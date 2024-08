Qatar insta a Irán a «mantener la calma» de cara a los avances en las negociaciones para una tregua en Gaza

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, informó al titular de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri, de la marcha de las negociaciones en Doha para una tregua en Gaza, vista como una de las últimas esperanzas para evitar una expansión de la guerra en Oriente Medio.



Según un comunicado de Exteriores catarí, Abdulrahmán mantuvo una conversación telefónica con Bagheri, con quien abordó «las tensiones en Oriente Medio y los avances en los esfuerzos conjuntos de mediación para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza».



El catarí subrayó en su conversación con Bagheri «la necesidad de mantener la calma y reducir las tensiones en la región».



Las negociaciones de Doha entre un equipo negociador israelí y los mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos- comenzaron ayer jueves en busca de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, en medio de una creciente tensión por un posible ataque iraní contra el Estado judío.



Irán y sus aliados en varios países de Oriente Medio, en particular el grupo terrorista libanés chií Hezbollah y los hutíes del Yemen, se comprometieron a atacar Israel para vengar las recientes eliminaciones de dos de sus cabecillas.



Se trata del máximo comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, que murió el 31 de julio pasado en un bombardeo selectivo israelí en el sur de Beirut, y del ex líder del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, muerto ese mismo día en un atentado en Teherán, que las autoridades iraníes atribuyen a Israel.



Ante las amenazas iraníes y de sus aliados, la comunidad internacional intenta evitar una escalada regional a través de presionar para un alto el fuego entre Israel y Hamás.



El grupo terrorista islámico palestino, que tiene su oficina política en Doha, dijo que no participará en las reuniones y pide aplicar lo que se ha acordado con anterioridad, si bien se mostró abierto a reunirse con los mediadores en caso de que haya avances.



Fuentes egipcias dijeron que las negociaciones continuarán hoy, viernes, y señalaron que Egipto y Qatar mantienen los canales de comunicación con Hamás y realizan consultas con el grupo, sin aportar más detalles.



Las partes buscan en Doha avanzar hacia un acuerdo de alto el fuego que permita un intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos presos en base a la propuesta presentada por Estados Unidos a finales de mayo.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora