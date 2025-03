Presidente Herzog: “La unidad judía nunca ha sido tan importante”

En el marco de la Semana de Concientización sobre el Antisemitismo, el presidente Isaac Herzog recibió hoy miércoles en la Residencia Presidencial a líderes judíos y amigos de Israel de todo el mundo.

Durante el evento, se realizó un panel con varios líderes de comunidades judías, quienes compartieron sus difíciles experiencias del último año. Entre los ponentes se encontraban Natan Sharansky y William Daroff, director ejecutivo de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.

En su discurso, el presidente hizo un llamado a la acción colectiva contra el antisemitismo y enfatizó la importancia crucial de la unidad judía ante desafíos sin precedentes, que nunca se han sentido con tanta claridad y profundidad como la necesidad de traer a los rehenes a casa.

El presidente Herzog dijo: “La unidad judía no es solo una idea, es una fuerza viva y palpitante. La sentimos con mayor intensidad cuando nos unimos y exigimos la liberación inmediata de nuestros rehenes”.

El Presidente destacó la presencia de Ayelet Samerano, cuyo hijo Yonatan se encuentra cautivo en Gaza. “Ayelet, tu valentía es nuestra valentía. Tu dolor es nuestro dolor. Y tu lucha es nuestra lucha”, dijo. “No nos detendremos. No descansaremos. No guardaremos silencio hasta que Yonatan y todos nuestros rehenes regresen a casa”.

El Presidente abordó el alarmante aumento del antisemitismo mundial desde el 7 de octubre, instando a las comunidades judías y a sus aliados a tomar medidas decisivas.

Enfatizó: “Lo cierto es que no existe ninguna circunstancia ni ecuación en la que negar el derecho del pueblo judío a vivir con seguridad en su único Estado-nación no sea antisemitismo. Invalidar la existencia del singular hogar nacional judío es declarar que el mundo no tiene cabida para los judíos. Como Presidente del Estado-nación democrático del Pueblo Judío, un Estado en el que todos son iguales, les digo a ustedes, líderes y activistas judíos: ¡Defiendan! ¡No se rindan! A mis hermanos y hermanas judíos les digo: Entiendo su preocupación por la seguridad de sus comunidades y por el futuro de sus hijos. Entiendo su dolor e indignación. Entiendo su preocupación por la vida judía, y punto. También entiendo y comparto sus preocupaciones en esta urgente batalla. El Estado de Israel es su aliado incondicional, y todos estamos en esta batalla”.

Herzog agradeció al Presidente de Estados Unidos, Trump, por su acción contra la Universidad de Columbia, sancionada por no proteger a sus estudiantes judíos del antisemitismo en el campus. A pesar del creciente odio, el presidente observó un renovado sentimiento de orgullo e identidad judíos como respuesta. “Hemos visto a los judíos del 8 de octubre —aquellos cuya identidad judía no era el factor predominante en sus vidas— declarar con fuerza: ‘¡Somos judíos!'”.

Al concluir su discurso, el presidente reafirmó el compromiso de Israel con la lucha contra el antisemitismo en todos los niveles e hizo un llamado a la unidad continua en la batalla por la verdad y la justicia. “En nuestra lucha por los valores de la libertad y la tolerancia, nuestro compromiso absoluto con los demás es nuestra mayor fortaleza”, declaró.

El ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, declaró: “El establecimiento del Estado de Israel no puso fin a la ‘cuestión judía’. Los ataques religiosos y raciales han sido reemplazados por un ataque a nuestra identidad colectiva: el sionismo”. Señaló: «La esencia del antisemitismo actual es un ataque al derecho del pueblo judío a la autodeterminación. Hoy, el Estado de Israel, que declaró la guerra en defensa propia tras las masacres masivas cometidas por Hamás el 7 de octubre, está acusado de genocidio contra los palestinos en Gaza. No hay crimen de lesa humanidad del que no se haya acusado ni se esté acusando al Estado de Israel. Esta es la nueva cara de los antiguos libelos de sangre».

Argumentó: «No necesitamos una lucha diplomática contra el antisemitismo; necesitamos una guerra a gran escala. Para combatir el antisemitismo, necesitamos un liderazgo valiente y una acción decidida».