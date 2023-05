Prueba de fuego para la diplomacia árabe en Yemen y Siria

20 mayo, 2023

Yemen puede parecer lejos de Israel, pero los eventos allí también tienen relevancia directa para Jerusalén.

Por Jonathan Spyer

La cuestión del Yemen constituye una prueba de fuego clave en el acercamiento recientemente concluido entre Irán y Arabia Saudita. Desde el lanzamiento de la campaña para tomar el poder por parte de los hutíes en 2014 y la intervención saudita para evitar el desastre estratégico de que una fuerza pro-iraní alcanzara el estrecho de Bab el Mandeb, Yemen ha constituido el principal frente de batalla entre Riad y Teherán.

Más de 150.000 personas han muerto en la guerra subsecuente, incluidos 14.500 civiles. En vista de esta situación, la cuestión de arreglos futuros en ese arruinado país cobra gran importancia al considerar la viabilidad de los esfuerzos árabes actuales para desmantelar, a través de la diplomacia, el proyecto iraní de dominación regional.

Yemen puede parecer lejos de Israel, pero los eventos allí también tienen relevancia directa para Jerusalén. El movimiento Ansar Allah, o los Hutíes, es un instrumento importante del régimen iraní. Junto al Hezbollah libanés, parecen ser el instrumento preferido de Teherán para las operaciones estratégicas que el régimen iraní prefiere no emprender con sus propias fuerzas.

Los hutíes, por ejemplo, fueron supuestamente responsables del acto de guerra estratégico más efectivo realizado por el régimen iraní durante la última media década: el ataque con aviones no tripulados contra las instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais el 14 de septiembre de 2019. Como resultado del ataque, la producción de petróleo saudita se redujo inmediatamente a la mitad y disminuyó sustancialmente en las semanas siguientes.

El ataque, y la débil respuesta occidental al mismo, fueron factores importantes que contribuyeron a colocar a Arabia Saudita en su trayectoria actual de acercamiento con Irán, mediado por China.

Los ministros de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, Arabia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, y China, Qin Gang, durante el restablecimiento de relaciones en Beijing, el 6 de abril. Foto: Mehr News Agency CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Ningún observador internacional cree que los hutíes tuvieron o tienen la capacidad independiente para lanzar un ataque de esa magnitud o impacto. Las operaciones de Abqaiq y Khurais, por lo tanto, demostraron la capacidad iraní para llevar a cabo grandes actos de agresión, que serían vistos como actos de guerra si fueran llevados a cabo por fuerzas estatales oficiales, evitando consecuencias o responsabilidad por ellos.

Esta capacidad iraní, frente al Yemen, pero también en Irak, Siria, Líbano, la Franja de Gaza y Cisjordania, constituye la potencia disruptiva de Irán en el contexto regional. El objetivo de la diplomacia árabe actual es inducir a los iraníes a aceptar abandonar este modo de actividad para permitir el retorno, por primera vez en más de una década, a algo parecido a la estabilidad en partes clave de Oriente Medio.

Como parte del acuerdo, Irán habría acordado cesar los envíos encubiertos de armas a los hutíes en Yemen, lo que permitiría la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Un informe del 16 de marzo en The Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses y sauditas confirmando el compromiso iraní con esto.

Irán, por cierto, ha negado sistemáticamente que alguna vez haya abastecido a los hutíes. Durante un período, tales afirmaciones se tomaron en serio en las cancillerías occidentales. Israel y otros, que desafiaron las afirmaciones iraníes, fueron acusados de simplificar la imagen, al no comprender la auténtica naturaleza local de los hutíes y la inaplicabilidad de un modelo de «talla única» para la gestión iraní de los proxies [apoderados] regionales.

Tales devociones han sido silenciosamente abandonadas en los últimos años ante la creciente evidencia del apoyo activo de Irán. En los últimos años, los inspectores de la ONU han rastreado sistemáticamente los envíos de armas para el movimiento Ansar Allah hasta Irán. Algunas de las armas interceptadas iban mucho más allá de las capacidades ligeras que normalmente se asociarían con una insurgencia en un país en desarrollo.

Por ejemplo, en noviembre de 2022, las fuerzas navales estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán interceptaron un barco pesquero que se dirigía de Irán a Yemen. Descubrieron que el barco transportaba más de 70 toneladas de perclorato de aluminio, un químico utilizado para el combustible de misiles balísticos de alcance medio.

