Programa Rimonim en Israel

11 enero, 2022

A pesar de la pandemia, 33 docentes de América Latina lograron llegar a Israel y recibir sus diplomas.

Un grupo de maestros comprometidos y osados” de Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá lograron obtener la autorización para ingresar a Israel a fines de diciembre y participar de un seminario académico de tres semanas, organizado por Herzog College.

El seminario formó parte del programa de capacitación docente “Rimonim” de 18 meses, que al cabo del mismo se recibe el certificado de «Morim Latefutzot» (maestros para la diáspora). Lo entregan del Ministerio de Educación de Israel y de Herzog College.

Los esfuerzos realizados para la concreción de este viaje fueron muy grandes. Tanto por parte de los participantes, para poder ingresar al país y por el director de programas en español de Herzog Global, Shmuel Kornblit. Durante semanas se llevaron a cabo conversaciones con tres ministerios distintos en Israel y así se logró la obtención de los permisos. Estos posibilitaron el ingreso de los docentes a Israel y el desarrollo del programa sin dificultades. De modo que los 33 participantes pudieron estudiar, conocer nuevos materiales educativos y recorrer distintos lugares con destacados educadores como completar sus estudios y recibir el diploma.

Foto: Rimonim Israel

El curso académico de formación de profesores «Rimonim» está a cargo del Ministerio para Asuntos de la Diáspora, el Ministerio de Educación y Herzog College. Lo hacen a través del proyecto UnitEd para la formación de profesores de estudios judaicos en la diáspora. Asimismo, el Vaad hajinuj de AMIA en Argentina y la Universidad Hebraica en México participan de algunos de los cursos del programa.

Otros 22 estudiantes esperan llegar a Israel el próximo mes de julio y se está aguardando la respuesta por parte del Ministerio de Educación de Israel, a fin de poder abrir un nuevo ciclo para quienes estén interesados.

Durante los últimos 18 meses, los participantes de este programa han invertido un promedio de 10 horas semanales para estudiar los contenidos de los cursos, enviar sus trabajos y exámenes, además de ocuparse de sus compromisos laborales, en esta época de pandemia.

Foto: Rimonim Israel

Entre los cursos académicos que se desarrollaron especialmente para este programa, se abordaron recursos relacionados a la enseñanza del Tanaj con plataformas tecnológicas, tanto en hebreo como en español, tomando en cuenta que Herzog College es una institución líder en este campo, gracias al desarrollo de tanaj.org, historia judía, estrategias para la enseñanza del idioma hebreo, la tradición oral, pensamiento judío, sionismo, talleres de prácticas educativas y pedagogía.

La mayoría de los estudios se realizaron a distancia a través de plataformas interactivas. Allí, los participantes aprendieron diversas habilidades pedagógicas útiles que resultaron en la tarea educativa con sus propios alumnos durante los cierres por el COVID.

A continuación, les compartimos algunas de las declaraciones formuladas en referencia al programa: El Dr. Najman Shai, Ministro de Asuntos de la Diáspora, expresó: “Reconocemos la importancia de capacitar maestros en la Diáspora e invertir recursos en su éxito. Porque ellos son los guardianes del idioma hebreo, de nuestros valores judíos. Como también de la identidad judía de la próxima generación y de su conexión con el Estado judío”.

Foto: Rimonim Israel

Al entregar los certificados, el Rabino Prof. Yehuda Brandes, presidente de Herzog College, señaló: “Después de un largo período de aprendizaje a distancia, nos complace darles la bienvenida a quienes han llegado para estudiar junto a los educadores de Herzog. Dirigidos por el incansable Shmuel Kornblit, que ha superado los desafíos sin precedentes de que el grupo pueda entra a Israel pese al Covid y ha hecho esfuerzos denodados para completar el curso. Esperamos que compartan sus nuevas experiencias y el conocimiento adquirido con tanto esfuerzo, con generaciones de estudiantes en sus escuelas».

Foto: Rimonim Israel

David Bassul, de la escuela Albert Einstein, Panamá, quien participó en el curso «Rimonim», mencionó en sus conclusiones sobre el mismo. “Una de las cosas que más aprecio del programa «Rimonim», es la seriedad que tiene el curso y el nivel académico”.

Miriam Guindi de la escuela Maguen David de México, comentó: “Aprecio las estrategias de enseñanza que he aprendido y el contenido del curso. Que uso no solo en el salón de clases sino también para enriquecer mi profesionalismo y capacitar a otros en estos temas. Algunos de los cursos me han ayudado a ampliar lo que enseño y mejorar mi propia identidad judía”.

Foto: Rimonim Israel

Durante este viaje terminaron sus estudios participantes de los primeros ciclos de «Rimonim», en los cuales tomaron parte docentes de las siguientes escuelas. Argentina: ORT, Tarbut, Buber, Scholem Aleijem, Beth, Israelita (Mendoza), Bialik (Rosario), Buber (Paraná), Maimonides (Córdoba), Integral (Tucumán). Chile: Instituto Hebreo. Brasil: Renascenca, Beit Yaacov, Bar ilan. Panamá: Ohaley Jinuj, Maguen David, Alberto Einstein. México: Maguen David, Beit Hayeladim.