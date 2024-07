Prohibida en Alemania una revista ultraderechista por difundir contenidos antisemitas y racistas

La titular alemana del Interior, Nancy Faeser, prohibió este martes la publicación ultraderechista Compact, cercana al ala más extremista del partido Alternativa para Alemania (AfD), y la productora Conspect Film por difundir contenidos antisemitas, racistas, contrarios a las minorías, revisionistas y teorías de la conspiración, y por servir de altavoz de la extrema derecha.



«Hoy he prohibido la revista ultraderechista Compact-Magazin. Se trata de un altavoz central de la extrema derecha. Esta revista incita de forma incalificable al odio contra los judíos, las personas con raíces migratorias y nuestra democracia parlamentaria», declaró la ministra en un comunicado.



Subrayó que esta prohibición constituye un duro golpe contra la extrema derecha y una muestra de que se actúa contra aquellos que «alimentan un clima de odio y violencia» contra los refugiados y migrantes» y buscan ponerse por encima del Estado democrático.



«Nuestro mensaje es muy claro: no permitiremos que se defina étnicamente quién pertenece a Alemania y quién no. Nuestro Estado de derecho protege a todos aquellos que son tratados con hostilidad por su fe, su origen, el color de su piel o su postura democrática», añadió.



Desde primeras horas de esta mañana, agentes de los estados de Brandeburgo, Hesse, Sajonia y Sajonia-Anhalt registran las propiedades de estas organizaciones y los domicilios de sus principales actores, directivos y accionistas con el fin de incautarse de activos y otras pruebas.



La revista esta clasificada desde 2022 por la Oficina Federal de Protección de la Constitución -el espionaje interior- como de extrema derecha, tiene una tirada de 40.000 ejemplares, está dirigida por el ultraderechista Jürgen Elsässer, y la empresa multimedia incluye asimismo el canal de vídeo en línea «Compact-TV».



La empresa esta presente, además, en numerosos medios sociales y gestiona una tienda en línea que vende libros, audiolibros, CDs y DVDs, así como artículos de mercadotecnia como ropa, carteles, pegatinas, tazas y medallas, además de sus propios productos impresos.



El comunicado agrega que la empresa busca degradar asimismo a los miembros de determinados grupos étnicos, en particular los de origen árabe, como ciudadanos de segunda clase.



Elsässer ha organizado actos de apoyo a AfD de cara a las elecciones regionales en los estados federados de Sajonia, Turingia y Brandeburgo, los tres en el este de Alemania, en que se celebrarán en septiembre.



Los actos forman parte de una serie que Elsässer ha bautizado como «Ola azul», en alusión al color que identifica a AfD.



Elsässer ha dicho a través de la página web de «Compact» que su plan es «derrocar el actual régimen» y se define a sí mismo como partidario del presidente ruso Vladímir Putin de quien dijo que «ha hecho fuerte otra vez a su país que es una alternativa a la decadencia de Occidente»,



Tras el comienzo de la invasión a Ucrania Elsässer reiteró su apoyo a Putin y dijo que «cada kilómetro que avancen las tropas rusas acerca la libertad a Alemania».



El líder de AfD en Brandeburgo , Christoph Berndt, acusó al Ministerio del Interior de tomar medidas «propias de un estado policial» y que la prohibición de un medio comunicación como «Compact» no se hace «para proteger la democracia sino por miedo a la democracia». EFE