El compromiso iraní de cesar estos suministros es, por lo tanto, una prueba clave de la viabilidad del acercamiento y de la diplomacia árabe con respecto a Irán en general.

Después de dos meses, ya se dispone de la primera evidencia de los resultados. Un informe del 11 de mayo en el sitio web de Al Monitor citó al enviado especial de EE. UU. a Yemen, Tim Lenderking, confirmando que, al menos hasta ahora, el acercamiento de marzo no ha detenido el suministro continuo de Irán de sus clientes hutíes.

Al Monitor citó a Lenderking diciendo que Irán ha “armado, entrenado y equipado a los hutíes para luchar y atacar a Arabia Saudita… Estos ataques no han tenido lugar durante más de un año, pero los iraníes han seguido contrabandeando armas y narcóticos hacia el conflicto.”

Reuters citó a Lenderking el 11 de mayo confirmando que “los iraníes han seguido contrabandeando armas y narcóticos hacia este conflicto, y estamos muy preocupados de que esto continúe a pesar de los beneficios que se derivarían de un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Así que creo que ese es un espacio que tenemos que vigilar”. Estados Unidos, concluyó Lenderking, sigue “preocupado por el papel de Irán” en Yemen.

El enviado estadounidense no brindó información detallada sobre la base de su afirmación. Suponiendo que sea precisa, las implicaciones son significativas y no alentadoras para la estrategia regional saudita. Un alto el fuego de seis meses colapsó en octubre de 2022, cuando los hutíes se negaron a renovarlo. Los continuos suministros iraníes y la mejora de las capacidades de la organización Ansar Allah indican que no se ha producido ningún cambio sustancial en la postura de Teherán hacia sus clientes.

Ninguna alteración en el comportamiento de Irán

Las declaraciones de Lenderking sugerirían que el “acercamiento” iraní-saudita en realidad no está produciendo ninguna alteración importante en el comportamiento iraní frente a Yemen. En este sentido, la evidencia emergente se combina con indicaciones que vienen de más lejos.

Un informe del 9 de mayo del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, asociado con la oposición, investigó el patrón de actividad de las milicias apoyadas por Irán en Siria, en el contexto del actual regreso de Siria al redil diplomático árabe. Este regreso de Siria como miembro de pleno derecho de la Liga Árabe constituye un proceso paralelo al acercamiento árabe a Irán, iniciado por los Emiratos Árabes Unidos y ahora también asumido por Arabia Saudita.

El Observatorio señaló que dos milicias asociadas a Irán en Siria, la afgana chií Fatemiyun y la paquistaní chií Zeinabyun, han bajado en los últimos días la bandera iraní y sus estandartes de milicias de sus posiciones en el sureste de Siria. A petición directa del régimen de Assad, las milicias han izado la bandera del régimen sirio en su lugar.

El informe menciona la ciudad de Deir al Zur, la ciudad de Mayadeen y el área de Albukamal cerca de la frontera sirio-iraquí como los lugares donde ocurrieron estos cambios de identificación. El Observatorio dijo también que se habían tomado acciones similares más al oeste, en el área de Palmira en la provincia de Homs.

Al señalar los compromisos verbales del régimen sirio con los estados árabes con respecto a la reducción de las milicias asociadas con Irán a cambio de la normalización de las relaciones, el Observatorio escribió que, a partir de ahora, los cambios son «solo informativos». Es decir, se mantiene la “presencia plena” de las milicias, y de hecho no se ha retirado ningún elemento. Solo han cambiado los estandartes.

Entonces, a partir de ahora, la prueba de fuego de Yemen y la evidencia emergente adicional de Siria sugerirían que Irán y sus aliados están recibiendo los beneficios diplomáticos de los compromisos de un cambio de comportamiento, mientras continúan comportándose en todos los aspectos esenciales exactamente como antes. Esto no debería ser una gran sorpresa, dada la centralidad de las ambiciones regionales de Irán en el ethos fundamental del régimen y la importancia del uso de milicias franquiciadas para promover estos objetivos.

Los observadores árabes (y occidentales) harían bien en notar la procedencia del proverbio persa sobre «Ham Khoda-ro mikhad ham Khorma-ro», que se refiere a alguien que quiere «tanto a Dios como a los dátiles». Es decir, el concepto de retener el pastel y comérselo simultáneamente tiene una larga historia en esta vecindad.

Fuente: The Jerusalem Post