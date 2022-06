Putin deslizó amenazas a Suecia en un homenaje a Pedro el Grande

10 junio, 2022

El mandatario ruso afirmó que "Pedro I combatió contra Suecia. ¡No arrebató nada! ¡Lo recuperó!".

El presidente ruso, Vladímir Putin, conmemoró este jueves el 350 aniversario del nacimiento de Pedro el Grande, el emperador que abrió «la ventana a Occidente», que ahora se está cerrando debido a la campaña militar rusa en Ucrania.

«El que nosotros tengamos que defendernos, luchar, es algo evidente. Casi nada ha cambiado. Pareciera que Pedro I combatió contra Suecia y le arrebató algo a alguien. ¡No arrebató nada! ¡Lo recuperó!«, dijo Putin después de inaugurar una exposición dedicado el emperador que gobernó Rusia durante 43 años (1682-1725).

En clara alusión a la «operación militar especial» rusa en Ucrania, Putin aseguró: «Por lo visto, a nosotros también nos ha tocado recuperar y consolidar».

La expresión «La ventana a Europa» la popularizó el gran poeta ruso Alexandr Pushkin en su relato poético «El jinete de bronce» (1833) dedicado a la estatua ecuestre de Pedro I, que fundó San Petersburgo (1703).

Putin recordó que entonces los países occidentales tampoco reconocieron como territorio ruso las áreas bañadas por el Báltico, donde se encuentra San Petersburgo, y las tierras en torno al lago Ládoga.

«Todos los reconocieron (esos territorios) como suecos. Desde tiempo inmemorial (…) allí vivían los eslavos», recalcó.

Además, aludió a la importancia de reforzar la soberanía política, militar, económica y tecnológica, y también la consolidación social en torno a la historia, cultura y lengua rusas, de lo contrario «todo se desintegrará».

«¿Cómo lograr la seguridad exterior sin la soberanía tecnológica? Es imposible. Nunca hubieran aparecido las armas hipersónicas sin el potencial de nuestra ciencia e industria. Nunca», señaló.

También subrayó que cualquier país, pueblo o etnia que aspire a ser unas de las potencias líderes en el mundo «debe garantizar su soberanía».

Los comentarios de Putin se dan luego de intentos de Suecia y de Finlandia, históricamente neutrales, de ingresar a la OTAN. De conseguirlo, San Petersburgo estará a apenas 200 kilómetros de territorio de la Alianza Atlántica, que se convertirá en el nuevo gendarme del Báltico.

Además, el enclave báltico de Kaliningrado, antiguo territorio alemán de Königsberg, podría también quedar incomunicado por tierra.

No obstante, Putin subrayó hoy que Rusia, en el plano económico, no repetirá «el mismo error» que la URSS y no reeditará «el Telón de Acero» que caracterizó la Guerra Fría. «Es imposible rodear un país como Rusia con una muralla. Y nosotros no tenemos intención de levantar esa muralla», dijo.

Con información de EFE