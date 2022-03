Putin quiere volver a la Rusia de Pedro el Grande, dice el historiador Medvedev

7 marzo, 2022

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere «regresar a las fronteras de Pedro el Grande» y cuenta con el apoyo de «la mayoría de los rusos», asegura el historiador y antiguo disidente en la época soviética Roy Medvedev, para quien Ucrania es el intento del mandatario de «reescribir la Historia».



Putin «quiere situar a Rusia entre las grandes potencias del mundo, al margen de China y Estados Unidos. Piensa lo que dice, y se lo cree de verdad. El problema es siempre el mismo. Para Europa, Rusia siempre será demasiado grande. Para la inmensa mayoría de los rusos, no», dice en una entrevista que publica hoy «il Corriere della sera».



Sobre la invasión de Ucrania, el historiador, de 95 años y que fue expulsado en 1968 del PCUS por oponerse a la rehabilitación de Stalin, considera que Putin «quizás teme las consecuencias económicas, pero la mayoría de los rusos están de acuerdo con lo que está ocurriendo», aunque «a los occidentales no les guste admitirlo».



Ucrania «como esfera de influencia, se remonta geográficamente a la época de Gogol, nuestro gran escritor que nació en lo que ahora es territorio ucraniano, pero que todo el mundo considera ruso. La historia nunca pasa en vano. Ni siquiera Putin planea recuperarla toda. Sólo la parte de habla rusa. En cuanto a la amenaza nuclear, nadie piensa realmente en ello. Son sólo palabras», asegura.



Sobre Putin dice que se trata de «una figura absolutamente peculiar. Está obsesionado con enfrentarse al pasado, quiere ser recordado, convertirse en nuestro icono. En este sentido, también le mueve la ambición personal. Ucrania es sobre todo su intento de reescribir la Hstoria, de desviar su curso».



«Desde luego, no es un zar, una figura que para él tiene connotaciones mitológicas. Desde luego, no se parece a Lenin. Pero tampoco es como Stalin, con quien a menudo se le compara maliciosamente», añade Medvedev, que fue perseguido por el dictador soviético y rehabilitado con la «perestroika» de Mijail Gorbachov, del que fue colaborador.



Sobre la democracia rusa afirma que «está muy controlada. Pero con tan sólo diez años de democracia occidental, durante los años de Yeltsin, el país saltó por los aires. Y eso tampoco os gustó. Aparte de ese período, los rusos nunca han experimentado ‘vuestra’ democracia. No están acostumbrados», añade.



Y concluye: «Hay otros modelos de sociedad además del de EEUU. Los europeos deberíais haber sido los primeros en entenderlo. Pero siempre os habéis negado a reconocer este hecho evidente. El mundo ya no es bipolar y va en otra dirección. Putin y Rusia lo han estado esperando durante mucho tiempo. Y después han decidido ir por libre». EFE