implementar la Resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU) y al mismo tiempo cumplir con las concesiones que exige», aseveró.



Esa resolución, que puso fin a la guerra entre Líbano e Israel de 2006, establece que en la franja fronteriza sólo pueden desplegarse las fuerzas armadas libanesas, por lo que los efectivos del grupo terrorista Hezbollah, armados y patrocinados por Irán, apostados junto a la divisoria con Israel deberían retirarse hacia el norte, por encima del río Litani. También se estipula el desarme del grupo. Aurora y EFE

